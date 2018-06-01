解读丨上合青岛峰会的这些新阐述、新亮点 你看懂了吗？

央视新闻

6月9—10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛召开。此次峰会是上合组织扩员后召开的首次峰会，也是今年中国第二场重大主场外交活动。

在10日的大范围会谈上，习近平主席主持会议并发表重要讲话。（详情点击：世界大势和时代潮流是什么？习近平这样判断）

10日下午，上海合作组织成员国领导人共同会见记者，习近平主席发表重要讲话，介绍峰会成果。本次峰会发表了《上海合作组织成员国元首理事会青岛宣言》、《上海合作组织成员国元首关于贸易便利化的联合声明》，批准了《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》未来5年实施纲要。各方还就相关问题达成了“六个一致”。（详情点击：上合青岛峰会达成哪些成果？习近平提到“六个一致”）

习近平主席在上海合作组织青岛峰会上发表的一系列重要讲话中，有哪些新阐述？其中又透露了什么信号？峰会的一系列成果将对当前的世界形势带来哪些影响？

央视解读

习近平主席的一系列讲话，既有对世界大势和时代潮流的判断，也有对上合组织发展的建议，还就国际热点问题实实在在地拿出了中国方案。

登高望远：习近平首提上合发展“五观”

当今世界处于大发展大变革大调整时期。为避免为表象所惑，以偏概全，习主席强调，我们必须登高望远，才能正确把握世界大势和时代潮流。中方强调和平发展主题不变，国际秩序朝着更公正合理方向发展。与此同时，中方也清醒看到，政治、经济、安全、文化等诸多领域都存在复杂挑战，构建人类命运共同体任重而道远。

“上海精神”是上合组织发展的核心理念。在“不忘初心”的同时，应赋予“上海精神”更新的时代内涵。习主席在上合青岛峰会大范围会谈上发表讲话，从发展观、安全观、合作观、文明观、全球治理观的角度对上合发展做出全面阐述。

创新、协调、绿色、开放、共享的发展观是中国“十三五”规划重要内容。上合组织要解决发展问题，缩小发展差距，也离不开这一发展观指引。 共同、综合、合作、可持续的安全观是2014年习主席提出的重要思想，已成为上合组织开展安全合作的基础。 开放、融通、互利、共赢的合作观是上合应对经济全球化逆流、反对贸易保护主义的法宝。 平等、互鉴、对话、包容的文明观是落实“上海精神”尊重多样文明目标的具体体现。 坚持共商共建共享的全球治理观，强化了上合发展对人类命运共同体构建的贡献。

扩员展示上合组织理念、精神、成就的吸引力

青岛是世界著名的“帆船之都”，许多船只从这里扬帆起航、追逐梦想。青岛峰会成为上合组织扬帆再起航的起点。

青岛峰会肯定了印度和巴基斯坦加入后组织取得的新发展。扩员展示出上合组织理念、精神、成就的吸引力。新成员的加入也为组织发展增添动力。但扩员也增加了成员国之间互信建立和开展的复杂程度。上合组织成员仍需恪守《上海合作组织宪章》的宗旨和原则，秉持“上海精神”，巩固团结协作，才能将扩员的积极效应更好发挥出来。

习近平主席在同上海合作组织成员国领导人共同会见记者的讲话中，用“六个一致”总结了此次峰会的成果，这说明，各成员国在追求和平发展的路上找到了合作的最大公约数，为世界其他组织的合作提供了“样板”和有益借鉴。

安全、经济、人文之外 扩大国际交往合作

青岛峰会在推动上合组织成员国安全、经济、人文合作三个“轮子”发展的同时，将扩大国际交往和合作作为组织发展的第四个“轮子”。国际货币基金组织、世界银行等国际金融机构的代表参加了此次青岛峰会，既反映出上合组织的影响力和吸引力在不断提升，也再次表明组织开放合作的诚意。

中国担任上合主席国期间，为组织发展做出突出贡献。未来，上合组织行稳致远，仍离不开中国智慧和中国方案。

文丨中国国际问题研究院

国际战略研究所副所长 苏晓晖

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