端午祛湿热，吃粽子可配点白萝卜-空腹不宜吃粽子　吃时尽量别喝冷饮

晨报记者 徐妍斐

本周末即将迎来端午小长假，又到了一年一度家家户户吃粽子的节日。尽管许多市民会购买现成的粽子产品，但仍有些坚持传统手工的市民会选择自己买粽叶、糯米等食材来包粽子。最近，上海市糖制食品协会对消费者端午制作和食用粽子做出了专业提醒。

包粽子每只1-2两较合适

包粽子，首先要注意不要将粽子包得太大，一般在1-2两比较适合，否则很难将它蒸熟煮透，而粽子必须要完全煮熟才能食用。包好的粽子则应尽快吃掉，不宜保存太久，最多只保存3-5日，吃时亦要再次加热。此外，保存粽的地方亦要清洁卫生，应放于阴凉透风的地方。

自家在包粽子时，可以加入适量的薏仁、红豆、杂粮米等。另外，人们在吃粽子的过程中，可配点白萝卜加以食用，因为端午节一般比较接近黄梅天，这样可以帮助湿气尽快排出体外。

由于粽子主要由糯米制作，而糯米却不易消化，所以端午节前后也不可餐餐以粽子果腹，最好搭配其它种类食物的摄取，如时令蔬菜水果等。空腹不宜吃粽子，如空腹吃粽子，糯米就会在胃里停留很长的时间，刺激胃酸分泌，可能导致有慢性胃炎、食道炎的患者宿病复发。

冷藏过的粽子应充分复热后再食用，勿食用隔顿冷硬的粽子。吃粽子时也不宜喝冷饮，喝冷的东西更轻易让糯米凝固，更不易消化，让人感觉到滞胀。

临睡前最好勿将粽子当宵夜，因粽子粘度高、不易消化，缺乏纤维质，含过多脂肪、盐、糖，尤其是肉粽和蛋黄粽，因为比较肥腻和高蛋白的粽子容易引起消化不良、胃胀，使疾病急性发作。

部分人群尽量少吃粽子

粽子虽然美味，也不是人人都适宜吃。有几类人群不建议多吃粽子。首先，小孩子、老年人的消化功能较差，吃粽时需要克制，并且尽量趁热吃，以免冷却后更难消化。由于粽子不易消化，患有或曾患肠胃病的人不宜多吃。

此外，高血脂、糖尿病、冠心病及脑梗者应尽量少食粽子。由于市面上很多粽子内油量、糖分太多，而且多以糯米为主料，并不太适宜上述患者使用。如果进食过多，可能增加血液粘稠度，加重心脏负担和缺血程度，诱发心绞痛和心肌梗塞。