顶层设计、合力建构、精心组织、拓展资源-生涯教育促进学生终身发展 立德树人奠基学子精彩人生-——上海市全面探索生涯教育新路径，高中阶段生涯教育成效显著

晨报记者 杨 虹□吴婉莹

面对社会发展对人才的需求，满足学生全面、个性与终身发展的需要，坚持立德树人的根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬中华优秀传统文化，上海市教委将中小学生涯教育作为促进学生综合素质发展、推进教育公平的重要途径，制定了生涯教育实施意见，设计开发生涯教育课程与活动，凸显育人、育德精神，受到了教育工作者的广泛关注，在社会上持续引发热议。

中小学生涯教育是运用系统方法，指导学生增强对自我和人生发展的认识与理解，促进学生在成长过程中学会选择、主动适应变化和开展生涯规划的发展性教育活动。加强中小学生涯教育，是上海深化教育综合改革、实施新时期德育与心理健康教育的必然要求； 是将学生发展的个体性和社会性相结合，促进学生全面而有个性发展的有效举措，是为每一位学生健康成长提供最适合教育的重要途径，是为学生精彩人生奠基的基础性工作。

基于此，上海市教委自2015年起全面开展系统化的、项目化的生涯辅导理论探究和实践推进。9个生涯教育项目实践区、80多所中小学列入上海市教委生涯教育项目试点区和学校，全面探索中小学生涯教育实施途径和方法，生涯教育已经初显成效。

为进一步贯彻落实国家和上海市《中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》关于“建立学生发展指导制度”的意见精神，依据教育部和市教委相关文件要求，上海市教委于今年3月推出了《关于加强中小学生涯教育的指导意见》，率先推行中小学生涯教育的全覆盖。并引入学校、社会共同参与，形成校内外育人合力，为建设市区校三级联动，学校家庭社会三位一体，资源配置多元、管理机制完备、评价激励有力的生涯教育保障体系而努力。

【全景扫描】

政策引领：让生涯教育有据可依

早在2012年，上海市教委就印发过《上海市学生职业（生涯）发展教育“十二五”行动计划》的通知。时隔6年，市教委再度颁发了《关于加强中小学生涯教育的指导意见》（后简称《意见》），将职业规划与生涯教育纳入中小学生的课程体系中。

三大内容逐步递进

中小学生涯教育的主要内容包括自我认识、社会理解、生涯规划三个方面。

自我认识 社会理解 生涯规划

四个年段各有侧重

小学阶段主要通过观察、模仿、游戏体验等活动，初步培育学生终身学习和发展的意识。初中阶段则主要通过生涯教育课程与实践活动，促进学生初步形成生涯规划的意识与能力。高中阶段以志愿服务（公益劳动）、研究性学习等学习实践活动，培养学生学业和职业的规划能力。而中等职业学校侧重于提高学生的职业素养，规划学业和职业。

五大途径保障落实

学校将开设专门的生涯教育课程、组织生涯教育活动、提供生涯发展辅导，将生涯课程融合于学校日常教育，并建立学生成长档案。而对于家长来说，通过家庭教育指导活动，家校合力，为学生终身发展助力。

合力建构：推进全市生涯教育的全面实践

项目学校开启探索之路

2015年，上海市教委系统布局全市中小学生涯教育，探索全市生涯教育的发展路径。在市教委的领导下，上海学生心理健康教育发展中心负责全市生涯教育的落实和指导。

2017-2018年两年间，通过研究中小学生生涯课程建设、总结新高考背景下生涯辅导的校本经验、推进中小学一体化生涯辅导等方式，开启了全面推进中小学一体化生涯辅导实践的新历程。

高中生涯教育全面开展

根据项目组的调查，高中阶段生涯教育的发展呈现出可喜的态势：50.9%的学校“全面开展”了生涯教育，39.4%的学校“部分开展”，还有9.7%的学校“准备开展”生涯教育。

从高中三个年级开展生涯教育的情况来看，三个年级的开展情况相差无几，分别占了78.3%、77.9%和74.3%。

其中，参与到社会实践体验活动的学生占82.2%，接受了生涯教育专题课程的学生也有64.0%，可见社会实践体验活动和生涯教育专题课程是学校开展生涯教育最主要的形式。

而在整合资源方面，学校自己开发的资源占“大头”，达到80.1%。其中，66.8%的学校开展了家长资源，有61.1%的学校开发了校友资源。

多方协力开展生涯教育实践

除了市教委的领导和上海学生心理健康教育发展中心的研究与指导外，上海教育报刊总社、上海市科技艺术教育中心、上海市青少年学生校外活动联席会议办公室也群策群力，为全面开展生涯教育举行了丰富多彩的综合实践活动。如：上海教育报刊总社主办了“未来已来·中外道德教育高峰论坛”，围绕青少年生涯教育的探索、实践和成功经验以及生涯教育的德育内涵等话题展开精彩对话。上海市科技艺术教育中心与申通地铁公司合作了“‘地铁探秘’职业体验活动”以及“我们与地铁标识的一次亲密接触——上海市中小学生‘地铁探秘’职业体验寒假活动”，让学生们在活动中突破自我、展示自我。校外联在全市范围内推出了各类学生社会实践基地（项目）1838个，并在2017年暑假期间，帮助了近9万人次高中生参与志愿服务（公益劳动）。

成功经验推广辐射至全国

近年来，市、区、项目校开展生涯教育的成功经验已通过展示交流、专题文章、微信平台发布和各类会议辐射出去，不仅在全市范围内，而且在全国也收获了很好的反响。

“上海、苏州、杭州”三地生涯教育研讨会已经开展了六届，形成了交流辐射的长效机制，生涯教育的研究成果在“2016华人心理学大会”、“两岸三地学生辅导会议”等重要会议上进行了交流。

【区域推进篇】

区域探索：区域生涯教育一体化建设初见成效

■宝山区——区域生涯教育融入“生活教育”之中

陶行知先生提倡的“生活即教育，社会即学校”中，便蕴含有生涯教育的思想。随着经济的发展，宝山区学校生源中外来务工子女多，如何在“生活教育理论背景下进行学生生涯教育”就成了教育者思考的问题。

在罗店中学，学生们经常会走进罗店古镇，走近古镇职业人，在弘扬古镇文化的过程中，体验古镇职业。宝山区从生活教育思想出发，重点挖掘具有丰富历史文化和职业特色的区域生涯教育资源，将创新实践活动与传承文化相融合，让学生在文化的浸润中培育生涯意识。此外，该区的高境四中、吴淞初级中学，普职渗透，实施职业预备教育也成了一大特色。

另一方面，宝山区在培养生涯教育的“先行官”——生涯教师时，采取了不同的方式：海滨中学对全体教师进行生涯规划师培训； 上海大学附属中学形成了一批包括班主任、学科教师、社团老师、优秀学生、家长、校友在内的多元生涯教育的师资队伍； 行知中学将生涯教育融入学科中，每一学科的教师都能在教学中挖掘到生涯教育的元素……“提升教师开展生涯教育的技能，并将生涯教育融入到教育教学的过程中，将是宝山区未来深化研究和实践之路。”该区相关负责人表示。

■奉贤区——综合实践活动贯穿生涯教育始终

奉贤区坚持认为生涯教育应贯穿一生，每个学段的学生都应接受相应的生涯教育，在实践探索中，激发学习的内驱力，将学习与社会及职业选择连接起来，发展为一个既能适应当下的学习生活又能胜任未来生涯发展的“我”。

说起奉贤区的生涯教育探索，不得不提到该区的生涯教育实践活动：它们各具风格，又浑然一体——既有挖掘家长资源的教育学院附属实验小学“跟着爸妈去上班”；也有“市实训基地的职业初体验”到“父母职业体验”再到“提升技能成为当家人”的奉贤区实验中学实践；更有指导外来务工子女及其“亲子”沟通的胡桥学校生涯教育辅导培训……

在总结基层学校生涯活动的基础上，奉贤区编制了《奉贤区中小学生涯教育课程参考纲要》（草案），让每个学生在十二年的校园生活中接受持续递进的生涯教育。“自我认识”、“生涯认知”、“生涯互动”、“生涯拓展”、“生涯探索”、“生涯管理”、“生涯体验”、“生涯能力”、“生涯探寻”、“生涯规划”和“生涯行动”等十一个模块也将贯穿于整个生涯教育的始终。

■闵行区——教育资源建设与生涯教育同步发展

4年来，闵行区以高中生涯教育为起点，探索构建小学、初中、高中相衔接的“横向体现学生年龄特征，纵向符合人生成长规律”的体系框架，实现关注学生个体生命成长需求，使学生能从容应对21世纪的公民生活、职业世界和自我实现的需要的内涵。

在闵行区，共有42所中小学参与一体化生涯教育项目，并成立了区生涯教育研究中心组，进行了不同学段生涯教育的探索。目前该区已经形成小学“启蒙”，初中“探索”，高中“选择”的连续科学化发展的生涯教育路径，并构建了“队伍+平台+资源”的三位一体区域推进模式。

其中，最吸引人眼球的要数“闵行区生涯教育平台”。该平台集生涯测评、生涯档案、个性化生涯辅导与咨询、大学专业资源介绍、生涯教育课程资源等内容为一体。当前该平台已为全区14所高中的所有高一、高二学生提供了个性化生涯发展档案。

2017年，闵行区完成了《筑梦·踏实·绽放——闵行区高中生涯教育读本》，及其电子化，并形成学生喜闻乐见的生涯教育系列微课程。此外，闵行特色的“职业体验日”和暑期“职业小达人”活动也深受社会、家长的欢迎。

【学校篇】

学校推进：高中学校生涯教育形成特色

风华中学、崇明中学：创建生涯发展平台，驱动学生自我发展之路

在生涯教育实践操作中，学生的自主性和内驱力很重要。风华中学的小林是新高考制度下的首届学生，现在已成为新闻传播专业的一名大学生。当年，她对选考科目比较焦虑。在高一首次操作“学生生涯发展规划信息平台”后，她对自己的职业兴趣和能力有了一定了解，焦虑情绪有所缓解。后来，因加入校园电台，她开始对广播传媒感兴趣，这到底适不适合自己呢？为此，她再次进行平台测试。结果显示，她适合在教育或者广告广播传媒专业发展。在老师的建议下，小林利用生涯体验活动与SMG的资深编辑进行交流，从此坚定了自己的“传播梦”。

在风华中学，每个学生都会通过“学生生涯发展规划信息平台”寻求“答案”。平台内“生涯能力发展”“学业水平分析”“职业专业测评”三个模块即可为学生发展提供精准的个性化指导服务。

在崇明中学，则是引导学生充分发挥自主性，去思考生涯、探索生涯、规划生涯。学生们可以通过“霍兰德职业个性测试”“价值大拍卖”“快乐冒险岛”等系列主题活动，认识自己，进一步明晰自己的价值取向。另外，针对崇明岛社会资源较少的特点，学校组建了“优秀校友资源库”为学生们“解惑”。

暑假时，学校立足岛内职业资源，鼓励学生自主选择、自主联络目标职业，到身边的职业岗位上参观、访问、实践。以此走近本土职业，真正实现自主发展。

奉贤中学、上海大学附属中学：体验人生导航课程，规划职业选择路径

“八个一”是奉贤中学每个学生都要进行的人生导航体验课程。“做一次职业取向分析和潜能发展现状调查；参观一次名校专业考察；做一份初步的人生发展规划； 参加一个学生社团； 读一本行业内名人传记；参加一系列名人通识讲座；访问一个行业专家； 进行一次职业体验”。奉中学子通过这八个循环递进的课程，找到自己未来发展的方向。经过7年的发展，该校生涯课程也进化到3.0版，不仅形成了导航体验项目，还为学生发展提供了扎实的实践基础。“只有通过亲身感受和体会，学生才能明晰学习的目的和重要性，为实现自身理想做好充分准备。”该校生涯教育负责人说。

对于生涯发展来说，学会选择也是很重要的一件事。为此，上海大学附属中学利用“3+3”生涯课程和评价方式，引导学生规划职业选择的路径。

据了解，该校根据学生发展的能力指标，形成了生涯认知、生涯体验和生涯研究三大课程。在该校的生涯体验课程中，小徐接到了一个“任务”：根据职业调查课程内容，了解家长对自己职业兴趣的态度与建议。“与家长沟通职业生涯，也有助于我进一步思考未来应该怎么走。”他说。

而在评价方面，学校从学生自我评价角度制定了三个评价指标：观察、改变和提升。通过“3+3”生涯课程和评价，上大附中的学生便可形成生涯发展的多项基本能力。

华东师大一附中、晋元中学：家校合作“福利”好，联合活动唱“主角”

就目前看来，如何帮助家长从传统经验、功利化判断转为客观、尊重孩子与合理的指导，是学校生涯教育要面临的现实问题。

华东师大一附中学生的家长们觉得，学校的“福利”特别好：定期有校外专家来校讲解高考新政、专业设置、选课信息、综评填报等内容；每学期有生涯辅导与职业规划专刊的《家长心学校》刊物；家长慕课；各类职业体验、社会实践、高校游学、国外游学等活动……以多种形式解答家长困惑、传递生涯教育的理念。也难怪家长们说：“学校的信息筛选指导比公众号好用，实践活动比辅导班丰富。”

同时，家长也有多种渠道积极协助学校开展生涯辅导活动，如：参与学生生涯访谈、工作场所向学生开放、作为嘉宾到家长生涯论坛和华光论坛开课等等。

同样，在晋元中学，家校合作也进行得“有声有色”。在这里，家长成了“学生”，既要学习家庭教育指导材料，还要坚持观看按孩子的年级段分层的家庭教育指导微课程。

“我们过去在家里做‘严母严父’，现在反而成了学会倾听、尊重孩子选择的‘大朋友’。”很多家长都说，多亏了学校的家庭教育指导，自己才能够心平气和地参与到孩子生涯规划的各个关键环节。

陈爸爸就曾在家长生涯班会课上，向学生们介绍自己的工作内容、职业所需条件和个人发展经历等。有的家长还利用自身资源为学生们提供生涯体验场地……在晋元中学，几乎每一个家长都会作为“主角”，在家长生涯规划教育课程上“一显身手”。

七宝中学、闵行中学：教师成为“导师”，学子有了生涯辅导教师

“遇到问题找导师。”七宝中学很多学生表达了相同的感受。每年年初，导师与学生们互相选择，建立“导学导育”的关系。导师会全面关注学生的思想、心理、生活等方面，做学生的知心人。一名学生干部总结说：“学校的全员成长导师制，不仅让我多了几位‘引航人’，更让我的个性化发展找到方向。”

班主任也表示，“面对全班几十名不同层次的学生，自己很难时刻做到‘面面俱到’。配备导师，无疑是增加了左膀右臂。”七宝中学建立的以班主任为核心、成长导师为补充的班级管理团队，使班主任、成长导师形成助力学生发展的“共同体”，发挥出最大的教育效益。

而在闵行中学的张同学看来，生涯辅导教师为她的“数学梦”插上了翅膀。受家人影响，“火箭工程师”一直是她的第一职业目标。但经过高一时生涯老师给出的测试结果和分析，他开始意识到也许金融和计算机更适合自己。在与学科老师的交流中，他了解到这两个行业都需要良好的数学基础。于是开始将应用数学作为本科的志愿，并朝着交大应用数学专业努力，最终实现了自己的“数学梦”。目前他计划着未来到美国留学，学成后归国奉献社会。

闵行中学像张同学一样“蜕变”的学生不在少数，这得益于该校扎实的生涯教育基础。自2014年起，该校进行了生涯导师团队建设，现已培养出6名具有国家二级心理咨询师资格的生涯发展导师、11名完成生涯导师的专业培训的班主任。

市西中学、建平中学：寻访身边的“灯塔”，深度体验职业“苦乐”

今年4月，市西中学举办了一场特殊的分享会，高一年级学生对寒假期间的生涯人物访谈活动进行了总结和交流。其中，董同学采访了该校07届校友茅庐工程师，凸显了高中阶段的学科学习和课外活动对未来职业选择的影响。李同学和叶同学则通过观看电影《厉害了我的国》，分享了家人的经历，提出要将自身的发展融入到国家和时代的变革中，以科技利器回馈社会。

据了解，该分享会与暑假“寻访身边的校友”活动、借助生涯规划指导系统认知自我、寒假“学航灯塔——生涯人物访谈”活动一起，形成了极具市西中学特色的生涯体验活动。此外，还与帮助中国青年职业生涯启航社会公益组织合作“校外生涯辅导站”，为学生找到引领自己未来方向的“灯塔”。

小刘是建平中学的毕业生，学校三年五次的‘深度职业体验’给他留下了深刻印象。高二全体学生需要到职业体验基地“全职上班”，进行浸润式学习。“当时我去了邮局，用两周时间了解邮局系统的工作，甚至还做了一次小邮递员……”

等到高三填志愿时，他基于自我认识和职业体验感受，选择了感兴趣的专业。当他在大学时，摆脱了同龄人普遍存在的迷茫感，朝着自己的人生规划努力。他很庆幸在建平中学提前经历了职业体验，在体验中他学会了客观剖析自我、激活成长动力、增强责任担当。