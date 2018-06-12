首批战略配售基金昨日开售-基金公司纷纷亮出杀手锏

晨报记者 李 锐（基金主笔）

按照之前的规划，从昨日开始，首批战略配售基金已经开始发售。截至昨日下午三时许，来自多个渠道的信息显示，首批战略配售基金发行火热，总认购金额超过100亿元已经没有悬念，其中一家渠道的上海分行认购了就有90亿元，由于认购时间尚有4天，上述基金首发规模应该很可观。而从各个基金公司来看，也在发行中亮出了自己的杀手锏。

汇添富晒综合实力

“作为体现基金公司主动投资管理能力的重要指标之一，权益投资对于评估基金公司整体实力来说参考意义极大。

首先，历史业绩表现突出。以六家之一的汇添富为例，截止2017年末，汇添富旗下股票基金最近3年、5年的股票投资主动管理平均收益率分别为89.86%、184.98%，在前十大基金公司中均排名第1！而且，2017年汇添富旗下产品当年合计盈利超过210亿元，“为投资者赚钱”的能力在各大基金公司中也名列前茅！

其次，投研实力值得关注。战略配售基金主要以战略投资者身份参与符合创新战略的高新技术产业和战略性新兴产业投资，基金公司在这些领域的投研实力也值得关注。

仍以汇添富为例，这家基金公司这么多年，一直在集中布局、持续深耕大科技、大医疗等主题，投资研究范围覆盖全球。有业内最全、规模最大的医药投资产品线，从公募到专户、从主动到被动、从国内到海外，一应俱全，业绩表现也非常突出。

最后，固收不容小觑。除战略配售股票外，战略配售基金的其他资产为利率债、信用等级在AAA（含）以上的信用债以及货币市场工具等风险较低的金融品种。固定收益投资能力对于产品的收益也有直接影响。

虽然业内被称为“选股专家”，汇添富固收方面的实力也相当突出。以最能代表固定收益投资能力的避险策略基金为例，汇添富盈鑫保本、汇添富盈安保本、汇添富盈稳保本、汇添富保鑫保本四只基金，2016年成立以来，虽历经债市大跌调整，累计回报仍超7%，均位居同类前10，其中三只基金位居同类前5。

易方达有四位舵主护航

作为首批6家战略配售基金的管理人之一，易方达为该战略配售基金配备了付浩、胡剑、纪玲云、肖林四位基金经理的豪华阵容。其中，付浩、肖林是优秀的主动权益类基金经理，胡剑、纪玲云则在固定收益投资领域表现优异。该四人不但有着丰富的投资管理经验，平均从业年限也在11年以上，而且每名基金经理都业绩优异。

资料显示，付浩是易方达公募基金投资部的总经理，从业已超过20年，由他管理的易方达科瑞曾获得“晨星封闭式基金奖”；肖林是易方达瑞惠的基金经理，该基金初始规模即超过400亿元，此次将与付浩共同负责战略配售基金股票的投资策略；胡剑是易方达的固定收益研究部总经理，目前管理着十几只公募基金以及社保基金组合，近三年，由他管理的易方达稳健收益连续三次获得三年期债券型的行业重磅奖项，由他和纪玲云共同管理的易方达信用债还获得2017年度“晨星纯债基金奖”。此次，胡剑和纪玲云将共同负责战略配售基金固定收益投资策略，密切跟踪市场动态变化，做好资金的流动性管理，努力提高基金组合的整体投资绩效和业绩水平。

从基金经理团队的安排可以看出，易方达高度重视该只战略配售基金产品，这也与其长期稳健、专业、专注的风格相一致。自成立以来，易方达基金始终致力于以深度研究为基础的价值发现，努力为投资者实现长期、稳健、可持续的投资回报。公司主动权益团队构建了独具特色的“大平台、小团队”管理模式，既搭建了先进的研究、风控、交易等系统平台以共享，又形成了多个专注自身风格和策略的小团队，各团队既独立管理，又通过紧密高效的合作和相互良性竞争，进一步释放团队的活力，最大程度发挥其投资优势，为投资者创造了长期优秀的回报。

南方基金高管顶格认购

6月11日，南方、华夏等6只战略配售基金开始发售，据悉南方基金高管集体顶格认购160142，包括董事长、总经理、分管权益、固收的副总经理。大量员工认购。根据独角兽基金万人调查显示，44%的用户愿意购买独角兽基金，其中6只基金中，南方战略配售基金最受欢迎。

南方配售基金招募说明书显示，南方配售基金的投资策略主要包括战略配售投资策略和固定收益投资策略，封闭运作期内主要投资于通过战略配售获得的股票，股票资产投资比例为基金资产的0%-100%，也就是说，有“战略配售”机会的时候就参与战略配售，无“战略配售”机会时就进行较低风险的固定收益投资。

嘉实战略配售工作组豪华亮相

嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）6月11日面向个人投资者公开发售。记者从嘉实基金获悉，战略配售基金对基金管理人主动管理能力要求非常高，此前专门设立了战略配售工作组，除拟任基金经理张琦、刘宁外，还包括嘉实基金股票投资部总监、嘉实成长收益基金经理邵秋涛，嘉实基金港股通策略组组长、嘉实沪港深精选基金经理张金涛，嘉实基金全回报策略组组长、嘉实稳固收益基金经理胡永青，嘉实全球互联网基金经理张丹华。邵秋涛、张金涛、张丹华、张琦负责对战略配售标的的严格筛选和协商，胡永青、刘宁负责对固定收益品种的筛选和把控，该工作组阵容堪称豪华。

嘉实战略配售基金在3年封闭期内主要投资方向将是参与CDR（存托凭证）战略配售和固定收益投资，力争基金资产长期稳定增值。嘉实战略配售基金参与战略配售的企业多是掌握核心技术、市场认可度高，具有稳定的商业模式和盈利模式，对经济社会发展有突出贡献，能够引领实体经济转型升级的创新企业。

嘉实基金战略配售工作组负责人表示，战略配售标的的筛选对投资团队提出了更高的专业要求，更加依靠基金管理人的主动管理能力以及对科技投资的深度认知，嘉实将充分考虑宏观经济、产业发展、金融市场、公司经营等因素，通过战略配售或网下、网上打新的方式，自主选择合适的CDR或股票标的。经过近20年发展，嘉实已经锤炼三大突出的投研实力，将在未来的投资管理中为战略配售基金保驾护航。

华夏基金八大金刚保驾

而从华夏基金的配置来看，护航阵容堪称豪华，为本只产品专设战略配售投资小组，包含社保组合基金经理（孙彬、郑煜）、公司投资总监（阳琨）、研究总监（蔡向阳）、资深全球投资专家（李湘杰、刘平）、固定收益总监（刘明宇）在内等8位业内顶尖投资高手为产品保驾护航！

此外，华夏基金配备业内顶尖科技研究团队，实现全球研究覆盖，上市非上市企业全覆盖，专业研究创造价值； 华夏全球精选2017年上涨36.54%（排名前1/8 成立以来5.80%）；华夏港股通精选2017年上涨34.22%（同类型排名1/8 成立以来27.60%）；华夏全球科技今年4月份成立，至今取得优异绝对收益！