我国黄斑变性患者超400万，不治疗1年可致盲

记者 陈里予

晨报讯 爸妈的眼睛是不是越来越不好了？不是老花眼，不是青光眼，可能是眼睛黄斑变性了。在本周末举行的2018年“爱眼日”主题活动上，上海市第一人民医院副院长、眼科临床医学中心常务副主任孙晓东教授表示，这种不能根治的眼科疾病越来越高发。中国黄斑变性患者总数超过400万，50岁以上人群患病率为15.5%，70岁以上人群可达到36.7%。

黄斑是眼底视网膜中央一个重要的解剖结构，不到1平方毫米，但这个区域汇聚了80%的视觉信息，是视力最敏锐的部位。孙晓东教授介绍，黄斑变性后，视野中心有黑影遮挡，双眼视物时可能不会出现这样的问题，但用单眼时，就会在视野中出现黑影。此外，视物会变形、直线变弯、水平线变波浪形等；看东西的对比度也会下降，眼前不再是鲜艳、清晰的画面，而变成灰蒙蒙且难以辨别的图像。

据悉，老年黄斑变性分干性和湿性两种类型，其中湿性老年黄斑变性占老年黄斑变性引起严重视力损害的90%。不经过治疗的患者一年内即可发展成低视甚至致盲。一旦发病，必须坚持长期治疗。

如何预防？孙晓东教授指出，摄取大量的叶黄素和玉米黄素可减少罹患老年性黄斑部退行性病变的风险。叶黄素是一种类胡萝卜素，它存在于许多的蔬菜与水果中，和胡萝卜素一样，对人体的健康起着重要作用。但是叶黄素不能在体内产生，它存在于菠菜等绿叶蔬菜和蛋黄中。