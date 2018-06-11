机位设计不合理，装个空调得“玩命”-事发嘉定金隅大成郡小区，有安装工拒绝安装　相关部门要求开发商明天拿出整改方案

晨报首席记者 叶松丽

“别的小区装空调要钱，这个小区装空调要命！”近日，嘉定区金隅大成郡小区装空调险象环生的图片和视频在网络广为流传：几十米的高层住宅北侧卧室的窗外，一名工人站在阳台的窗户里，探出半个身子，手中拽着一根红色的布条“绳索”，“绳索”的另一头绑在另一名空调安装工的双臂和腰上，窗外的那名男子为了打开为空调预留的格栅，像“蜘蛛侠”一样抱着外墙的立柱，让人看了腿脚发软。

6月8日，嘉定区住房保障和房屋管理局表示，金隅大成郡二期业主反映的北卧室空调机位安装存在安全隐患的情况基本属实，目前已经责成开发商采取有效措施，于6月12日报送相关解决方案，彻底消除安全隐患。

现场直击：

工人半身探出阳台外

6月8日上午，晨报记者在该小区采访时看到，小区房屋已进入全面装修状态。

据业主张先生反映，房屋北侧卧室外面空调基座与阳台等可容身的空间是不相通的：“这样一来，装个空调太考验安装师傅了，先得用绳子吊一个师傅到墙外去，打开为空调预留基座的格栅，然后站在格子里的师傅再拽着绳子，用绳子把空调吊出阳台，往格栅里的基座拽。”

张先生说，如果是空调一不小心没拽住，掉了下去，只要没砸到下面的人，无非就是损失点钱，但要是空调砸到人了，或者装空调的师傅掉下去了，那可就是人命关天的大事了！

记者从张先生提供的视频上可以看到，除了本文开头那一名像蜘蛛侠一样的空调安装师傅外，另一个安装视频同样险象环生：一名安装空调的师傅，半身探在阳台窗外，手里使出全力拽着一个空调外机，通过一根绳索，打算把空调“滑送”至旁边隔空相望的空调基座里；此时，另一名空调安装师傅从空调安装基座里探出半个身子，准备接住通过绳索“滑送”而来的空调外机。

视频中，无论是那名站在空调基座里探出半个身子的空调安装工，还是半身探在阳台窗外递送空调外机的工人，都如临深渊，战战兢兢。

“这哪是装空调啊？分明是在玩命嘛！”张先生说，很多空调安装人员来现场看过后，直接把空调拖回去了，说“这生意他们没法做”。

物业表态：

借吊篮安装得签协议

记者在金隅大成郡二期走访时，业主刘女士说，也不是所有的空调安装工都身处险境的，“在这个小区，只要购买大金空调，安装时就可以得到物业公司的协助，借吊篮安装空调”。

“凡是购买其他牌子的空调，我们到物业去借吊篮，物业都说要排队等候。”刘女士说。

张先生补充说，即便是借用物业的吊篮也不是白用的，需要收费。

记者注意到，从小区门外开始，就看见大金空调的广告。在小区里面，仅有的一家用帐篷搭建起来的空调销售点，也是大金空调的。一位工作人员告诉记者，他们跟物业公司有协议，只允许大金空调进小区设点销售。

谈到安装问题，这名摆摊的工作人员表示，在安装上，他们跟物业公司也有协议：“物业提供吊篮给我们，不要钱的，还保证以后维修保养使用吊篮也不要钱。但装其他品牌的空调，这个就不好说了。”

但是，小区物业公司的工作人员却否认了使用吊篮需要收费的说法。一名工作人员拿出一份消防安全须知给记者，说安装空调的人需要提供“登高作业证”，并签协议，就可以使用吊篮安装空调了。

据一家培训机构的工作人员告诉记者，目前登高作业证的获取一般是上午培训，下午考试，60分算及格； 考试通过后10天可以在网上查到，费用大概是880元。

权威回应：

安全隐患限期消除

6月8日下午，在接到业主和晨报记者的反映后，嘉定区住房保障和房屋管理局、安监局等部门到现场进行了检查，并召集菊园新区、开发商和物业公司开工作会议。

会后，嘉定区住房保障和房屋管理局回复晨报时表示，业主反映的北卧室空调机位安装存在安全隐患的情况基本属实：该项目部分空调机位确实存在设计不合理的情况，给部分户型的空调安装带来较大的安全隐患。

据介绍，金隅大成郡由上海金隅大成房地产开发有限公司开发建设。目前，业主反映空调安装困难一事，是该楼盘二期项目，由4幢26层高层住宅组成，共计500户，总住宅面积66392.5平方米，该项目于2018年5月开始交付给业主。

针对该项目存在的空调安装隐患问题，嘉定区住房保障和房屋管理局已要求开发商进行整改，要重点做好以下三点工作：

①开发商要采取切实有效的措施解决目前存在的空调安装隐患问题，确保空调安装安全，并在6月12日下班前将相关解决方案报送嘉定区住房保障和房屋管理局；

②要求开发商做好业主的解释工作，严格把控空调安装人员规范作业，加强空调安装过程的安全监管工作，并对空调安装人员进行登记审核；

③开发商必须协同物业公司做好业主相关报修工作，努力解决业主入住后出现的各项问题，确保不再发生类似情况。

嘉定区住房保障和房屋管理局还表示，他们将继续关注该事件的进展，加强对开发商和物业公司的监管工作，确保该问题妥善解决，彻底消除该小区存在的安全隐患。

［业内观点］

基座设计只重美观，类似问题并非个案

上海翊尧建设工程技术检测咨询有限公司的工作人员李建平表示，房屋设计中，分体式空调基座的设计依据是 《空调机室外基座板建筑构造》（DBJT08-1991-2000），每套住宅的居住空间均应考虑安装空调机的措施，并统一设置基座板。基座板的设计应安全、隐蔽、美观机便于安装和维修保养。设计要点为：空调机室外基座板与室内机位置应协调统一设计； 应保证室外机安装的安全、隐蔽、美观，并与建筑面相协调等。

李建平认为，金隅大成郡二期建筑设计是没有问题的，但是在设计空调外机的基座板时没有按照相应的设计依据，美观有了，但缺失“安全”规范：“如果以后空调出现故障怎么排除？空调外机是摆放在凹陷的基座板内，维修时，维修人员很难进入到这么小的空间内。”

上海专业验房师薛晓海表示，金隅大成郡二期的这个问题在上海并非个案：“开发商考虑的是利用率和小区整体外立面观感，比如一些楼盘的空调外机位设置在飘窗下，安装时也需要爬出去，对安装工人的人身安全也是一种考验。”