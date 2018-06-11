图为三沙市七连屿管理委员会办公场所。中新网记者 马学玲 摄

中新网三沙6月11日电 题：(新时代·幸福美丽新边疆)南“岛长”北“河长” 海南生态立省呈现新格局

记者 马学玲 李宇凡

“去年9月以来，三沙在七连屿试行‘岛长制’，我是总岛长，下面还有7个分岛长……”海南省三沙市七连屿管理委员会主任邹志这样介绍自己的身份。

七连屿航拍图是很多人认识三沙的一张名片，绿宝石般的岛礁镶嵌在神圣的蓝色海域上，仿佛一串璀璨的明珠。但随着海洋生态形势的不断变化，如何使七连屿这串明珠永远璀璨？

图为赵述岛“岛长”管理公示牌。 中新网记者 马学玲 摄

为此，2017年9月，三沙市结合生态环保的工作实际，在陆地面积仅1.2平方公里的七连屿试行实施“岛长制”——分为总岛长、下级岛长、岛礁巡查员三个级别。

七连屿总岛长邹志介绍，“岛长”是海南省三沙市为改善各岛礁生态环境专门设立的职务，旨在加强岛礁景观整治、陆海污染物排放管控、海龟上岸产卵保护、海洋生态保护与修复等工作。

图为赵述岛干净、美丽的海岸线。中新网记者 马学玲 摄

“就是要让大家望得见海、看得见树、记得住历史”，邹志说，在生态环境保护上，设立了“只能更好、不能变坏”的底线；在岛礁建设上，树立了“只留遗产、不留遗憾”的理念。

在七连屿“岛长制”的制度框架中，一大措施就是鼓励渔民转产转业。赵述岛岛长梁锋就是通过这样的方式“洗脚上岸”的。

图为岛礁巡查员在赵述岛清理岛礁垃圾。赵述岛岛长梁锋供图

在西沙打渔打了小半辈子的梁锋，如今聊起天来满口都是垃圾分类、岛礁保护，在接受中新网记者采访时，他还主动掏出手机，向记者展示了“岛长制”试点以前岛上垃圾成堆的情况。

邹志介绍，经过一年多的试行，现在各岛礁已经绿树成荫，海水清澈见底，海底五彩斑斓，海龟上岸产卵，海鸟在各个岛上繁衍生息，人与自然和谐相处的七连屿新貌已经初显成效。

谈及未来，邹志说，将继续把七连屿各岛礁打造成宜居、宜业、精致、精美、人见人爱的美丽岛礁。

海口市对美舍河水环境进行了综合整治。中新网记者 马学玲 摄

有趣的是，以“生态立省”的海南，在南部海域如火如荼开展“岛长制”的同时，积极推进“河长制”。其中，北部城市海口率先推行河长制试点工作。

在海口，海南省委常委、海口市委书记张琦亲自挂帅担任第一总河长，市长丁晖任总河长，市四套班子领导分别担任23个市管主要水体市级河长，建立了覆盖全市所有195个水体的市、区、镇(街)三级河长组织体系，成立了市、区两级河长制办公室。

根据《海口市全面推行河长制工作方案》，2018年12月底，基本实现“河畅、水清、岸绿、景美、民乐”的工作目标。

图为美舍河凤翔湿地公园。中新网记者 马学玲 摄

海口市美舍河水环境综合整治项目就是成功的案例之一，这个曾经的弃土场、臭水沟，如今已成为凤翔湿地公园，其中独特的梯田湿地远近闻名——这些梯田不是用来种粮，而是为了层层净化污水，既实用又美观。

在桑德公司美舍河现场项目经理刘勤港看来，河长相当于“看护”，监督的人多了，对于河道治理是大有裨益的。

美舍河水环境治理好以后，如今，附近的人们已经习惯来这片湿地公园上休闲放松，孩子们在草坪上追逐嬉戏，不远处矗立着“绿水青山就是金山银山”十个大字。(完)