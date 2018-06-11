陈卫中

上海两位摄影家孙金伟和严万春作为中日民间交流文化使者，受北海道美瑛写真映像协会邀请，由美瑛政府作为后援即将赴日本美瑛町美术馆举办摄影艺术展。这一对摄影老友故事颇多，十多年前的一次邂逅，冥冥中注定成为志同道合的挚友。阿姆斯特丹机场是他们第一次真正相识的地方，在异国他乡的机场巧遇到相识。最有意思的是他们的小孩居然是同年同月同日，且同一家医院生，从这一次开始他们成为知己。

他们一起自驾去西藏，去新疆，走过撒哈拉大沙漠、塔克拉玛干沙漠、巴丹吉林沙漠；一起去南美、去南极、去肯尼亚看动物大迁徙、驾驶在美国六十六号公路，以及巴尔干地区。2017年一起参加新闻晨报主办的罗布泊大穿越。共同的摄影爱好使他们行走在世界各地，用照相机留下一幅幅优美的摄影作品，他们有一个共同的目标是用照相机镜头“走遍”五大洲二极一百个国家，孙金伟还不断地写游记，想在有生之年完成100篇旅游摄影日记。

将视角对准沙漠，对准地球的最后一方净土——南极，表达对大自然的敬畏之心。曾经是阵阵驼铃的丝路，西域三十六国被掩埋在滔滔沙海之中，我们用镜头记录这一切，曾经的绿洲变成荒芜的沙漠，最后的净土，冰盖融化，冲击着每一颗心灵，这里不光是诗与远方，还是赖以生存的地球。

这次又受邀赴北海道举办摄影联展，冥冥之中在机场邂逅，开启了兄弟同心的摄影里程。他们用地球的视野，述说着自己的经历，摄影不只属于艺术家，也不应该只是一种职业，它应该是源于生活而高于生活的一种状态。