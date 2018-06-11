要闻|不忘初心 携手前进 行稳致远

习近平主持上海合作组织青岛峰会小范围会谈





上海合作组织成员国领导人集体合影 /新华社



新华社青岛6月10日电

上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议小范围会谈10日在青岛国际会议中心举行。国家主席习近平主持。印度总理莫迪、哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫、巴基斯坦总统侯赛因、俄罗斯总统普京、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫出席会议。各成员国领导人就上海合作组织发展以及重大国际和地区问题交换意见。

上午9时许，上海合作组织成员国领导人陆续抵达会场。习近平热情迎接，并同他们一一握手寒暄，随后集体合影。

习近平在讲话中指出，上海合作组织成立17年来，面对国际风云变幻，秉持“上海精神”，取得重大成就，成为世界上具有重要影响的综合性区域组织。现在，上海合作组织站在新的历史起点上，我们要发扬优良传统，积极应对内外挑战，全面推进各领域合作，推动上海合作组织行稳致远。

习近平就上海合作组织发展提出4点建议。

第一，弘扬“上海精神”，加强团结协作。我们要坚持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展，要深化团结互信，加大相互支持，把扩员带来的潜力和机遇转化为更多实实在在的合作成果。

第二，推进安全合作，携手应对挑战。我们要秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，统筹应对传统和非传统安全威胁，有效打击“三股势力”，切实维护地区和平、安全、稳定。

第三，深化务实合作，促进共同发展。我们要在产业协调、市场融合、技术交流等方面迈出更大步伐。要本着共商共建共享原则，加强基础设施建设、互联互通、产业园区、科技创新等领域交流合作，分享欧亚大陆巨大发展机遇。要发出支持贸易自由化便利化的共同声音，维护全球多边贸易体制。

第四，发挥积极影响，展现国际担当。我们要坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。要坚持政治外交解决热点问题。

习近平强调，上海合作组织是顺应时代发展潮流、符合各国共同利益的事业。我们愿同各方一道，不忘初心，携手前进，推动上海合作组织实现新发展，构建更加紧密的命运共同体，为维护世界和平稳定、促进人类发展繁荣作出新的更大贡献。

各成员国领导人高度评价中方担任主席国一年来为推进成员国合作和本组织发展所作贡献，一致认为，本次会议是上海合作组织扩员后举行的首次峰会，具有重大现实和历史意义。新成员国的加入提升了上海合作组织各领域合作能力。上海合作组织在维护地区安全稳定、促进发展繁荣方面承担的责任也越来越大。新形势下，上海合作组织要坚持弘扬“上海精神”，继续密切沟通协调，充分抓住机遇，妥善应对挑战，推进经贸、金融、农业、互联互通、人文等全方位合作，坚持打击“三股势力”，确保本组织持续健康稳定发展。

会议决定，2019年上海合作组织峰会在吉尔吉斯斯坦举行。

王毅参加上述活动。