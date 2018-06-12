银行存款偏离度管理调整

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

6月8日，人民银行及银保监会联合发布《关于完善商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》。《通知》删除了“高息揽存”说法，将偏离度处罚阈值由3%调增至4%，同时适当减轻了存款偏离度超标银行的处罚。

高息揽存提法被删除

相比于2014年版《关于加强商业银行存款偏离度有关事项的通知》，本次《通知》对存款偏离度监管指标计算方法进行简化，将季末月份与非季末月份采用相同的指标计算标准。

兴业银行首席经济学家鲁政委表示，本次《通知》主要有三点值得关注：

第一，《通知》 删除“高息揽存”，意在与2015年10月23日央行宣布放开存款利率上限的政策保持一致，而《通知》第一稿发布于2014年，那时存款上限尚未放开。

第二，《通知》 简化了指标计算，删除了对季末月的差异化考核公式，不再与历史增速挂钩，而仅考核月度内存款偏离度，意味着不再对季末存款增长构成限制。

第三，《通知》将偏离度处罚阈值由3%调增至4%，同时适当减轻了存款偏离度超标银行的处罚。主要是与《商业银行流动性风险管理办法》（银保监会令[2018]3号）、同业负债比例要求等更加重视一般性存款要求、且要求限期达标的文保持一致，增加政策间的协调性，以便商业银行能够在更为基本的指标上能够如期达标。

不得通过理财产品倒存

2014年9月11日，银监会曾出台236号文，要求商业银行加强存款稳定性管理，约束月末存款“冲时点”的行为。其中一条规定：商业银行不得通过理财产品倒存来违规吸收和虚假增加存款。本次《通知》再次明确强调，不得通过理财产品倒存。即理财产品期限结构设计不合理，发行和到期时间集中于每月下旬，于月末、季末等关键时点将理财资金转为存款。

来自央行的数据显示，今年4月新增存款5352亿元。从存款结构看，居民部门存款则大降1.32万亿元，为历史单月最大降幅。招商证券认为，4月居民存款大幅下降主要是由于大量理财资金出表，由存款重新变为理财形式导致，已经是季节性现象。而这种通过理财产品期限结构设计，将发行和到期时间集中于每月下旬，于月末、季末等关键时点将理财资金转为存款的“理财产品倒存”模式，正是银保监会在《通知》中明令禁止的。

理财不必再集中月末发行

分析人士表示，银行发行理财产品的行为，包括其各类产品的发行比例、产品发行数量、每种产品的定价（收益率）等，都受多方因素影响，不管是冲时点还是存款偏离度的出台虽不会对银行理财市场的规模或收益率造成大范围的冲击，但会对其发行时的期限结构和收益类型的结构造成一定影响。对一些存款管理能力差的银行影响更甚：如之前需要在月末“冲时点”的银行会将产品的发行和到期时间集中于月末，收益率呈现翘尾，月末的一周发行的产品数量较前3周多，收益率也较之前高，发行产品的投资期限偏短，以使理财资金在月末、季末等关键时点转为存款，产品分布以月度为单位呈现一定的周期性。存款偏离度的出台，纠正了银行存款在日常的失衡，同时也削弱甚至扭转了之前理财产品在月末的种种现象。

目前银行理财同业竞争形势依然较为严峻，但理财产品的发行被存款左右的状态日渐改变，将发行理财产品当作存款量的调剂工具不再是主流，理财市场和存贷市场渐渐各自为营。