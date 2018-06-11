习近平主席上合组织青岛峰会重要讲话得到各方人士高度评价——携手创造上合更加美好的未来

来源：人民网－人民日报

6月9日至10日，“帆船之都”青岛见证上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议（青岛峰会）成功举行。

“我们要继续在‘上海精神’指引下，同舟共济，精诚合作，齐心协力构建上海合作组织命运共同体，推动建设新型国际关系，携手迈向持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。”习近平主席主持会议并发表题为《弘扬“上海精神” 构建命运共同体》的重要讲话，为站在新的历史起点上的上合组织发展指明方向，赢得各方人士的广泛认同和积极评价。

全面规划，进一步弘扬“上海精神”

上合组织成立17年来始终保持旺盛生命力、强劲合作动力，根本原因在于它创造性地提出并始终践行互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”。站在新的历史起点上推动上合组织发展，尤其需要从“上海精神”中获得启示。

习近平主席在总结上合组织发展历程，把握世界大势和时代潮流的基础上，为“上海精神”注入新的时代内涵：提倡创新、协调、绿色、开放、共享的发展观，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，坚持共商共建共享的全球治理观。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫指出，“上海精神”是上合组织行动的重要指导方针和基础。中国进一步丰富了“上海精神”的内涵，强化了上合组织合作的基础。未来我们应进一步弘扬“上海精神”，为本地区国家和人民带来福祉。

吉尔吉斯斯坦总统府对外政策部负责人丹尼亚尔·瑟德科夫告诉本报记者，当前上合组织处在扩员之后的全新时期。习近平主席在讲话中提出了弘扬“上海精神”的具体举措，明确了新时期上合组织的任务，对上合组织开展下一阶段工作非常有帮助。

新形势下，让“上海精神”焕发新的时代生机，关乎上合组织成员国超过30亿人的福祉，也关乎世界的和平发展、人类的共同命运。

俄罗斯驻上海合作组织常任代表德米特里·卢基扬采夫在聆听习近平主席演讲后对本报记者表示，习主席关于发展观、安全观、合作观、文明观、全球治理观的论述非常具有建设性，清晰指明上合组织未来发展任务，对处理国家间关系以及进行国际合作具有重要意义。

勾画愿景，协力构建上合命运共同体

一年前，上合组织阿斯塔纳峰会期间，习近平主席提出，上合组织要构建平等相待、守望相助、休戚与共、安危共担的命运共同体。如今青岛峰会期间，习近平主席再次强调构建命运共同体的重要意义，并为构建上合组织命运共同体提出5点建议：凝聚团结互信的强大力量，筑牢和平安全的共同基础，打造共同发展繁荣的强劲引擎，拉紧人文交流合作的共同纽带，共同拓展国际合作的伙伴网络。

为打造共同发展繁荣的强劲引擎，习近平主席提议促进发展战略对接，推进“一带一路”建设，加快地区贸易便利化进程。这些务实举措，得到各国领导人广泛支持。

俄罗斯总统普京在发言中提出，要继续推进“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接，采取措施协调投资和基础设施项目，探讨构建“欧亚伙伴关系”，促进地区一体化进程。

蒙古国总统巴特图勒嘎表示，希望蒙方的“发展之路”与“一带一路”倡议以及欧亚经济联盟实现对接，相互降低关税壁垒，以进一步推动贸易。

为筑牢和平安全的共同基础，习近平主席提出要发挥“上海合作组织—阿富汗联络组”作用，促进阿富汗和平重建进程。

巴基斯坦总统侯赛因在发言中表示，非常欢迎“上海合作组织—阿富汗联络组”的设立，相信“阿人主导、阿人所有”的和解进程是解决阿富汗问题的唯一途径。阿富汗记者阿克菲·艾哈迈德·海巴尔认为，上合组织可以成为讨论阿富汗问题的良好平台。与此同时，由于上合组织提倡在平等基础上进行互利共赢的合作，上合组织将有效帮助阿富汗开展社会和经济建设。

白俄罗斯总统卢卡申科在发言中表示，在过去一年，中国为上合组织克服新挑战和新威胁以及构建更加安全、繁荣的世界作出了显著贡献，希望上合组织所有相关方关注习近平主席提出的命运共同体理念，共同为国际关系发展贡献有益智慧。

随着青岛宣言中明确写入“推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，确立构建人类命运共同体的共同理念”，协力构建人类命运共同体已成为上合组织成员国的共同愿景。

上合组织副秘书长兼国际联络司司长波塔说，青岛峰会成果丰硕，签署了10多项合作文件，中国为此作出了积极贡献。波塔强调，青岛宣言已经发布，合作协议已经签署，下一步要做的，就是落实领导人共识，将其转化为切实成果。

印度总理莫迪在发言中表示，上合地区的历史证明，连通性不仅意味着保持地理关系，而且意味着人们之间的关系。所以我们必须在促进人与人之间理解方面下功夫。相信通过我们的共同努力，上海合作组织能进一步推动安全和互联互通。

中国行动，助力上合组织行稳致远

担任上合组织主席国一年间，中国推动各方政治互信升至新高度，安全协作取得新进展，务实合作实现新突破，人文交流收获新成果，为青岛峰会的召开奠定了坚实基础。青岛峰会上，习近平主席再提新举措，中国继续以行动彰显大国担当——

“未来3年，中方愿利用中国—上海合作组织国际司法交流合作培训基地等平台，为各方培训2000名执法人员，强化执法能力建设”“中方将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款”“未来3年，中方将为各成员国提供3000个人力资源开发培训名额，增强民众对上海合作组织大家庭的了解和认同。中方愿利用风云二号气象卫星为各方提供气象服务”……

伊朗国家电视台记者穆斯塔法·鲁哈尼·内贾德对于中方将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款感到振奋。他认为，习主席提出的这项举措，可以帮助本地区其他国家提高经济发展水平。

在青岛宣言中，上合组织成员国高度评价2017—2018年中方主席国工作，强调其成果巩固了上合组织成员国人民之间的相互理解与信任、富有成果的建设性合作和睦邻友好关系。

从中国手中接过上合组织轮值主席国的接力棒，吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫表示，中国高水平地组织了一系列活动，促进了多项问题的解决，并提出了一系列新的重要机制。吉方高度赞赏中国在上海合作组织轮值主席国期间为本组织发展所作的重要贡献，吉尔吉斯斯坦将继续为弘扬“上海精神”和发展上合组织互利合作作出贡献。（网站首页图：新华社图片）

（本报记者赵成、殷新宇、谢亚宏、管克江、张光政、暨佩娟、肖新新）

《 人民日报 》（ 2018年06月11日 05 版）