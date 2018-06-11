嘉定医联体让专家就在身边-年底将实现各级医院药品目录统一，并探索建立处方流动等机制

晨报记者 陈里予

有些高血压药只能在三级医院才能配到？老高血压病人一次次到三级医院高血压科排队看病的情况正在改变！

昨天，嘉定区卫计委透露，区内13家社区卫生服务中心逐渐实现了和瑞金医院北院降压药物的统配。除此以外，嘉定区中心医院梳理了社区常见病的药品目录，首先在嘉定镇街道社区卫生服务中心进行试点统一药品目录。今年年底将全覆盖推进医联体内各级医院药品目录统一，在此基础上探索建立医联体内处方流动、药品共享等机制。

让高血压患者

家门口管好血压

嘉定区域常驻人口148.7万，其中65岁以上人口占19.87%，而高血压患者达14.9万人，占人口的10.0%左右。

“瑞金医院北院高血压科配药的病人比例足足下降了一成。”瑞金医院北院高血压科执行主任初少莉告诉记者，三甲医院的专家能把更多的时间真正留给疑难杂症的病人了。

在嘉定区卫生计生委的支持下，参照瑞金医院北院降压药物配备，嘉定区全区内13家社区卫生服务中心逐渐实现了降压药物的统配。“瑞金北院高血压专家经过匹配梳理后发现，社区卫生服务中心原来缺乏一些高血压二线用药及急症用药。一些高血压药的用法用量也不一致。现在高血压基本药物种类统一梳理，每个嘉定社区卫生服务中心已平均达30种。通过采用延伸处方+延长处方，不仅方便了居民社区就诊，而且减轻了二三级医院的门诊压力。

除了在家门口配到高血压药物以外，如何让病人在家门口控制好高血压？这看病的最后一公里如何突破？

瑞金北院常务副书记袁青透露，瑞金医院北院高血压科创建了高血压分级管理的“嘉定模式”，发动全区医疗机构、全科专科医生共同管理高血压。“1+1+1”专家团队与嘉定各社区千位难治性高血压患者签约，专家指导下以血压达标为重点，兼顾血脂、血糖等危险因素的干预。

在实施高血压分级管理前，嘉定区13家社区中有8家社区配备了17台动态血压仪，但仅完成总共30例动态血压监测。在实施分级管理后，经过对全区全科医师高血压的规范化管理技能的培训后，13家社区新增动态血压仪24台，增幅达141%； 社区新增动态血压监测628人，增幅达2093%，且6家社区动态血压联网，实现远程动态血压检查结果的传输。

远程动态血压的应用、普及，使患者足不出社区即可享受二、三级医院的远程医疗服务，减少患者往返医院的次数，也减轻二、三级医院工作压力。

为转诊病人

保留专家预约资源

“以前看病预约挂号都要到好几个月后，现在专家就在身边。”王老伯是嘉定区马陆社区老年朋友中的“风云人物”，他不仅是当地小区广场舞队的领队，还是很多社区公益活动的发起者。虽然是一名已经在接受胰岛素治疗的老糖友患者，但这丝毫不影响他带着阿姨爷叔每天下午在小区的空地上跟着音乐舞动，享受动感幸福的晚年生活。

但近一年来王老伯明显消瘦了不少，甚至有一次在排练时突然晕倒了。马陆社区的赵医生在得知他近况后，立即开启了“绿色通道”，预约一周后王老伯就坐在了瑞金医院北院内分泌科陈宇红主任的诊室中，根据治疗需要，陈主任当即将他收治入院。经过2周的细心诊治和调整休息，那个活力四射的老王又回来了。其实，老王之前也是想去上级医院“调调血糖”的，可是看到每次专家门诊的预约都要两三个月，他就迟疑了。这次能够顺利地通过社区卫生中心预约到陈主任专家门诊，并接受住院治疗，多亏了嘉定医联体的转诊体系让看病变得便捷。

为由家庭医师转诊的病人保留专家预约资源，嘉定区域内医疗机构专家门诊预约平台、预留号源，使区域内百姓能优先预约到平时“一号难求”的专家资源，就医过程更为便捷。

瑞金医院北院自2016年5月11日，向“嘉定区卫生服务1+1+1签约信息平台”开通专家门诊绿色专享通道，该专享通道覆盖瑞金北院所有专家。绿色专享通道的开通也潜移默化的改变着嘉定当地居民的就医习惯，绿色通道每个月的预约次数逐渐从开通初期的个位数上涨到了现在的约200人次，更多居民愿意在身体不舒服时先去社区卫生服务中心看一看，听听社区医生的意见，而不是一股脑地往三级医院跑。