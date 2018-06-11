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新华社北京６月１０日电 综述：“上海精神”掀开国际关系史崭新一页——国际社会高度评价习近平主席在上海合作组织青岛峰会上的重要讲话

新华社记者

上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议１０日在青岛举行。习近平主席主持会议并发表题为《弘扬“上海精神”构建命运共同体》的重要讲话，强调要继续在“上海精神”指引下，同舟共济，精诚合作，齐心协力构建上海合作组织命运共同体，推动建设新型国际关系，携手迈向持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

国际社会关注习近平主席讲话，认为“上海精神”超越文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，掀开国际关系史崭新一页，习主席讲话传递的精神为国际社会破解时代难题、化解风险挑战提供了全新视角和有效思路，具有重要指导意义。

美联社报道说，习近平主席在讲话中呼吁摒弃冷战思维，反对以牺牲别国安全换取自身绝对安全的做法，他还欢迎印度总理莫迪、巴基斯坦总统侯赛因首次以上合组织成员国领导人身份出席青岛峰会，强调这次峰会具有承前启后的重要意义。

路透社报道说，习近平主席宣布中方将在上合组织银行联合体框架内设立３００亿元人民币等值专项贷款，并特别强调，上合组织“拒绝自私自利、短视封闭的狭隘政策，维护世界贸易组织规则，支持多边贸易体制，构建开放型世界经济”。

俄罗斯卫星通讯社关注习近平主席在讲话中强调上合组织要“筑牢和平安全的共同基础”，并援引习主席讲话报道说，上合组织将积极落实打击“三股势力”２０１９年至２０２１年合作纲要，继续举行“和平使命”等联合反恐演习。

格鲁吉亚主流媒体《每日新闻网》主编阿夫坦季尔·奥提纳维利说，习近平主席讲话充分体现了合作、协商、包容精神，为上合组织未来发展指明了方向。习主席提出完善全球治理体系，推动各国携手建设人类命运共同体的主张充分反映了世界人民的心声，为摒弃冷战思维、寻求国际合作提供了全新视角。

斯里兰卡国家安全研究所所长阿桑加·阿贝亚古纳塞克拉说，习近平主席提出推动建设新型国际关系符合时代潮流，为重塑世界体系提供了有效思路。他说：“长期以来，冷战思维、零和博弈等陈旧观念始终困扰世界秩序，国际社会亟需‘上海精神’这种良药、这种坚持互惠互利彼此尊重的可持续性发展观。”

印度尼赫鲁大学中国和东南亚研究中心教授巴利·拉姆·迪帕克也认为，在全球性挑战日益突出，单边主义、保护主义抬头，全球治理体系和多边机制受到冲击的形势下，“‘上海精神’从本质上讲可以说是当前时代应对这些状况的解药”。

尼泊尔资深外交家沙姆胡拉姆·希姆哈达说，习近平主席倡导推动建设新型国际关系对地区乃至世界和平发展具有重要意义，他强调上合组织成员国应加强同观察员国和对话伙伴国合作，这将使尼泊尔从其与中国和印度两大国的合作中获益。

塞尔维亚国际问题专家日瓦丁·约万诺维奇认为，“习近平主席在讲话中提出应对全球经济、社会和安全挑战的观点积极且富有远见，为推动实现和平发展，以及促进不受地缘政治限制、不受孤立主义影响的双赢以及多赢合作清除了障碍”。

俄罗斯圣彼得堡大学东方系亚非国家社会发展理论教研室副教授玛利亚·古列娃说，习近平主席倡导创新、协调、绿色、开放、共享的发展观和共同、综合、合作、可持续的安全观，表明“中国作为世界大国，在努力认真承担其国际义务”。

白俄罗斯白中友协副主席阿莉娜·格里什克维奇说，习近平主席在讲话中呼吁弘扬“上海精神”、构建上合组织命运共同体对于增强上合组织凝聚力和向心力非常重要，相信青岛峰会将极大增进上合组织各成员国及观察员国之间的互利合作。

欧亚经济委员会执委会主席季格兰·萨尔基相认为，习近平主席讲话再次表明中国开诚布公地与其他国家开展合作，“这为中国与他国发展长期合作、实现共同繁荣打下基础。这些有利因素正是欧亚经济联盟与中国开展各领域合作的保障”。（网站首页图：新华社图片）

（参与记者：李铭、朱瑞卿、唐璐、赵旭、周盛平、王慧娟、鲁金博、魏忠杰、李佳、栾海）



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