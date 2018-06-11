习近平六大关键词规划上合未来

来源：央视网

青山连碧海，岛城聚远朋。

6月9日至10日，上海合作组织青岛峰会在青岛举行。这期间，习近平出席欢迎宴会并致祝酒辞，主持小范围会谈、大范围会谈，同上合组织成员国领导人共同会见记者并发表重要讲话……一连多日，峰会动态都是《新闻联播》的重要播报内容。

大道之行，天下为公。世界大势、“上海精神”、共同发展、安全合作、人文交流、国际关系六大关键词在习近平的讲话中被多次提及。六大关键词，六个和合共生的维度，全面规划了上合未来发展蓝图。

把握世界大势

当今世界正处在大发展大变革大调整时期，世界多极化、经济全球化深入发展，国与国相互依存更加紧密。

——2018年6月10日，习近平同上海合作组织成员国领导人共同会见记者时的讲话

各国只有加强团结协作，深化和平合作、平等相待、开放包容、共赢共享的伙伴关系，才能实现持久稳定和发展。

——2018年6月10日，习近平同上海合作组织成员国领导人共同会见记者时的讲话

弘扬“上海精神”

“上海精神”是我们共同的财富，上海合作组织是我们共同的家园。

——2018年6月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话

弘扬“上海精神”，加强团结协作。我们要坚持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展，要深化团结互信，加大相互支持，把扩员带来的潜力和机遇转化为更多实实在在的合作成果。

——2018年6月10日，习近平主持上海合作组织青岛峰会小范围会谈

我们要继续在“上海精神”指引下，同舟共济，精诚合作，齐心协力构建上海合作组织命运共同体，推动建设新型国际关系，携手迈向持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

——2018年6月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话

共同发展繁荣

经济全球化和区域一体化是大势所趋。

——2018年6月10日，习近平同上海合作组织成员国领导人共同会见记者时的讲话

我们要提倡创新、协调、绿色、开放、共享的发展观，实现各国经济社会协同进步，解决发展不平衡带来的问题，缩小发展差距，促进共同繁荣。

——2018年6月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话

我们要秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，拒绝自私自利、短视封闭的狭隘政策，维护世界贸易组织规则，支持多边贸易体制，构建开放型世界经济。

——2018年6月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话

深化务实合作，促进共同发展。我们要在产业协调、市场融合、技术交流等方面迈出更大步伐。要本着共商共建共享原则，加强基础设施建设、互联互通、产业园区、科技创新等领域交流合作，分享欧亚大陆巨大发展机遇。要发出支持贸易自由化便利化的共同声音，维护全球多边贸易体制。

——2018年6月10日，习近平主持上海合作组织青岛峰会小范围会谈

打造共同发展繁荣的强劲引擎。我们要促进发展战略对接，本着共商共建共享原则，推进“一带一路”建设，加快地区贸易便利化进程，加紧落实国际道路运输便利化协定等合作文件。

——2018年6月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话

推进安全合作

安全是上海合作组织可持续发展的基石。

——2018年6月10日，习近平同上海合作组织成员国领导人共同会见记者时的讲话

我们要践行共同、综合、合作、可持续的安全观，摒弃冷战思维、集团对抗，反对以牺牲别国安全换取自身绝对安全的做法，实现普遍安全。

——2018年6月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话

推进安全合作，携手应对挑战。我们要秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，统筹应对传统和非传统安全威胁，有效打击“三股势力”，切实维护地区和平、安全、稳定。

——2018年6月10日，习近平主持上海合作组织青岛峰会小范围会谈

筑牢和平安全的共同基础。我们要积极落实打击“三股势力”2019至2021年合作纲要，继续举行“和平使命”等联合反恐演习，强化防务安全、执法安全、信息安全合作。

——2018年6月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话

拉紧人文交流

各国悠久历史和灿烂文化是人类的共同财富。

——2018年6月10日，习近平同上海合作组织成员国领导人共同会见记者时的讲话

我们要树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越。

——2018年6月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话

拉紧人文交流合作的共同纽带。我们要积极落实成员国环保合作构想等文件，继续办好青年交流营等品牌项目，扎实推进教育、科技、文化、旅游、卫生、减灾、媒体等各领域合作。

——2018年6月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话

展现国际担当

上海合作组织扩大国际交往和合作十分重要。

——2018年6月10日，习近平同上海合作组织成员国领导人共同会见记者时的讲话

我们要坚持共商共建共享的全球治理观，不断改革完善全球治理体系，推动各国携手建设人类命运共同体。

——2018年6月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话

发挥积极影响，展现国际担当。我们要坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

——2018年6月10日，习近平主持上海合作组织青岛峰会小范围会谈

共同拓展国际合作的伙伴网络。我们要强化同观察员国、对话伙伴等地区国家交流合作，密切同联合国等国际和地区组织的伙伴关系，同国际货币基金组织、世界银行等国际金融机构开展对话，为推动化解热点问题、完善全球治理作出贡献。

——2018年6月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话

扬帆起航、追逐梦想，黄海之滨再出发。以青岛峰会为新的起点，高扬“上海精神”的风帆，齐心协力，乘风破浪，共同开启上海合作组织发展新征程！（整理/余晓玲，网站首页图：新华社图片）