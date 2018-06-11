对这些地方，习近平做了一份“国家级”推介

青岛是世界著名的“帆船之都”。2008年的北京奥运会，帆船赛场就设在青岛，我们现在所在的地方就是奥运的帆船中心。许多船只从这里扬帆起航、追逐梦想。

让我们以青岛峰会为新的起点，高扬“上海精神”的风帆，齐心协力，乘风破浪，共同开启上海合作组织发展新征程！