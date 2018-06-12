办公厅主任抱怨白宫是“悲惨世界”-约翰·凯利称包括他在内，几名白宫官员正考虑辞职

晨报记者 徐惠芬 综合报道

美国总统特朗普在外大搞贸易战，在内也越来越成为“孤家寡人”。据美国《纽约时报》10日报道，白宫办公厅主任约翰·凯利抱怨，白宫就是一个工作的“悲惨世界”，包括他在内，几名白宫官员正考虑辞职。

特朗普脾气让凯利难忍受

凯利曾任美国国土安全部长，去年7月接替赖因斯·普里伯斯出任白宫办公厅主任。当时，特朗普在“推特”上对凯利大加赞赏，称他是“出色的领导者”，是“政府里真正的明星”。

不过，不到一年，这位“明星”就不堪忍受白宫的工作了。据《纽约时报》10日报道称，在接待一群来访的参议员时，凯利毫不掩饰地称，白宫就是工作的“悲惨世界”。

据报道，特朗普总统越来越多地向白宫外人士寻求意见，这也意味着，凯利“守门人”的职责被大大削弱。

白宫官员们称，特朗普正越来越多地单方面行动，无视或根本就不询问凯利的意见。

当初，外界普遍认为，特朗普之所以任命凯利当白宫办公厅主任，是为了让管理混乱、人事变动频繁的白宫重新恢复秩序。

凯利就职之后，也的确制定了一套严格的规章制度以规范白宫内的工作流程，并获得大部分白宫员工的支持，包括：“第一女儿”伊万卡在同特朗普商谈政策性事务要先向凯利报告； 严格限制特朗普阅读的刊物；设立总统通话机制，限定其通话范围。

但据美国媒体披露，特朗普的暴脾气让这位海军陆战队上将难以忍受，凯利宣称，自己从业35年来从未有人态度如此恶劣地同他讲话。一名前政府官员称，凯利去年在私底下还称特朗普为“白痴”。

凯利在一些关键问题上的表态与其相左，则让特朗普十分不满。两人关系越来越差。

美国有线新闻网称，特朗普使用私人手机与外界联系的频率越来越高，因为“他不想让凯利知道他在跟谁打电话”。

不仅如此，还有知情人士透露，“现在很多会议凯利都没有参加”。

白宫或现大规模离职潮

自特朗普上台以来，白宫就出现了异乎寻常的高离职率。《纽约时报》 援引专家提供的数据称，特朗普上任1年多来，官员流动率比此前的政府都要高，现在差不多在51%左右。

据报道，上任不到一年的凯利和其他几名白宫官员也正考虑辞职。

虽然凯利被曝3月就曾威胁要辞职，但分析认为，当时的辞职威胁更多是情绪发泄，也是为了挽回自己的影响力，而现在凯利的辞职想法更为认真。

据美国政治新闻网站Axios 报道，3月28日，凯利在白宫总统办公室和特朗普发生了激烈的争执。在返回自己的办公室时，他发誓要辞去白宫办公厅主任一职。不过，在包括国土安全部长科斯特珍·尼尔森的安抚下，凯利最终平静了下来。

除了凯利外，还有不少白宫官员准备离开，包括凯利的助手哈金。

有分析指出，11月中期选举后，白宫预计出现大规模离职潮，当然，特朗普可能并不为此担心，因为那些与他有不同化学反应以及频繁对他说“不”的下属，他自己就送走了不少。

美国总统特朗普执政一年多来，已有多名白宫中高级官员辞职或被炒，其中包括总统国家安全事务助理弗林、白宫办公厅主任普里伯斯、白宫新闻秘书斯派塞、白宫首席战略师班农、白宫国家经济委员会主任科恩等。据分析，与总统政见不合是白宫高官离职的主要原因。此外，联邦调查局长科米、国务卿蒂勒森等也都“被炒”。