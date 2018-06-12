地素时尚周二申购 被指“带病上市”

记者 曹西京

晨报讯6月12日，地素时尚股份有限公司IPO申购。公司此次发行6100万股，申购价格27.52元，发行市盈率22.99倍，拟募集资金15.82亿元。其中网上发行1830万股，申购代码为732587，单一账户申购上限1.8万股。如无意外，A股又将迎来一只时装股。不过，目前公司尚有两起案件未完全“了结”，其实际控制人马瑞敏的前夫钱维6月5日再次举报地素时尚涉嫌“带病上市”。

其实早在一年前的2017年5月19日，地素时尚就已经拿到上市批文，计划当年6月2日申购。随后，由于公司实控人马瑞敏被起诉，2017年5月26日宣布暂缓发行。一年后的6月4日，地素时尚公告重启IPO进程。

公开资料显示，公司主营中高端品牌女装的设计、推广以及销售，目前拥有“DAZZLE”、“DIAMOND DAZZLE”和“dzzit”三个自有品牌；2016年又与国内歌手那英携手成立NA BY DAZZLE品牌，去年9月新推出男装品牌RAZZLE。林志玲、杨幂、宋佳、吴莫愁、妮娜·杜波夫、倪妮、何穗等国内外时尚名人，都曾在各类活动中穿着地素时尚的品牌服装。

从股权结构上看，地素时尚是典型的家族企业。第一大股 东 马 瑞 敏 发 行 前 持 股63.52%，同时担任公司董事长兼总经理； 第二大股东马艺芯为马瑞敏女儿。

数据显示，近年来地素时尚营业收入持续增长，尽管公司经营不错，但此次发行仍有瑕疵。招股意向书披露的“公司重大诉讼或仲裁事项”显示，涉及公司与实际控制人前夫、前婆婆之间的官司共有4起，其中“钱维诉马瑞敏离婚后财产纠纷案”尚未审理完毕。