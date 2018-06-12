现存罕见，具有极高文物及文献价值-上海图书馆未编古籍 新发现两部宋元刻本

记者 徐 颖

晨报讯 近日，上海图书馆古籍整理研究同志在未编古籍书库进行清点时，无意中发现两部珍贵版本：宋刻本《杜工部草堂诗笺》一部一册，元刻本《书集传辑录纂注》一部四册。以上两部新发现古籍，均为现存罕见品种，具有极高的文物及文献价值，可以说是近二十年来上图整理未编古籍最为重要、最引人注目之发现。

第一部为《杜工部草堂诗笺》五十卷，宋蔡梦弼撰，宋建刻本，存一册，为卷二十至二十一，共二卷。钤有“季振宜字诜兮号沧苇”印，为清初藏书家季振宜旧藏品。此本今中国国家图书馆藏有一部，存三十九卷（一至十九、二十二至三十五、三十九至四十一、四十八至五十），也有“季振宜字诜兮号沧苇”印，知上图藏此册原与国图藏本为同一部，在流传中分离二处。此为南宋宁宗嘉泰元年（1201）成书后建阳第一刻本，刊刻精美。

第二部为《书集传辑录纂注》六卷，元董鼎撰，元至正十四年（1354）翠岩精舍刻本，存四册，为卷一至四，共四卷。有“至正甲午孟夏翠岩精舍新刊”牌记，“至正”二字留白。钤有“顾湄之印”，知为清初学者顾湄旧藏品。此本今中国国家图书馆藏有一部，仅二卷（卷一至二），为明洪武修补印本。上图藏本存四卷，且未经修补，保持元本面貌。

两部版本的发现，不仅在于其目前在中国大陆范围内收藏流传的罕见，具有极高的文物价值；更在于它们的出现，促成了两部古书文字内容的完整，有可能在工作本层面推进学术研究。

蔡梦弼《杜工部草堂诗笺》，后来有元刻四十卷本，经后人编次，凌乱错漏。黎庶昌刻《古逸丛书》曾据元本影刻，习见易得，学者使用较多；而此宋刻真本，尽管能保持文字原貌，但因残缺不全，反而没有得到充分利用。可以说，在过去相当长的一段时间，学者限于条件，大多只能依据一个误本作为研究的基础。近年中国国家图书馆曾将馆藏两部宋刻本配合影印入《中华再造善本》，也只得四十八卷，缺了二卷。上图这次发现的二卷，恰好弥补这一遗憾，可以配出一个完整的五十卷本。

董鼎《书集传辑录纂注》，元至正翠岩精舍本为董书第二刻本，明代未见刊刻，清康熙年间有《通志堂经解》本，较为通行，但文字有讹误。由于目前中国大陆收藏的翠岩精舍刻本残缺不全，学者只能退而求其次，以清刻《通志堂经解》本作为工作本。上图原来藏有一部翠岩精舍本，缺失第一卷及刻书刊记。这次又发现一部，二者相合，适可配出一部完整的元本。