上海公安打造平安上海牢固“基石”-强化社区治理提升市民安全感满意度3000多名社区民警兼任居（村）委副书记

晨报记者 吴艺璇 通讯员 忻文轲

社区是城市最基本的单元，社区治理的精细化水平直接影响市民群众安全感和满意度。近年来，上海公安机关在“智慧城市”建设的总体框架下，全面深化社区警务改革，积极推进社会面智能安防建设，从社区这一城市“细胞”入手，打造平安上海的牢固“基石”。

社区安全隐患报警更智能

“我都八十多岁了，要是没有这个‘新式武器’，说不定哪天就要闯大祸了！”家住徐汇区田林十二村的李奶奶卫生间被检测出的卫生间裸露电线问题，这正是徐汇分局社区智能报警装置，提示了李奶奶家中存在漏电情况，经社区民警带领专业人员上门排查，立即将安全隐患就地排除。

同时，普陀公安分局在前期完成全区274家社区微型消防站部署的基础上，建立了274个由各派出所消防工作分管领导、社区民警、消防专职民警、地区防火参谋，属地街镇安全工作负责人、居村委工作人员、物业负责人、消防志愿者等组成的社区消防微信群。

一旦接报火警，由警方在调度警力、消防官兵处置的同时，将火警信息在相关社区消防微信群内实时推送，组织社区微型消防站相关工作人员到场处置，发动居村委工作人员、物业负责人等到场协助，并以视频、图片等形式在群内及时报告出动、处置动态等现场情况，形成对火灾警情的处置合力。2个月以来，共推送社区火警105起，期间，有共计117人次的社区微型消防站工作人员到场处置，协助消防部门成功扑灭火灾26起。

社区警务与社区治理融合

上海公安机关大力推行社区警务改革以来，已有3075名党员社区民警兼任居（村）委副书记，有效推动了社区警务与社区治理工作的融合衔接。

静安公安分局大宁路派出所延峰小区专管民警吴晓兰，在社区警务改革伊始，就肩负起了“吴书记”的重任。他以居委副书记的身份，积极协调物业公司，合理设置了社区内监控探头的方向，加装了夜间道路的照明设施，没多久就破获了一起多辆小区内停放机动车被划的案子。

此外，虹口分局党员社区民警兼职居委会副书记比例已达100%，辖区共有68个居委会连续2年无入民宅盗窃案件发生。普陀分局以党员社区民警入职居（村）委为契机，依托居委会、业委会等资源力量实施惠及民生的停车位扩建工程，受到社区群众广泛赞誉。

全上海多了3000多名“警察书记”，这一与社区治理高度融合的现代社区警务机制，施力于社区这一城市“细胞”，解决了与市民群众息息相关的问题。

信息化手段让群众少跑腿

6月5日，赵大爷来到长宁区虹仙居委，在“警务民生服务平台”终端机上输入自己的身份信息，发现几天前报警的盗窃案件已经告破。社区民警刘海清告诉记者，像这样的终端机，长宁全区187个居委会共安装了282台。通过接入市局门户网站“阳光警务大厅”数据，群众在家门口就能查询案件、咨询政策。

目前，全市已建成市局、分局、派出所三级网上“阳光警务大厅”，开放办案进展情况网上查询平台，提供公开查询案件400余万起；在市政府网上政务大厅接入68项公安行政审批事项，实现“一口办理、一次申请、一码查询、一站反馈”。

为了让群众感受到身边警察时时处处守护平安，全市各级公安机关积极依托互联网社交平台，进一步拓展警务活动空间外延。其中，奉贤公安分局探索开发了“奉贤民警e家”微信小程序并投入运行，逐步形成集宣传、服务、管理、举报、咨询、测评、评价等配套功能于一体的微信社区。自今年3月份试运行以来，平台累计访问用户113500余人，并以每日300—500人的数量递增；期间，开展互动12000余次，回复民众求助咨询379条。