生逢1978，我的故事①|从地下室练球到世界冠军， 他见证了中国体育的进阶之路

从地下室练球到世界冠军，

他见证了中国体育的进阶之路

人物小传：

王励勤，1978年6月出生，上海人。6岁开始打乒乓球，13岁进入上海队，15岁入选国家二队，17岁进入国家一队。

王励勤是右手横拍球员，弧旋球速度快，力量大，技术全面，综合能力强。二十多年的职业生涯，奥运会、世乒赛等多次夺冠，曾连续26个月世界排名第一，为中国乒乓球事业发展做出了卓越贡献。2014年退役后，转入运动训练和体育管理工作，2018年4月，出任上海市体育局竞技体育处处长。

王励勤的乒乓之路，恰逢改革开放之后中国体育事业蓬勃发展的40年。他的奋斗故事，正是中国体育事业40年进阶的一个缩影。未来的日子，在新的岗位，王励勤，请继续加油！

图一：少年王励勤

1978年，我在上海出生，还在幼儿园的时候，闸北区少体校来选苗子，教练感觉我比较灵活、反应快，问我愿不愿意打乒乓球，我说挺喜欢的，就这样被选中了。我父母都不从事体育工作，就是那次偶然的机会，我和乒乓球结下了不解之缘。

那个时候训练条件非常艰苦。少体校时，我们在地下室训练，地下室层高很低，高球根本打不起来，球拍上的胶皮常常打到没有摩擦力还在用，教练给我换上一块新胶皮，我会开心好几天。1991年，我13岁，进入上海队，训练场地在万体馆副馆，条件好了一些，我们在两个排球馆中间的过道厅里训练。尽管条件艰苦，但所有的队员都很拼。

图二：2007年萨格勒布世乒赛上，王励勤夺得男子单打冠军。

基层业余体校有一批认真负责、爱岗敬业的教练员。我的启蒙教练沈益明就是其中之一，对我影响很大。他对我要求十分严格，为我在日后的水平提高打下了扎实的基础。我进入上海队以后，他还时常提醒我，要只争朝夕，想进一步发展，就必须进国家队，这样才有机会在世界的舞台上展现自己，为国争光。这就是当时的环境，硬件条件有限，但每个人都为了乒乓球事业，发挥各自最大的作用，朝着共同的目标而努力，我更是丝毫不敢松懈，奋勇拼搏。1993年我入选了国家二队，两年后进入国家一队。

这期间，中国体育事业发展速度很快，我小时候那样的艰苦条件已不复存在。2002年，上海乒乓球队搬进了东方绿舟体育训练基地。训练馆的一层是体能训练馆，二层是乒乓馆，训练空间宽敞明亮，队员的服装、器材都配备得很齐全。现在训练条件更加完备了，除了训练团队之外，还有专业的后勤、科研、医疗保障队伍。

参加了那么多比赛，令我印象最深的是2005年上海世乒赛。因为国家男乒2003年和2004年连续两年在国际大赛上错失男单冠军，对当时整个国家男乒来说，夺冠目标非常坚定，但也压力巨大。由于比赛在上海承办，给了国乒很大信心，最终，我和马琳会师决赛，拿到了自己第二个世乒赛男单冠军，为上海承办的世乒赛画上圆满的句号。现在回忆，当时的上海世乒赛，无论从赛事的组织策划还是服务保障，都被国际乒联和中外友人认为是最好的一届，上海承办的国际赛事再次得到了肯定。

图三：2018年5月底，王励勤在上海市体育局接受采访。4月份，他刚刚上任市体育局竞体处处长。

退役后，我们这一批运动员先后转型，我则是一直从事管理岗位。目前，我到上海体育局竞技体育处工作有1个多月了，我特别希望在竞技体育方面上海能够继续在国内发挥引领作用。中国体育正在迈入新时代，上海已经进入从“小体育”到“大体育”、从“体育”向“体育+”的转变，正在加快推进建设全球著名体育城市的进程。今天，互联网技术让体育变得更加亲民，运动员和球迷之间的距离越来越近。很多球员都开通了自己的社交媒体账号，分享赛事背后的故事，宣传乒乓文化、传播正能量。体育已越来越成为大家生活中不可或缺的一部分。我们这代运动员是上海乒乓球精神和文化的继承者、传播者、弘扬者，所以我们要更多地去传播乒乓球的精神和文化，接力棒一代交给一代，这样才能把上海的乒乓球事业越做越好，再创辉煌。

王励勤