[人民日报评论员文章] 国际关系理论和实践的重大创新

青山倚碧海，朋自远方来。6月的青岛，花木葱茏，生机勃勃。上海合作组织成员国、观察员国领导人和有关国际组织负责人齐聚黄海之滨，共商合作大计。上合进入“青岛时刻”，世界期待“上合智慧”。

“这是国际关系理论和实践的重大创新，开创了区域合作新模式，为地区和平与发展作出了新贡献。”在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上，习近平主席发表重要讲话，总结回顾上合组织不平凡发展历程，高度评价上合组织所取得的重大成就，深刻阐述“上海精神”的独特价值，提出构建上海合作组织命运共同体的五项建议。登高望远的判断，务实亲和的倡议，为站在新起点的上合组织注入发展动力，赢得与会嘉宾高度认同。

时间是不凡的书写者。从初创、成长到发展，从共同打击“三股势力”到开展全方位合作，上合组织成员国真诚携手、面向未来，在国际和地区事务中积极发挥建设性作用，构建起不结盟、不对抗、不针对第三方的建设性伙伴关系，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。如今，上海合作组织拥有8个成员国、4个观察员国、6个对话伙伴，成员国经济和人口总量分别约占全球的20%和40%，已成为世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，国际影响力不断提升。事实证明，上合组织无愧为促进世界和平与发展、维护国际公平正义不可忽视的重要力量。

抚今追昔，上合组织为什么能始终保持旺盛生命力和强劲合作动力？根本原因就在于创造性地提出并始终践行“上海精神”，催生了强大凝聚力，激发了积极的合作意愿。互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，超越了文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，掀开了国际关系史崭新的一页，得到国际社会日益广泛的认同。这一精神自始至终贯穿着上合组织的发展历程，具有超越时代和地域的生命力和价值，不仅成为各国共同奋斗的思想基础和精神纽带，也让构建命运共同体的道路越走越宽广。

不忘初心，方得始终。“‘上海精神’是我们共同的财富，上海合作组织是我们共同的家园。”当前，国际局势复杂多变，保护主义思潮迭起，热点问题此起彼伏，安全威胁依然严峻，面对世界大发展大变革大调整的新形势，上合组织肩负着促进和平与发展的时代重任。当此之时，尤其需要我们登高望远，高举“上海精神”旗帜，加强团结协作。落实习近平主席此次峰会提出的五项建议，同舟共济、精诚合作，齐心协力构建上海合作组织命运共同体，推动建设新型国际关系，我们才能携手迈向持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

浩渺行无极，扬帆但信风。世界发展既充满希望，也面临挑战；我们的未来无比光明，但前方的道路不会平坦。正确认识和把握世界大势和时代潮流，进一步弘扬“上海精神”，我们就能够破解时代难题、化解风险挑战，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，让安全与繁荣的阳光照亮人类的共同家园。

（新华社北京6月10日电）