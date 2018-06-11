听习近平讲“和合”与“上合”

原创： 徐锦庚 人民日报评论

“夏来青岛罩绿纱，朝听鸟语暮看霞”。海天一泓间，千般花火为“自远方来”的上合朋友而绽放。成员国、观察员国、对话伙伴国的领导人共聚于此，共谋新篇。上合“成人礼”在即，此刻的青岛，放射出“和合”的思想光芒。

儒家倡导“大道之行，天下为公”，主张“协和万邦，和衷共济，四海一家”。这种“和合”理念同“上海精神”有很多相通之处……坐望齐鲁大地，习近平主席在上合组织青岛峰会欢迎宴会上致祝酒辞。几句古语，以东道主的传统智慧礼敬上合，以“上海精神”与儒家文化的相融共生成风化人，激荡起“上海精神”的“和合之美”，像一曲古琴，悠悠奏出中华文化的曼妙韵律，令与会嘉宾沉思神往。

若要给这曲“旋律”命名，何不定为“高山流水”？

两位君子，伯牙善鼓琴，钟子期善听。“峨峨兮若泰山”“洋洋兮若江河”，伯牙所念，钟子期必得之。千百年来，高山流水，琴瑟共鸣，寄托着人们对知音的美好向往。

“上海精神”与儒家文化，何尝不是“高山流水，琴瑟共鸣”？2001年，上海合作组织正式成立；2018年，上合已纳贤全球半数人口，会友“不亦乐乎”。悠悠一晃，昔日襁褓婴儿，长成俊郎青年，不忘合作之初心，更续合作大智慧。今天，“上海精神”与儒家“和合”理念的水乳相融，化干戈为玉帛，使大众相惺相惜，成就了安全、经济、人文合作的累累硕果，令热爱世界和平、期盼发展图强的人们心向往之。

在孔子故乡、礼仪之邦，思考儒家文化与国际交往理念的不谋而合，别有一种滋味。儒家贵“和”尚“中”。在儒家的“和合”理念中，“和”是和谐、和平、祥和；“合”是聚合、合作、融合。推己及人、由近至远的思维，洞明着共赢共生的“和实生物”之道；“大道之行也，天下为公”的理想，体现着超越民族、泽被世界的责任；“己所不欲，勿施于人”的观念，表达出互相尊重、互不干涉的原则；“和而不同”“和衷共济”的主张，揭示的是求同存异、包容互补、和谐共存的价值取向；“先天下之忧而忧”的抱负，抒发着中国人的济世情怀；“达则兼济天下”的胸怀，承载着成人达己的共享意识；“四海之内皆兄弟”的豪情，传递出朴素的平等愿望。这些“和合”思想，是中国传统文化的核心和精华，也是千百年来中华民族孜孜以求的理想世界。

和而不同、平等相待、合作共赢，是与儒家文化一脉相承的价值理念。无论是在上合组织、“金砖五国”，还是在其他国际舞台，习近平总书记凭借深厚的国学素养，用中国传统文化的思想精华，扣紧当今时代的共鸣点，为全球治理贡献了中国智慧。上合成员国不分贫富大小，始终恪守平等互利、相互尊重的原则，始终坚持以共同协商的方式解决所有问题，不存在一家独大、恃强凌弱的现象，也没有所谓的赢家和输家。可以说，“上海精神”与儒家文化在本质上是相通的，都凝结着文明与发展的共识。展望未来，“和”与“合”的价值观必将重新定义国家交往的范式，引领人们共筑和谐共生的美好世界。崇扬和合理念、激荡和合之美，人类命运共同体的理念基石也将更加稳固。

在一部名为《上合之合》的水墨动画中，8个成员国的标志性建筑化为八角，“和合”为青岛回澜阁的飞檐。从帆船之都出发，儒家思想与“上海精神”交相辉映，必将推动青春上合扬帆驶向世界大同的理想彼岸。