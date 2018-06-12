上海电视节昨开幕，台长论坛聚焦提升主流媒体影响力-“滚烫的现实，是最好的动力源泉”

晨报记者 殷 茵

在这个各种思想文化激荡交锋，各种媒介此消彼涨的时代，主流媒体如何保持清醒，在变化的浪潮中担纲中流砥柱，体现属于自己的责任担当？昨天下午，“台长论坛：主流媒体舆论引导力论坛”作为2018上海电视节开幕论坛在沪举行。会上，中央电视台副总编辑彭健明、湖南广播电视台台长吕焕斌、上海广播电视台台长高韵斐、江苏省广播电视总台台长卜宇、浙江广播电视集

团总编辑姜军、黑龙江广播电视台台长杨晶等分享了各自的看法与经验。

内容创新关注现实

中国是全球电视剧第一生产大国，也是第一播出大国，无论是电视台还是视频网站，电视剧都是其最被看重的核心资源，“老大哥”央视也不例外。从《海棠依旧》到《彭德怀元帅》，从《太行山上》到《黄河在咆哮》，近几年来，央视为优秀的主旋律电视剧提供了强有力的播出平台。在彭健明看来，电视剧的繁荣发展，最根本在于创作无愧于时代、无愧于人民的优秀作品，因此，擦亮国产剧的精品品牌尤为重要，“要秉承匠人精神，花时间研究历史，下基层体验生活，在确保史实的基础上，让好剧呈现出前所未有的真实感、开放感、亲切感。”其中，现实主义题材无疑是反映时代鲜活、社会繁荣的最佳载体之一，“我们的电视剧应该更好地表现劳动人民和一线群众，挖掘人性的深刻性。不拘泥于小情感、小纠葛，思想要厚重，必须跳出市场所谓的‘轻飘剧’。”

高韵斐也认为，任何一个时代的经典文艺作品，都是那个时代社会生活和精神的写照，“要推出无愧于新时代的高峰之作，主流媒体必然要像雨滴回归大海、儿子扑向母亲怀抱一般，投身人民，到广泛实践创造中寻找题材、灵感。”近几年来，现实题材电视剧一直是东方卫视黄金剧场的“宠儿”。《平凡的世界》《虎妈猫爸》《女不强大天不容》《中国式关系》《我的前半生》等一系列准确把握生活节奏、反映时代特点的现实题材电视剧，引发了强烈的社会共鸣和良好的舆论反响。“我们坚信，在偶像剧霸屏、玄幻IP满天飞过后，紧密关注当下生活，聚焦群众真情实感的电视剧，一定会成为主流媒体增强社会影响力的引擎。”高韵斐说。

传播中国传统文化

新时代不但要求主流媒体创作出更多高质量的文化产品，更要求其必须承担起文化传播的神圣使命。一档《见字如面》，让黑龙江卫视尝到了“小成本、大情怀、正能量”型节目的甜头，全台12个节目创客团队竞相诞生，相继推出面向中老年观众的《开课啦》、综艺访谈类节目《谢谢你》、真人秀类节目《劳动最光荣》……一大批自主研发的节目悄然上线。杨晶认为，将中国故事讲出温度、讲出情怀，是当下主流媒体人的新使命，“这些我们自主研发的‘小正大’的原创节目，不仅使我们看到黑龙江广播电视台原本缺血的状态又喷薄出了生命的张力，更使我们相信，唯有担当使命，才能成就梦想。”

无独有偶，东方卫视也以弘扬中华传统文化为方向推进综艺娱乐节目整体转型，连续推出《诗书中华》《喝彩中华》《唱响中华》三档原创传统文化节目，形成了“中华”系列文化节目品牌。“一档好节目一定是有意思又有意义的，要像春风化雨般贴近人们的生活，引起思想上的共鸣，唤起情感上的认同。”高韵斐说。

未来，上海广电人还将相继推出反映改革开放时代精神的电影《郝帅的阳光》、电视剧《一号文件》，弘扬中华传统文化的京剧电影《曹操与杨修》、动画片《愚公移山》，“中华创世神话文艺工程”动画片《中华创世诸神纪》四部曲，以及讲述两代中国航天人的电视剧《中国制造》等影视作品。

媒体融合共同发展

除了守好本职，开疆辟土同样重要，而媒体融合正是广播电视的一场自我革命。

四年前，湖南电视台率先以传统媒体身份投身网络视频领域，四年时间里，其打造的芒果TV新媒体主平台，从“独播”走向“独特”，挺进国内网络视频行业第四，仅次于爱奇艺、腾讯视频和优酷。如今，湖南卫视黄金时段正在热播的《我是大侦探》，更是由芒果TV制作输送。“新媒体反哺传统媒体”，让芒果TV完成了从节目内容的播出者到内容IP的创新者、建设者、贡献者的角色转变，“我们千万不能拒绝进化”，吕焕斌说。当然，在芒果TV的进化过程中，湖南卫视的“引擎”作用不容小觑，如今，芒果TV从无到有、从小到大，又成了新的引擎，“今年以来，芒果生态所有团队联动，芒果TV已经带动了我们整个制作生态，全部都跟芒果TV进行对接。”吕焕斌透露。

乘风破浪正当时，正如高韵斐所说：“今天的媒体人是幸运的。火热的新时代、滚烫的现实、群众对文化精品的渴望和期待，正是我们提升舆论引导力的动力源泉，正是我们创作的肥沃土壤。”