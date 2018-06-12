儿童切勿空腹食用大量荔枝-易引发低血糖症，建议一次不要超过5颗

晨报记者 徐妍斐

又到了荔枝大量上市的季节。有诗云：日啖荔枝三百颗。可是，虽然荔枝很美味，但真的能“日啖三百颗”吗？答案是否定的。最近，《空腹吃荔枝10个孩子死亡！医生的呼吁为所有人敲响警钟！》一文在朋友圈刷屏，让不少家长忧心忡忡。对此，多名专家发出提醒，食用荔枝勿过量、勿空腹，否则容易引发低血糖症，对儿童来说尤其需要注意。

“荔枝病”其实是低血糖症

这篇朋友圈的内容数据来自于2000年10月15日，发表于《广西医学》杂志，题目为《小儿荔枝病71例临床分析》，论文提到，1999年6月中旬到7月，71例患儿均来自荔枝种植区或收购荔枝区。年龄集中在2-10岁，其中61例抢救成功，10例死亡病例，是由于发病早期未能及时补充浓糖，或反复抽搐10小时以上未能及时就诊，虽经积极抢救，未能挽救生命。

荔枝病早年致死病例是因抢救不及时，如今这样的情况已经很少会发生。

“荔枝病”究竟是什么，为什么多发于儿童？原来，这是因为荔枝中含有La-次甲基环丙基甘氨酸，这有降低血糖的作用。而且，荔枝中果糖含量丰富果糖会直接刺激身体胰岛素的分泌，当大量摄入果糖后，确实有可能会导致血糖降低。再加上大量摄入荔枝，减少了其它食物摄入量，进一步减少葡萄糖供给，从而引发低血糖症状，甚至出现低血糖脑病，出现恶心、出汗、乏力，继而引起高热、抽搐、昏迷等症状。

由于成人的整个内分泌系统相对稳定，而且神经系统也相对完善，所以吃荔枝问题不大。但小孩整体发育不完善，人体的应激反应也不是那么完全，所以对血糖的波动耐受性没有成人好，因此发生这些症状的概率会相对高。

需要注意的是，人体在空腹的状态下，本来血糖就会比平时低一些。如果一下子吃很多荔枝，更容易引发“低血糖症”，对身体造成伤害。因此，不要在空腹时大量食用荔枝，尤其是儿童。

另外，也有朋友圈的文章称，“小朋友吃了药水泡的荔枝后得了手足口病”。对此，上海市食品安全工作联合会秘书长姜培珍表示，手足口病是由肠道病毒引起的传染病，传播途径多，主要通过密切接触病人的粪便、疱疹液和呼吸道分泌物（如打喷嚏喷出的飞沫等）及被污染的手、毛巾、手绢、牙杯、玩具、餐具、奶瓶、床上用品等而感染。因此只有当荔枝带有肠道病毒被孩子吃了，或者用手接触过又将手放进嘴里，才可能会感染。虽然不能完全排除这种情况，但总体来说吃荔枝引发手足口病的可能性较小。

最好饭后半小时再吃

果蔬专家表示，虽然水果通常被认为有益食品，但是食用时也应该掌握“度”，太多贪吃会有反效果，荔枝也不例外。虽然每天能吃多少是因个人体质而异，但一般可以遵循下列规律：成人每天吃荔枝不要超过250-300克；儿童一次不要超过5颗，4岁以内儿童不要直接进食整粒的荔枝，不要给孩子吃没熟透的荔枝。不要空腹食用荔枝，最好饭后半小时再吃。

对于外观反常的荔枝要多留个心眼，买前也可多闻闻，对于变色变味的不要选购。食用时，建议将荔枝去壳拨核，将荔枝肉浸入淡盐水中，然后再取出食用； 或将荔枝连皮浸泡在盐水中，然后置于冰箱内再食用，这种方法既爽口，又不易上火。

如果因大量吃荔枝出现低血糖症状，可口服葡萄糖水或含糖果汁来纠正，症状严重的要送往医院。