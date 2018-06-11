外媒关注青岛 点赞上合峰会

来源：央视网

央视网消息（记者 徐辉 李文亮）6月10日下午，上海合作组织青岛峰会圆满完成各项议程，在青岛落下帷幕。在报道此次峰会的记者中，不乏外国媒体记者的身影，他们关注上合青岛峰会、点赞上合青岛峰会。

俄罗斯卫星通讯社记者卡斯巴申·安德烈（摄＼李文亮）

俄罗斯卫星通讯社记者卡斯巴申·安德烈毕业于莫斯科大学中国历史专业，说着一口流利的中文。6日，他就抵达青岛开始了采访报道工作。除参加了数场新闻发布会外，他还跟随新闻中心组织的采访团外出采访，让自己充分地了解青岛的社会人文经济状况。

“我们俄罗斯媒体最关注的，当然是中俄关系。因为今年除了上合组织峰会，俄罗斯总统普京也将对中国进行国事访问。”卡斯巴申·安德烈说。

6月10日下午，俄罗斯总统普京在新闻发布会上表示今年中俄贸易额达到1000亿美元。对此，卡斯巴申·安德烈说：“希望中俄两国时代友好发展下去，造福两国人民。”

6月10日，国家主席习近平提出，中方将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款。

卡斯巴申·安德烈说：“300亿元人民币等值专项贷款，是中国对上合组织的做出的特别重要的、具体的行动，对上合组织的发展有很大的贡献。”

对于中方将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款，伊朗国家电视台记者穆斯塔法表示，中国已是世界第二大经济体，通过金融支持能帮助亚洲其他国家建设得更好，亚洲经济整体发展了，对中国也是一件好事。

巴基斯坦国家电视台记者 Zubairuddin Muhammad（摄＼李文亮）

巴基斯坦国家电视台记者 Zubairuddin Muhammad表示，巴基斯坦加入上合组织，拓展了巴基斯坦在区域合作的空间，深化了巴基斯坦同其他会员国，尤其是中亚国家的关系。无论是在经贸还是安全领域，对于各方都会受益。

Zubairuddin Muhammad认为，上合青岛峰会签署的每个文件都是有巨大价值的，这些主张可以促进上合组织与会国家的发展。“这次会议给了我们机会、促进相互之间的了解，多样性的发展。中国做了一件非常了不起的工作。”

Zubairuddin Muhammad表示，中国愿意把自己的成果分享给发展中国家，这对巴基斯坦来说有着重要的借鉴意义。“面对一个问题，如果中国认为可以，那我们就会觉得更加有信心，我们就会有动力去做这件事情。”