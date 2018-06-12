特朗普与金正恩今日9时起开始会晤-美前驻韩国大使和朝鲜外务省副相昨再次磋商，试图在最后一刻缩小分歧

胡若愚（新华社专特稿）

美国和朝鲜领导人定于12日在新加坡会晤。朝鲜媒体11日首次提及会晤议题：改善朝美关系、建立朝鲜半岛和平机制、实现半岛无核化。

会晤前一天，美国前驻韩国大使金成和朝鲜外务省副相崔善姬在新加坡再次磋商，试图在最后一刻缩小分歧。

朝媒罕见提前报道行程

朝鲜中央通讯社11日一早连发三篇消息，详细报道最高领导人金正恩10日为参加朝美领导人会晤离开首都平壤、抵达新加坡和会见新加坡总理李显龙。朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》头两版刊登相关报道，配上16张照片。

报道提到，金正恩与美国总统唐纳德·特朗普将在12日上午举行“历史性首次会晤和会谈”。

朝鲜媒体通常在金正恩视察、访问、会见等活动结束后播发报道，提前报道活动行程、尤其是到国外访问，非常罕见。美联社说，朝媒报道速度之快，可以视为朝方表露对新加坡会晤将进展顺利的信心。

朝中社说，朝美领导人将在“全世界格外关心和期待下”会晤，就“顺应时代变化要求建立崭新朝美关系、建立朝鲜半岛持久巩固的和平机制、实现朝鲜半岛无核化以及其他共同关心的议题”广泛深入交换意见。

会晤筹备期间的交锋中，朝鲜几次重申反对单方面无核化。路透社报道，依照以往表述，朝中社所提“无核化”的定义包含美国收回对韩国、日本“核保护伞”。

美国国务卿迈克·蓬佩奥11日在社交媒体“推特”写道，美方“致力于完全、可验证、不可逆的朝鲜半岛无核化”。

特朗普感觉“非常好”

蓬佩奥陪同特朗普来到新加坡。他从中央情报局局长转任国务卿前便开始负责会晤筹备，曾两次访问朝鲜。

参加会晤的美方高级官员还包括总统国家安全事务助理约翰·博尔顿、白宫办公厅主任约翰·凯利、白宫新闻秘书萨拉·桑德斯。

作为“鹰派”，博尔顿先前要求朝鲜按照“利比亚模式”弃核，惹恼朝方，按照路透社的说法，险些让会晤“脱轨”。

特朗普上周说，美朝领导人会晤将有助于形成“良好关系”并启动“最终达成交易”的“进程”。不过，启程前往新加坡时，特朗普说，会晤是和平的“一次性机会”，他第一时间就会知道会晤能否达成协议，“如果我知道谈不成，就不会浪费时间”。

10日下午抵达新加坡后，特朗普回答媒体提问时说，对会晤即将举行感觉“非常好”。

朝鲜方面，多名劳动党中央委员会和朝鲜国务委员会成员陪同金正恩前往，包括劳动党中央副委员长兼统一战线部长金英哲，分管国际事务的副委员长、前外务相李洙墉，外务相李勇浩，人民武力相努光铁，党中央第一副部长、金正恩的胞妹金与正。

金英哲曾任朝鲜人民军侦察总局局长，与蓬佩奥“对接”美朝会晤前期磋商。本月1日，作为18年来访问美国的最高级别朝方官员，金英哲到白宫拜会特朗普，会晤重回正轨。

“什么情况都可能发生”

朝方代表团下榻瑞吉酒店，距离特朗普一行所住香格里拉酒店大约5分钟车程。

特朗普11日会晤新加坡总理李显龙。

韩国媒体报道，金正恩当天没有外出安排，可能在酒店专心“备战”。

崔善姬和美国驻菲律宾大使、前驻韩大使金成当天上午10时率队在丽思卡尔顿酒店继续工作层面磋商。

两人各自率领工作组5月27日至6月6日在板门店6次会面，讨论无核化方案、美方对朝方安全保证等会晤内容。一名不愿公开姓名的美方官员说，11日磋商显然是作最后努力，说明双方前期磋商就弥合无核化界定等分歧进展不大。

据韩联社报道，尽管时间有限，崔善姬和金成仍将努力就无核化方式、时间表等缩小分歧。一些分析师猜测，为使美朝领导人会晤发表一份成果性文件，双方正就措辞字斟句酌。

不过，韩国青瓦台发言人金宜谦说，相比工作层面磋商安排好一切、两国领导人只需签署声明，会晤结果更可能由特朗普和金正恩“面对面坦率对话”的“最后谈判”决定。

按照一名美方官员的说法，特朗普带着“乐观感觉”和同等的“怀疑态度”来到新加坡。“不论发生什么情况，我们都不会吃惊。”

12日上午9时，特朗普和金正恩将在圣淘沙岛嘉佩乐酒店开始会晤。