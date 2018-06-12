晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市大幅低开，沪市最低触碰到前期低点3041点后被拉起，盘中独角兽概念股、世界杯概念股，以及保险、银行等板块探底回升，午后反弹继续无力，股指迅速下滑并瞬间击破3041点至3037点被再度拉起。创业板指走势更弱，收盘下跌1.34%，失守1700点整数关口。

世界杯概念股走俏

本周世界杯即将拉开大幕，据统计，已经深刻打上商业烙印的世界杯可以直接带动的行业多达10余种，结合本届世界杯盛况、A股中有5大板块将成为世界杯行情的主力看点，这5大板块是世界杯合作商板块、食品饮料板块、彩电板块、出境旅游板块和彩票概念板块。

世界杯比赛期间，啤酒、零食等基本消费是每次世界杯行情最受关注的“中坚力量”。据统计，2014年巴西世界杯期间催化部分食品品类消费需求，赛事期间食品类的消费金额增量近30%，增幅仅次于球衣等世界杯纪念品。而世界杯合作商板块在世界杯行情的存在感自然是必须有的，截至目前，2018年俄罗斯世界杯官网上可以找到10余家赞助商及合作伙伴，其中包括了多家中国品牌，如万达、海信、VIVO、蒙牛、雅迪，其中也有多家A股上市公司。

部分化工股持续涨价

第一批中央环保督察“回头看”正式启动，督察组将陆续进驻河北、河南、内蒙古、宁夏、江苏、江西、广东、广西、云南等省区。环保部“清废行动2018”已经开启，长江经济带的湖北、重庆、江苏、浙江等地化工企业面临较大整改压力。

受诸多因素共同作用影响，近期染料价格持续上涨。目前分散黑ECT300%实际成交价已达53元/公斤，与5月初以来的企业挂牌价逐步贴近，这也是分散黑近两年来的最高价格。此外，对位酯上周再度提价，从4.5万元/吨跳涨至6万元/吨，预计受成本端大幅上涨影响，活性染料价格接下来还有望继续上涨。

空头占据主导地位

近期，市场在大扩容、资金捉襟见肘的情况下选择了向下回落，股指屡屡逼近3000点，空头占据了主导地位，而多头至少在今天之前几乎没有任何的护盘动作。而今天再次在3000点上获得支撑，说明在这个位置或者说在3000点之上，多头是希望做一些抵抗的，市场围绕3000点构造的“市场底”似乎越来越清晰。

相比全球资本市场，目前A股市场是一个价值洼地，近期持续净流入的北上资金不是傻瓜，他们正在趁大盘被砸出的黄金大坑贪婪地低吸筹码，笔者一再强调：从估值和A股的盈利增速看，A股中是存在优秀公司的，这些公司有望带来不错的回报。

技术上，沪市三连阴后，分时背离严重，随时会有较有力度的反抽。