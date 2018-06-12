上海科技型企业贷款余额首次突破2000亿元

晨报记者 刘志飞

近日，上海银监局与上海市科委联合编制发布《2017年上海科技金融发展报告》。《报告》全面回顾了2017年上海在科技金融、科技创新、科技服务机制建设方面的新进展和新成效。

《报告》 显示，2017年上海科技金融生态体系进一步完善，科技创新土壤得到进一步培育。科技金融供给方面，截至2017年末，上海辖内科技型企业贷款余额首次突破2000亿元大关，达到2071.27亿元，较年初增长38.05%，高于辖内整体贷款增长率25个百分点；科技型企业存量客户增长率为21.66%，其中科技型中小企业贷款客户数占整体比重为89.40%。专业化经营服务方面，辖内服务科技金融队伍力量不断壮大，已设立7家科技支行，科技特色支行89家，科技金融从业人员1483人。

《报告》提到，根据上海银监局抽样跟踪的100家得到相关科技金融服务支持的企业情况显示，相关企业较好地契合了区域重点产业规划，其中信息传输、软件和信息技术服务业，制造业，科学研究和技术服务业等三大行业合计占比达到68%； 拥有专利企业数占比达到70%，拥有发明专利企业数占比达到58%；74%的企业营收实现增长、73%的企业实现盈利、66%的企业估值得到显著提升，银行与企业实现互惠共赢，风险与收益基本均衡。