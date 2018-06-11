关于世界大势和上合组织，习近平这样说

编者按：上海合作组织青岛峰会大范围会谈于6月10日在青岛国际会议中心举行，中国国家主席习近平主持会议。“学习有声”带您聆听现场。
上海合作组织得到国际社会
日益广泛的认同
上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力，根本原因在于它创造性地提出并始终践行“上海精神”，主张互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。这超越了文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，掀开了国际关系史崭新的一页，得到国际社会日益广泛的认同。
推进人类文明进步事业，必须登高望远
“孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下”。面对世界大发展大变革大调整的新形势，为更好推进人类文明进步事业，我们必须登高望远，正确认识和把握世界大势和时代潮流。
国际关系民主化已成为
不可阻挡的时代潮流
尽管当今世界霸权主义和强权政治依然存在，但推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展的呼声不容忽视，国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流。
捍卫和平的力量终将战胜破坏和平的势力
尽管各种传统和非传统安全威胁不断涌现，但捍卫和平的力量终将战胜破坏和平的势力，安全稳定是人心所向。
“地球村”的世界决定了各国日益利益交融
尽管单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮不断有新的表现，但“地球村”的世界决定了各国日益利益交融、命运与共，合作共赢是大势所趋。
文明多样性是人类进步的不竭动力
尽管文明冲突、文明优越等论调不时沉渣泛起，但文明多样性是人类进步的不竭动力，不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。
未来无比光明，但前方的道路不会平坦
当前，世界发展既充满希望，也面临挑战，我们的未来无比光明，但前方的道路不会平坦。
反对以牺牲别国安全换取
自身绝对安全的做法
我们要践行共同、综合、合作、可持续的安全观，摒弃冷战思维、集团对抗，反对以牺牲别国安全换取自身绝对安全的做法，实现普遍安全。
拒绝自私自利、短视封闭的狭隘政策
我们要秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，拒绝自私自利、短视封闭的狭隘政策，维护世界贸易组织规则，支持多边贸易体制，构建开放型世界经济。
以文明交流、互鉴、共存超越
文明隔阂、冲突、优越
我们要树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越。
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