对“黄实线”精细化管理的新期待

晨报记者 吴艺璇

2016年3月至今，上海道路交通违法行为大整治行动开展两年多以来，成效有目共睹。

两年多以前，曾经被普遍认为难以解决的乱停车等交通恶习，在公安交警部门依法依规的整治下，得到了根本性的扭转。据上海市交警部门介绍，全市黄线道路基本实现“零违停”。

不得不说，“零违停”的背后，有全市2000多公里禁停黄实线的功劳。然而，禁停黄实线的背后，也的确有一些客观存在的民生问题不能被忽视。

这一次，针对超市门店物流配送车辆停车卸货遭遇禁停黄线的难题，交警部门通过大调研，通过“一店一方案”给出相对应的解决办法，是一次摒弃“一刀切”管理的体现，值得点赞！

点赞的同时，我们也希望交警部门能够听到更多的，超市门店以外其他行业、市民的呼声与期待。比如针对上学、放学开车接送孩子的家长，能否提供“一校一方案”的精细化管理？再比如，针对如厕难的出租车司机们，能否在一些道路交通条件比较好的公厕旁，将黄实线改成黄虚线？

总之，这一次，交警部门用黄实线改黄虚线和“一店一方案”的形式来解决超市物流配送难的问题，让市民百姓看到了交警部门通过“大调研”对道路交通进行精细化管理的务实举措。

不少市民都期望，交警部门不妨以此为契机，对全市2000多公里禁停黄线进行一次梳理，减少不合理、不科学的设置，进一步优化道路通行环境，让每一名道路交通参与者都能享受到尊法、守法所带来的秩序之美。