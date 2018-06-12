京东金融案例入选世界银行发展报告

文 达

2018年6月5日，世界银行集团与中国国际发展知识中心在北京举行专题研讨会，就世界银行主持撰写的《2019世界发展报告》征求各方意见。其中，京东金融将大数据、人工智能等先进技术应用于风控、农村金融的相关前沿案例被提及。这也是京东金融创新业务被世界银行年度发展报告首次引用。

作为面向发展中国家的世界最大的资金和知识来源，世界银行致力于减少贫困，推动共同繁荣，促进可持续发展。《世界发展报告》是世界银行的年度旗舰出版物，每年由世界银行行长亲自参与选题，在世界银行高级副行长暨首席经济学家的主持指导下，由全球一流的专家团队编写。专家编写小组在全球范围进行调研，选取部分国家开展实地磋商，并通过互联网广泛征询意见，撰写出版专题报告，报告最终翻译成7种文字在全球发行。

报告指出，近十年，以人工智能为代表的技术爆炸正在重塑新一轮社会经济格局。零人工干预的借贷平台、分拣货物机器人、零工经济等新工作方式、工作形态不胜枚举。这些创新极大地改变了就业市场形势，也引发了社会各界对于未来工作的思考和探讨。

报告认为，面对技术挑战，人力资本投资迫在眉睫，终身学习在急速变化的时代必不可少，社会情感技能（如领导力、团队合作能力、创造力）等软实力尤为重要。数字经济时代涌现的平台企业拓宽了市场边界，使弱势群体更便利地参与市场交易，共享市场经济繁荣。政府需要进一步加强社会保障和社会保险，辅之以劳动力市场机构改革以促进劳动力跨行业转移和再就业。

技术革新的背景下，京东金融在工作概念的拓展和革新方面有着大量的前沿实践。基于企业视角，本年度发展报告采纳了两个京东金融的相关案例。一是在创造就业方面，京东金融面向小微企业及个人的信贷服务，虽然已经利用了大数据、人工智能等技术实现了零人工干预，但却创造了3000多个数据、技术和风控岗位。二是在技术扶持农业方面，京东金融的数字农贷项目将定制化的数字农业贷款和服务深入到中国农村，除了为精准地农民提供了资金支持，还系统地为农民进行风险管理，辅助实现生产管理的信息化、自动化，使“傻瓜式生产”成为可能。