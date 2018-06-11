西班牙的“粉红内阁”

徐惠芬

上周，西班牙首相佩德罗·桑切斯宣布了新内阁成员，获得了外界极大的关注，因为17名部长中有11名是女性。这个内阁部长比例，不仅在西班牙前所未有，比欧洲其他各国也要高。

笔者看完这条新闻的反应是：在全球男女平等排行榜上，西班牙的排名应该很靠前吧。不过，当笔者带着这个感慨，查阅“世界经济论坛”发布的《2017年全球性别差距报告》时，却发现西班牙名列全球第24位，连前十都挤不进，排名前三的国家分别是冰岛、挪威和芬兰。

原因其实很简单。政治赋权只是性别平等的其中一个方面。除这项指标外，《全球性别差距报告》还考量了另外三个指标:经济参与及机会、教育程度、健康与生存，而这三项指标，西班牙的得分显然不算高，有两项甚至排在了中后位置。

在受调查的144个国家中，就“经济参与度及机会”指标，西班牙名列第81位，“教育程度”名列45，“健康与生存”名列81，“政治赋权”是四个指标中排名最高的，为22。四项指标综合下来，西班牙排名第24。

当然，这是2017年的报告，2018年的报告还没出炉，随着此次新内阁的出炉，相信西班牙在“政治赋权”这项指标上的排名会进一步上升。

那么问题又来了:为什么西班牙在政治领域的性别差异，远小于在经济、健康以及教育方面的差异？

那是因为，自上而下的改革，在政府和公共部门总是推行地最有效。

西班牙过去“大男子主义”盛行。直到上世纪70年代初，妇女外出旅游或开设银行账户，还必须得有丈夫的书面许可。上世纪70年代中开始，西班牙开始实行改革，妇女地位逐步得到改善，在萨帕特罗担任首相期间，更是积极推动男女平等，并于2007年出台了《男女平等法》法案。

比如法案规定，参与各级选举的候选人中女性比例不得少于40%，公共管理部门工作人员的男女比例为6：4。有了这样硬性的国家政策，这个国家的女官员自然不会少。

与此同时，虽然法案也在经济、教育、健康等方面保障妇女权益，比如规定企业不得有性别歧视，但可想而知，其执行力显然比不上政府和公共部门。若要在企业乃至家庭中完全实现性别平等，不仅需要政策的出台，也需要社会观念的改变，而这无疑需要时间。

就在今年三八妇女节，西班牙国内还有530万女性举行了大罢工，抗议性别歧视，其中包括同工不同酬。当然，女性罢工，一方面，固然说明这个国家的男女平等仍有待提升；另一方面，有那么多女性走上街头争取自己的权利，且获得社会极大支持，这个国家的男女平等也不可能差到哪里去。

就像“粉红内阁”的出炉，可能并不能说明这个国家的男女平等现状堪称国际典范，但至少是对男女平等这一理念的宣扬。