现实题材电视剧成行业新宠-周梅森新作聚焦“人民的财产”

记者 曾索狄

晨报讯 今天是2018年上海国际电影电视节国际影视市场启幕的日子。作为国内最重要的行业交流活动之一，每年都有大批重磅影视项目在此发布，甚至有很多佳作提前“抢滩”。记者在位于上海展览中心的电视市场看到，今年，现实题材格外受到关注，展馆内外悬挂了大量此类题材作品的海报。而昨天，耀客传媒更是一口气发布了包括《人民的财产》《卖房子的人》《大叔与少年》等多部现实题材力作，其中，著名编剧周梅森的新作《人民的财产》最受关注，据透露，该剧聚焦国企，讲述一个国企80年与80天的惊心故事。

《人民的财产》 是周梅森在大热之作《人民的名义》之后全新的创作，该剧将由曾执导《我的前半生》等佳作的导演沈严操刀。在耀客传媒的发布活动中，周梅森透露，这是一个有着80年历史的大型国企在80天里发生的惊心动魄的故事，目前已经完成了一稿，正在进行第二稿的修改，“我选择聚焦典型环境中的典型性格。这部戏不只是写国企的成长，更重要的是反映当代社会，我不会回避现实中存在的矛盾，要用严谨的态度创作这部现实主义作品。”他表示，故事依然发生在虚构的汉东省“京州市”，“这两年，我连做梦都在跟人物交流，不管怎么写，我的重点还是对人性的挖掘”。

六六正在创作的新剧《卖房子的人》，则将呼应“房子是用来住的”这个关乎民生的话题。她现场透露，这并不是一部单纯描写房产中介的行业剧，而是通过房子写人，写生活，“对中国人来说，房子承载的不仅是人，更是幸福。无论是住在蜗居还是豪宅，一样有恐慌、忧虑的情绪。”

当代生活要用现实主义手法创作，其他题材同样可以。在此次发布上，吴秀波担任监制和主演，唐嫣、任达华、翟天临等加盟的悬疑探案剧《无名侦探》也露出真容。这部戏虽然是以1920年代到1940年代为背景，但每一个探案故事背后都有着对人性的挖掘，更探讨了个人生死与民族大义的问题。