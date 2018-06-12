登陆创业板 宁德时代上演“秒涨停”-总市值一天之内从546亿元达到786亿元

记者 林劲榆

晨报讯 继药明康德、富士康之后，宁德时代昨天成为第3家登陆A股的“独角兽”，也是深市以及创业板首只上市的独角兽新经济企业。昨天，宁德时代开盘即涨20.01%，截至上午10:01，该股票报36.20元，较25.14元的发行价上涨43.99%，总市值达786亿元。

昨天上午9点半，宁德时代正式登陆A股。开盘即拉升至30.17元，随后一分钟内上涨至33.19元。而该股票的发行价为25.14元。至此已经上涨31.11%。因为涨幅过猛，深交所盘中发布公告称，“N宁德”被实施临时停牌，并于半小时后复牌。10:01，宁德时代股票报36.20元，涨幅达43.99%，封于涨停。

宁德时代首发价格25.14元，初始市值546亿元。而按上市首日最新收盘价36.2元计算，目前市值786亿元。

目前创业板“一哥”温氏股份的市值约1230亿元。如果宁德时代股价能超过57元，即收获6个连板，就能超越温氏股份，成为创业板市值“新一哥”。

宁德时代的实际控制人为曾毓群及其一致行动人李平，两人合计持股31.46%。其中，创始人曾毓群通过控制瑞庭投资100%股权，间接持有宁德时代26.31%股份，为公司第一大股东。

根据招股书显示，宁德时代的动力电池已是其最主要的收入来源，销量去年超过松下及比亚迪，位列全球第一。公司客户包含戴姆勒、宝马、大众等欧洲电动汽车厂商，并于近日签下了日产的订单，首次开始面向日本车提供车载电池，成为国内第一家、也是唯一一家给国际车厂配套的动力电池企业。

对于宁德时代上市后的市场表现，中原证券、上海证券、华创证券等对其2018年仅给出20余倍估值，所预计股价在30多元。而中金公司认为，其总体估值约可实现0-30%的溢价。财通证券甚至给予宁德时代50倍估值，合理股价103元，合理市值2015亿元。

不过，也有业内人士认为，宁德时代在发展上存在隐忧。在其2017年主营业务收入中，宁德时代98.42%的收入来自境内地区，境外地区收入仅有3亿元。