风 雨

上周沪深两市最受关注的当属工业富联上市。该股当日开盘后，毫无悬念顶格秒停涨。至此，工业富联上市首日市值达到3906亿元，超过海康威视成为A 股市值最高的科技企业。

然而市场却以大跌迎接工业富联上市，说明市场对后市不断上市的巨兽型企业充满紧张情绪。一个工业富联让大盘下跌了40多点，后面接着还有BATJ、网易、正在准备上市的小米、美团、滴滴等要回归，A股本来就是存量博弈，资金捉襟见肘，被巨兽型企业吸血后，还有多少资金能撑住目前的股指，确实让人担忧。

“虽然A股多重复合底部格局依旧没被击破，目前市场更多的是结构性的交易机会。鉴于下方3000点一线的底部支撑较为稳固，短线下跌空间已不大，回调依然是中长线布局的好时机。”高智认为，虽然市场恐慌情绪很明显，但很多股票并没有随大盘一起调整。从盘中看，很多个股只是趁大盘回落时顺势洗洗盘子，有走独立行情的愿望。

“上周五空头再次砸出一个跳空缺口，日线上再次打破前期震荡向好的趋势从而转为探底回调行情，但是下方3041点作为多重底部支撑，本周一被击破了，短线操作似乎需侧重防守，耐心等待市场氛围好转，但本周一只是瞬间击破3041点，主力并不敢在3041点下逗留很长时间，说明护盘力量不容小觑。”郁教授道。本周一创业板指数不但跌破5日均线，1700点整数关口也未能守住。

“技术上，虽然我一直强调市场估值已经回落至合理区间，因此在3000点附近应择机逢低布局，但如果毫无节制地让巨兽型企业一个接一个地上市，市场无法得到喘息机会的话，大盘调整一时半会仍难以结束。不过，投资者也不应盲目追涨杀跌，现在需要保持心态上的冷静平和，切莫被短期因素左右。”高智说。此刻精选个股显得特别重要，因为他发现很多个股并不理会大盘的持续不振，正在把大盘的每一次回撤当成清理浮筹的好机会，如果随便抛掉手中优质筹码，那倒是很可惜的。

今日行情预测：收阳

仓位：70%

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。