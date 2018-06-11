外媒记者点赞习近平主席上合峰会讲话：内涵丰富鼓舞人心

来源：中国日报网

中国日报网6月10日电（记者孙若男） 中国国家主席习近平10日在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上发表讲话，强调要进一步弘扬“上海精神”，构建上海合作组织命运共同体。许多外媒记者在会后纷纷表示，习近平主席的讲话内涵丰富、鼓舞人心、极具建设性。

图为伊朗记者穆斯塔法·鲁哈尼·内贾德。（中国日报网孙若男摄）

伊朗官方媒体记者穆斯塔法·鲁哈尼·内贾德

习主席的讲话有三方面让我印象深刻，分别是安全、合作以及经济发展。

习主席的讲话为我们描绘出一个更好的未来，一个更加安全的亚洲。

习主席提到，上合组织成员国应该加强合作，在“一带一路”倡议下，让亚洲变得更好，上海合作组织无疑是一个非常棒的平台。

此外，习主席提到设立300亿元人民币等值专项贷款，这不仅有利于中国，更有利于其他国家的发展。上合组织成员国的共同努力，必将使得该组织在经济和安全方面都得到提高。

图为蒙古彭博电视台记者达世南。（中国日报网孙若男摄）

蒙古彭博电视台记者达世南

对于习主席的讲话，我印象最深的是他提到反对贸易保护主义，提倡经济合作。此外习主席提到中国将设立300亿元人民币等值专项贷款，这件事意义非凡。我认为，未来上合组织成员国仍将保持快速发展。

图为来自俄罗斯的安德烈。（中国日报网孙若男摄）

俄罗斯卫星通讯社记者安德烈·卡斯巴申

我认为习主席的讲话内涵丰富，内容具体。习主席提到，未来上合组织成员国之间将展开更多领域的合作，其中包括媒体合作。还有就是习主席提到的今年11月将在上海举办的首届中国国际进口博览会，这对我们来说是好消息，我们肯定会参与报道。

图为来自印度的布扬。（中国日报网孙若男摄）

印度报业托拉斯记者布杨

习近平主席的讲话令人备受鼓舞。他不仅谈到中国的发展，还提到每一个上合组织国家的发展，乃至整个亚洲的发展。

上合组织成员国的经济和人口总量分别约占全球的20%和40%。可以看到，上合组织的影响越来越大，能够对国际事务上许多决定产生重大影响。我认为，习主席提到的成员国之间的强劲合作，对每个国家都至关重要。

图为来自巴基斯坦的汗·阿卜杜勒·瓦吉德（中国日报网孙若男摄）

巴基斯坦独立新闻记者汗·阿卜杜勒·瓦吉德

我认为习近平主席发表了一个非常重要的主旨演讲。他的讲话内涵丰富、影响深远并极具建设性。我认为今天讲话中最重要的一点就是中方将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款，这将极大促进上合组织成员国之间的经济合作。

当今国际社会，一些国家提倡的单边主义、保护主义绝不会奏效。正如习主席在演讲中提到，上合组织成员国将进一步弘扬“上海精神”，相信各成员国在互信、互利、平等、协商的基础上，定能实现共同发展。