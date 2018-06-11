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6月10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛国际会议中心举行。国家主席习近平主持会议并发表重要讲话。 新华社记者李学仁摄

新华社青岛６月１０日电题：筑梦扬帆，携手创造更加光明的美好未来——习近平主席上合组织青岛峰会重要讲话解读

新华社记者

海天一色，白帆点点。青岛奥帆中心，２００８年北京奥运会帆船比赛之地，向世界敞开怀抱，欢迎远方的朋友。

和合共生，天下大同。上海合作组织扩员后的首次峰会上，新老成员齐聚组织诞生地中国，携手筑梦未来。

“我们要继续在‘上海精神’指引下，同舟共济，精诚合作，齐心协力构建上海合作组织命运共同体。”国家主席习近平１０日在上合组织成员国元首理事会第十八次会议上的重要讲话，凝聚各方共识，展现大国担当，擘画发展新蓝图，开启了构建上合组织命运共同体的新征程。

海之情，合之韵。以青岛峰会为新的起点，上合组织必将向着更加光明的美好未来，扬帆远航！

高扬“上海精神”风帆再出发

世界的聚光灯下，１０日上午，位于奥帆中心的青岛国际会议中心内，上合组织成员国领导人留下了扩员后的首张“全家福”。

浮山湾畔，海浪声声，见证上合组织发展的历史新进程。

抚今追昔，习近平主席在讲话中回顾了上合组织不平凡的发展历程，指出17年来上合组织发展取得了重大成就，已经成为世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，成员国的经济和人口总量分别约占全球的２０％和４０％。

“上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力，根本原因在于它创造性地提出并始终践行‘上海精神’。”习近平主席说。

互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展——短短２０字的“上海精神”历久弥新，展现超越时代和地域的生命力和价值。

——向历史致敬，践行“上海精神”是上合组织发展壮大的立足之本。

5年来，从比什凯克到杜尚别，从乌法到塔什干，从阿斯塔纳再到青岛……在习近平主席一系列上合组织峰会重要讲话中，“上海精神”贯穿始终。

上合组织秘书长阿利莫夫表示，面对更复杂多变的国际环境，上合组织秉承“上海精神”，携手应对挑战，推动区域合作之路越走越宽。

——向未来进发，弘扬“上海精神”是指引上合组织前行的精神动力。

“印度和巴基斯坦的加入，是上合组织非常重要的一次扩员行动。”出席峰会的联合国常务副秘书长阿明娜表示，新的起点上，上合组织在全球的影响力将会越来越大。

复旦大学国际问题研究院副院长冯玉军说，在世界多极化、经济全球化深入发展背景下，面对更多不确定性风险，弘扬“上海精神”不仅为地区发展注入动力和自信，也为整个世界带来深刻启迪。

安全稳定是人心所向，合作共赢是大势所趋，不同文明交流互鉴是共同愿望……面对世界的大发展大变革大调整，上合组织必将高扬“上海精神”风帆，为地区乃至世界和平与发展作出更大贡献。

新征程绘就新蓝图

“孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下。”

青岛国际会议中心内，寓意“国泰民安”的巨幅山水画前，习近平主席同出席峰会的成员国领导人、常设机构负责人、观察员国领导人及联合国等国际组织负责人亲切握手。

繁荣发展，国泰民安——面对依然存在的世界霸权主义和强权政治，面对不断涌现的安全威胁和逆全球化思潮，这是上合组织各成员国的共同期盼。

开启新征程，擘画新蓝图。

“我们的未来无比光明，但前方的道路不会平坦。”习近平主席在讲话中用五个“观”，阐明进一步弘扬“上海精神”，破解时代难题，化解风险挑战之道：

——提倡创新、协调、绿色、开放、共享的发展观；

——践行共同、综合、合作、可持续的安全观；

——秉持开放、融通、互利、共赢的合作观；

——树立平等、互鉴、对话、包容的文明观；

——坚持共商共建共享的全球治理观。

中国上合组织研究中心秘书长邓浩说，习近平主席的讲话是对上合组织17年成功经验的高度概括，是对“上海精神”的新发展，进一步丰富和充实了“上海精神”的时代内涵。

志合者，不以山海为远。

回望过去，一个个项目成为上合组织区域务实合作的亮丽名片——

中哈５１个产能合作项目总投资超２６０亿美元；中乌鹏盛工业园为乌兹别克斯坦创造１５００多个就业机会；中白工业园吸引多个国家的３４家企业入驻……

面向未来，各成员国间互信不断深化、合作走深走实，凝聚更广泛共识——

缩小发展差距，促进共同繁荣；摒弃冷战思维、集团对抗；构建开放型世界经济；以文明交流超越文明隔阂；不断改革完善全球治理体系……

“在《上海合作组织宪章》和《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》两份重要文件确定的宗旨和原则指引下，新老成员有机融合，实现开放包容发展，上合大家庭凝聚力越来越强。”印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心教授狄伯杰说。

为构建命运共同体贡献“中国智慧”

和衷共济，四海一家。

“‘地球村’的世界决定了各国日益利益交融、命运与共，合作共赢是大势所趋。”

“拒绝自私自利、短视封闭的狭隘政策，维护世界贸易组织规则，支持多边贸易体制，构建开放型世界经济。”

“推进‘一带一路’建设，加快地区贸易便利化进程，加紧落实国际道路运输便利化协定等合作文件。”

在单边主义和贸易保护主义抬头，国际形势中不安定、不确定因素依然突出的大背景下，习近平主席在讲话中发出响亮的“中国声音”。

大道之行，天下为公。

习近平主席在讲话中提出五项建议，为构建上合组织命运共同体贡献“中国智慧”：

——凝聚团结互信的强大力量；

——筑牢和平安全的共同基础；

——打造共同发展繁荣的强劲引擎；

——拉紧人文交流合作的共同纽带；

——共同拓展国际合作的伙伴网络。

此外，讲话提出的一系列合作新举措掷地有声，如未来三年，中方愿为各方培训2000名执法人员；将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款；愿利用风云二号气象卫星为各方提供气象服务……

邓浩说，习近平主席讲话务实具体，表明中国正拿出实际行动、以中国担当推动构建上合组织命运共同体。从青岛峰会成果看，中国贡献赢得各方高度评价，“一带一路”倡议也再次受到了广泛欢迎和支持，下一步各方关键要全面落实本次会议共识，携手开启新征程。

白俄罗斯总统卢卡申科说，面对地缘政治和经济转型，不确定性成为发展常态，贸易保护主义影响上合组织各方。中方围绕构建人类命运共同体提出的建议，有利于各方携手应对新挑战，上合组织应为此作出更大贡献。

“‘上海精神’是我们共同的财富，上海合作组织是我们共同的家园。”

好风凭借力，扬帆正当时。

会场外，浮山湾畔。与会各国国旗、上合组织会旗和与会国际组织旗帜迎风飘扬，中国梦与世界梦交融激荡，共创构建人类命运共同体更加光明的美好未来。

记者韩洁、赵新兵、孙奕、苏万明、温馨