对这些地方，习近平做了一份“国家级”推介

央视新闻
上海合作组织青岛峰会6月9日-10日在青岛举行。
面对与会嘉宾，习近平如此介绍位于黄海之滨的青岛：
青岛是世界著名的“帆船之都”。2008年的北京奥运会，帆船赛场就设在青岛，我们现在所在的地方就是奥运的帆船中心。许多船只从这里扬帆起航、追逐梦想。
让我们以青岛峰会为新的起点，高扬“上海精神”的风帆，齐心协力，乘风破浪，共同开启上海合作组织发展新征程！
2018年6月9日，习近平在上海合作组织青岛峰会欢迎宴会上的祝酒辞
△航拍青岛滨海风光
近年来，随着综合国力的提升，我国举办了不少重要国际会议，越来越多的中国城市也开始承办这些会议。面对八方来客，习近平都是如何做“国际级”推介、把这些地方介绍给世界的？
2018年4月10日，博鳌亚洲论坛2018年年会在海南省博鳌开幕。
仲春时节的海南，山青海碧，日暖风轻。海南有一首民歌唱道：“久久不见久久见，久久见过还想见。”大家就是这样，今天，有机会在此同各位新老朋友见面，我感到十分高兴。
海南省可谓是“因改革开放而生，因改革开放而兴”。改革开放以来，海南从一个较为封闭落后的边陲岛屿，发展成为中国最开放、最具活力的地区之一，经济社会发展取得巨大成就。
一滴水可以反映出太阳的光辉，一个地方可以体现一个国家的风貌。海南发展是中国40年改革开放的一个重要历史见证。
2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式发表主旨演讲
△海南博鳌
△海南三亚风光
2017年9月3日至5日，金砖国家领导人第九次会晤在厦门举行。
很高兴同大家相聚在风景怡人的“鹭岛”厦门。
厦门自古就是通商裕国的口岸，也是开放合作的门户，正所谓“厦庇五洲客，门纳万顷涛”。1985年我来到福建工作，厦门是第一站。当时的厦门身处中国改革开放前沿，是先行先试的经济特区，也是一片发展的热土。30多载春风化雨，今天的厦门已经发展成一座高素质的创新创业之城，新经济新产业快速发展，贸易投资并驾齐驱，海运、陆运、空运通达五洲。今天的厦门也是一座高颜值的生态花园之城，人与自然和谐共生。
一城春色半城花，万顷波涛拥海来。厦门风景秀丽，气候怡人，是中国著名的海上花园。厦门也是中国五大经济特区之一，是对外开放的窗口和创新发展的热土。厦门还是著名的侨乡和闽南文化的发源地，中外文化在这里交融并蓄，造就了它开放包容的性格和海纳百川的气度。
2017年9月3日，习近平在金砖国家工商论坛开幕式上的讲话，以及4日在迎接金砖国家和对话会受邀国领导人夫妇欢迎宴会的致辞
△厦门鼓浪屿，红瓦绿树海天一色风光旖旎
2017年5月14日至15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。
北京是千年古都，见证了历史的沧桑变迁。北京也是一座现代新城，随着中国发展不断展现新的风貌。北京更是一座国际化大都市，东西方不同文明时时刻刻在这里相遇和交融。
在北京，你可以游览古老的故宫、长城、天坛，也可以参观现代派的鸟巢、水立方、国家大剧院。你能听到中国传统的京剧和相声，也能欣赏来自西方的芭蕾舞和交响乐。你会碰到衣着新潮、穿行在世界名品商店里的中国青年，也能遇见操着流利汉语、在老胡同里徜徉的外国友人。
2017年5月1日，习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛欢迎宴会上的祝酒辞
2016年9月4日至5日，G20杭州峰会在杭州召开。
杭州是中国的一个历史文化重镇和商贸中心。千百年来，从白居易到苏东坡，从西湖到大运河，杭州的悠久历史和文化传说引人入胜。杭州是创新活力之城，电子商务蓬勃发展，在杭州点击鼠标，联通的是整个世界。杭州也是生态文明之都，山明水秀，晴好雨奇，浸透着江南韵味，凝结着世代匠心。
杭州素有“人间天堂”美誉，湖光山色，人文美景，俯拾皆是。联通这些美景的，是一座座历史悠久、造型优美的桥。
2016年9月3日，习近平在二十国集团工商峰会开幕式上的主旨演讲，以及4日在欢迎晚宴上的致辞
△杭州西湖
2015年12月16日，第二届世界互联网大会在浙江省乌镇开幕。
我曾在浙江工作多年，多次来过乌镇。今天再次来到这里，既感到亲切熟悉，又感到耳目一新。去年，首届世界互联网大会在这里举办，推动了网络创客、网上医院、智慧旅游等快速发展，让这个白墙黛瓦的千年古镇焕发出新的魅力。乌镇的网络化、智慧化，是传统和现代、人文和科技融合发展的生动写照，是中国互联网创新发展的一个缩影，也生动体现了全球互联网共享发展的理念。
2015年12月16日，习近平在第二届世界互联网大会开幕式上的讲话
△浙江乌镇东栅风景区
2014年11月5日至11日，2014年APEC峰会在北京召开。
每年春秋两季，都有成群的大雁来到这里，雁栖湖因此得名。亚太经合组织的21个成员，就好比21只大雁。“风翻白浪花千片，雁点青天字一行。”今天，我们聚首雁栖湖，目的就是加强合作、展翅齐飞，书写亚太发展新愿景。
2014年11月11日，习近平在亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议上的开幕辞
△夏日俯瞰雁栖湖
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监制/杨继红 唐怡 主编/张天宇 王兴栋
编辑/文雅
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