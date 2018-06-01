优酷正式进入世界杯时间-阿里“99种玩法”承包球迷的“世界杯24小时”

刘竞／文

“这次世界杯版权出价最高的不是我们。烧钱也好，花钱也好，绝对不是能力，最主要就是我们自己要去想想，做这个世界杯、做体育到底是为了什么？其实阿里巴巴进体育产业，阿里体育已经在做了。阿里体育更关注的是场馆服务和赛事主办，已经在里面摸索了一段时间。如果我们要进体育产业不进体育内容不行，这就是这次为什么进世界杯的道理。”6月10日，阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁、阿里音乐CEO杨伟东在北京正式宣布，优酷正式进入世界杯时间。

现场，知名导演姜文和人气明星鹿晗现身发布会，二人都将加盟本次优酷世界杯的相关节目及推广，一起为优酷世界杯打call。

球迷体验

用最舒服的姿势享受赛事

此前，优酷已正式对外宣布成为2018世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴，并拿到本届世界杯包括直播、点播、短视频等多项权益。国内用户将能够直接在优酷手机客户端和PC端观看64场世界杯比赛高清直播，还可以通过CIBN酷喵影视在智能电视上或通过天猫魔盒、天猫魔屏收看世界杯赛事高清内容。

据悉，除了获得央视所有世界杯相关节目同步播放权，优酷还将在世界杯期间推出多档自制综艺，包括被称为网络版《豪门盛宴》的《这就是世界波》、全民互动问答节目《疯狂夺宝》、明星脱口秀《奇谭十一人》。此外，优酷还拿下PP体育以及新浪体育制作的二十多档世界杯周边节目的播放权，几乎包揽全网最全的世界杯资讯和周边节目。

优酷也公布此次世界杯直播的首批解说阵容，除了韩乔生、李响、董路、李欣、申方剑等专业解说大神和杨璞、符宾等前国脚，还有苏醒、李现等当红明星，以及张杰、边江两名《恋与制作人》中的大神级声优以及多名电竞主播加盟，他们将共同组成优酷专属的解说天团。

“围绕最核心的赛事资源，优酷准备好了长短结合的内容打法，我们希望让球迷感受到无处不在的优酷，用最舒服的姿势享受赛事。”阿里文娱集团大优酷副总裁郑蔚介绍，除了长视频周边节目，优酷少儿将推出足球教学短视频《佩奇给你讲足球》，优酷生活方式内容品牌“潮十八”则汇集大批优质UGC围绕世界杯进行短视频创作。

阿里巴巴集团CMO兼阿里妈妈总裁董本洪现场宣布，淘宝、天猫、支付宝、口碑、饿了么、盒马、飞猪等阿里生态近30个BU围绕世界杯的99种生态玩法，目标是从衣食住行、娱乐消费上为用户提供全天候在线的世界杯主题体验，在世界杯期间承包用户的24小时。

“希望所有人围绕如何让体育和足球转播变成最好的体验，让网络转播给中国老百姓、给球迷带来最佳体验、最快乐的体验、最有意义的体验，是这件事情的真正意义所在。”杨伟东表示，直播世界杯对于阿里巴巴和优酷来说是一个里程碑项目，要通过这次机会唤醒中国球迷对足球的热爱，向全世界展示中国体育市场、中国足球市场巨大的潜力。

携手央视

开启手机看世界杯元年

“我们做世界杯绝不仅仅是为了获取一个头部IP，而是基于体育内容做长远规划。”杨伟东在演讲中表示。

从1978年第11届世界杯到今年的俄罗斯世界杯，中国转播世界杯已经有40年的历史，央视一直是中国观众观看世界杯的主阵地，为几代中国球迷和观众留下了不可磨灭的世界杯记忆，也见证了足球和体育产业在中国的发展壮大。

本届世界杯，央视选择优酷作为官方新媒体合作伙伴，意味着世界杯直播在中国经历40年的发展，央视首次在直播权开放给国内主流视频网站。

杨伟东说，优酷和央视在今年暑期的联手，一定会让更多的人热爱足球，也希望借助对世界顶级赛事的推广，让更多热爱足球的人转化成热爱体育的人，掀起全民运动的新热潮。

有数字显示，2018年世界杯国内观众人数有望突破10亿，相比2014年巴西世界杯将明显增长。由于俄罗斯和中国时差仅5小时,这意味着绝大多数比赛将在北京时间凌晨前开赛，如重头戏揭幕战和最终决赛开赛时间都是北京时间23时，正是国内用户看球的黄金时间。

虽然电视大屏适合集体观赛，但用手机可以自由选择观看地点和时间还是有很大的杀伤力。过去几年，手机性能的突飞猛进，移动运营商流量资费的大幅下滑，让在手机看世界杯直播成为了可能。据了解，本届世界杯期间，联通、电信用户在优酷APP观看世界杯，将享受定向免流量服务。

而今天中国的90后、00后更习惯用手机来观看视频节目。随着优酷这一拥有数亿用户的移动应用拿到世界杯直播权，无疑会将手机观看体育赛事直播这一行为更大规模普及，有望开启国内用户手机看世界杯的元年。

阿里生态99种玩法

承包用户的世界杯生物钟

杨伟东介绍，优酷此次能够拿下世界杯的直播权，其中很重要的一点是作为互联网平台，优酷能够带给用户更加丰富的世界杯观看场景选择和互动体验。同时这次世界杯也是阿里巴巴集团夏季战役的全面出击，开启用户立体互动观赏世界杯的时代。

经过《这就是街舞》、《这就是铁甲》 等几档综艺节目的试水，优酷和天猫、淘宝、支付宝、饿了么、盒马等阿里生态内的其他业务逐渐摸索出了具有阿里特色的“内容+电商”新模式。

据了解，同属大文娱的UC、土豆、虾米音乐、大麦将结合自身的业务形态，和优酷一起组成包含直播、周边长短视频、图文、音乐等多种形式的全媒体内容矩阵。淘宝、天猫、支付宝、口碑、饿了么、盒马、飞猪、高德等阿里生态中近30个业务也将从衣食住行玩上为用户提供全天候在线的世界杯主题体验，在世界杯期间承包用户的24小时。

运营上，优酷也基于世界杯准备了集卡、进球红包雨、直播答题等玩法，让用户深入参与互动、边看边玩。阿里生态中的其他业务将在玩法上和优酷形成强有力的互动。

比如，优酷发起的集卡活动，淘宝、支付宝、UC三大都将联合参与，让用户共同瓜分2亿现金，赢得清空淘宝购物车的机会； 世界杯比赛期间，从6月14日晚的开幕战到7月15日晚的决赛，每场比赛进球后优酷App就会发一波红包雨，用户可以在看直播的同时抢百万现金红包，所有在直播中抢到的现金红包都可以在淘宝购物时享受相对应的费用抵消。

值得一提的是，延续“章鱼保罗”创造的神兽预测世界杯比赛的玩法，阿里巴巴将线上看球和线下互动体验结合在一起，旗下新零售平台——盒马鲜生的波士顿大龙虾和天猫精灵将展开比赛结果预测对决，一旦盒马的大龙虾预测结果成功，阿里就会在俄罗斯、北京、上海、广州、成都、杭州等地挑选一个地方请用户吃小龙虾宴。