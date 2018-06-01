【新时代·幸福美丽新边疆】美丽三沙谱写时代新篇章

来源：中国台湾网

永兴社区居委会。（中国台湾网 卢佳静 摄）

中国台湾网6月10日三沙讯 （记者 卢佳静）“渔村风貌原始，渔民洗衣洗澡用的是又黄又咸的岛水，房屋建设杂乱无章，村中蛇形小道蜿蜒曲折，生活条件简陋，没有公共厕所。”这是2012年三沙设市之前的样貌。9日，当“新时代·幸福美丽新边疆”海南行采访团走进三沙时，看到的已是一幅幅美丽动人的海岛画卷。

永兴岛是西沙群岛最大的岛屿，海南世代渔民在这座美丽的岛屿及其周边海域耕海牧渔、聚集落户，形成永兴渔民社区。2009年，经海南省人民政府授权，海南省原西、南、中沙群岛办事处依法设立了永兴渔民村。2013年6月24日，三沙市委、市政府将其更名为永兴社区居委会。

永兴社区建好的楼房。（中国台湾网 卢佳静 摄）

2014年来到岛上的赵恒现任永兴社区居委会副主任，据他描述，那时岛上基础设施还没有建好，来到岛上的第一印象就是“落后”和“脏乱差”。渔民洗衣洗澡用的都是又黄又咸的岛水；各家各户自己搭建的板房参差不齐，产生的垃圾也多，办公没有电脑，环境差。他说，经过政府大力扶持，这几年建了楼房，渔民搬进新家，用上了淡水，再加上渔民转产转业，生活条件有了质的飞跃。从开始的“脏乱差”到现如今看着永兴一步步的茁壮成长，家乡在海口的赵恒对它有着一份特殊的感情，永兴已经被他当成了第二故乡。

十九大报告中提出实施乡村振兴战略——促进农村一二三产业融合发展，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道。对此，永兴社区着力发展鱼产品销售、小型餐饮服务等第三产业项目，进一步推动渔民转产转业工作。目前已经设置了船舶驾驶、物业管理、绿化养护等工作岗位，带动渔民转产提高渔民收入。

赵述岛。（中国台湾网 卢佳静 摄）

三沙设市以来，保护好中国南端这片美丽的大海成为最重要的工作之一。2017年9月，三沙市结合三沙生态环保的工作实际，在七连屿试行实施“岛长制”，在每个岛礁设立一个“岛长”负责岛礁的生态保护、修复等工作。“自从当上了岛长，压力重了，责任也多了。”赵述岛岛长梁锋说，有管理和没有管理还是有很大不同的，现在更要把海岛保护好，建设一个沙白、水清、岛绿的海岛。以前为讨生活来到岛上打渔，现在在政府的大力扶持下，赵述岛焕然一新，渔民转产转业增收，更多人是为家庭而来。提及未来的愿望，梁锋用“越来越好”形容，这四个字虽然简单，但凝聚着岛上人民的奋斗精神和对美好未来的期盼。

据了解，在三沙永兴岛的永兴环保中心由西沙群岛垃圾收集转运站、西沙永兴岛污水处理厂和三沙市永兴岛供水（海水淡化）及配套管网工程三部分组成。参照国内外城市生活垃圾分类标准，永兴岛居民生活垃圾分为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾四类，市民可在此基础上进行细分。

三沙永兴环保中心。（中国台湾网 卢佳静 摄）

三沙永兴环保中心主管符朝宁介绍，“以前生活垃圾，厨余垃圾都丢在一块，难以处理，如今岛民的环保意识不断增强，每周五还会自发打扫岛上卫生。” 符朝宁说，建市之前没有条件和能力对垃圾进行处理，垃圾到处都是，现在采购了一系列垃圾处理设备，环境有很大程度的改观，为大家提供了一个好的生活环境。

图书馆。（中国台湾网 卢佳静 摄）

生态环境变美了，岛上居民的精神也美了。今年2月14日，我国最南端的公共图书馆——三沙市图书馆暨海南省图书馆三沙分馆在永兴岛开馆，它标志着海南省实现了市县公共图书馆全覆盖，对加快构建海南省现代公共文化服务体系、促进海南省基本公共文化服务标准化、均等化建设具有里程碑意义。据工作人员介绍，图书馆建有3个阅览室，目前馆藏图书两万余册。除畅销书目外，还根据岛上居民的需求，设有三沙、海洋等特色图书专区。

三沙市永兴学校。（中国台湾网 卢佳静 摄）

值得一提的是，位于我国最南端的学校——海南省三沙市永兴岛永兴学校于2014年6月开工建设，2015年12月10日正式投入使用，结束了三沙市没有学校的历史。学校开设了幼儿教育、小学教育及成人职业培训等课程，配套设施包括教学楼、图书馆、多功能报告厅等文化设施场所。作为三沙市第一所学校，其投资规模和建设速度也体现了三沙市政府对教育的重视和关爱。

建校以来，学校扎实开展工作，把建设“美丽校园、和谐校园、书香校园”作为统领学校工作总抓手，全面提升学生素质，促进学校内涵发展。未来，学校将根据三沙市教育发展需要，进一步培育师资力量，充实教学资源，完善设施条件，夯实办学基础，强化管理，树立精品，办出特色，力争打造出一所“高质量、有特色、重素质”的综合性学校。

如今，三沙正在精神文明建设与物质文明建设的轨道上奋力向前，谱写着美丽三沙的新篇章。（完）