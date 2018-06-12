明珠美术馆举办《<路易威登游记>艺术展》-带你体验不一样的读书与旅行

晨报记者 徐 颖

想不想跟随艺术家的视角与步伐，去体验不一样的读书与旅行？6月24日至10月7日，明珠美术馆继安藤忠雄建筑回顾展之后，将推出《读书行路：<路易威登游记>艺术展》。此次展览是全球范围内第一次将《路易威登游记》珍藏中几乎全部艺术家的作品原作集中展出。展览大胆探索新颖有趣的展陈方式，通过大量精美的艺术原作为观众开启一场跨文化旅行。

作为“有书店的美术馆”，明珠美术馆倡导用“艺术点亮生活”，让艺术与阅读相连。作为“有书店的美术馆”，明珠美术馆倡导用“艺术点亮生活”，让艺术与阅读相连。这与《路易威登游记》结合艺术家国际驻留与艺术出版的项目理念不谋而合。

自2013年起，路易威登邀请艺术家探索各国大都市及偏远地区创作作品，并将这些作品按照驻留目的地结集出版，《路易威登游记》艺术原作珍藏也随着项目的发展愈加丰富。这些艺术家和插画家背景各异，本身涉猎的艺术领域也多种多样，异质文化的碰撞与交融为艺术创作激发出独特的灵感。

此次展览由明珠美术馆策划，将展出16位国内外优秀艺术家、插画家的近300件艺术作品。参展艺术家包括：布莱斯·德拉蒙德、布莱希特·埃文斯、谢里·桑巴、丹尼尔·阿舍姆、eBoy、埃萨德·里比克、让-克劳德·弗洛克、让-菲利普·德尔霍姆、谷口治郎、李昆武、刘小东、洛伦佐·马托堤、迈尔斯·海曼、关名津子、尼古拉·德魁西和托马斯·奥特。

明珠美术馆执行馆长、展览策展人李丹丹表示，之所以发起并策划此次展览，是希望通过展出这些因驻留而创作的作品，带领观众通过艺术家之眼游历世界各地，体验多元文化的魅力。她认为，“读书”与“行路”历来是两个难以分割的主题，此次展览以“读书行路”为题，亦源自中国古代书画大家董其昌名句“气韵不可学，此生而知之，自有天授，然亦有学得处，读万卷书，行万里路，胸中脱去尘浊，自然丘壑内营，立成鄄鄂”。

据介绍，展览特邀法国设计师贝诺瓦·穆诺进行展场设计，届时观众步入这座由日本建筑大师安藤忠雄设计的美术馆，就如同进入一个大千世界的万花筒，移动脚步就如同转动一次筒身，不同地区的风土人情与不同艺术家自身的独特个性交织出色彩丰富的绚烂图景。

此次展览为2018年中法文化之春系列活动，在6月到10月的整个展览期内，明珠美术馆还策划了一系列艺术教育项目，邀请有着丰富旅行经验的作家、跨文化学者、艺术家等围绕“旅行与文学”“艺术史中的旅行”“驻留”等主题，开展讲座、沙龙、工作坊等活动。《读书行路：<路易威登游记>艺术展》展览中16位艺术家的代表也将现身与观众互动交流。