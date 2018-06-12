假借投资医疗用品，骗走合伙人百余万-“女强人”自称实力雄厚，为骗取信任找阿姨扮医院“何主任”

记者 黄慧青 通讯员 顾承骁

晨报讯 谎称与三甲医院长期合作，安排亲属假扮医院主任洽谈业务，犯罪嫌疑人韩某以投资医用耗材为名骗取被害人百余万元。日前，松江区检察院依法对其批准逮捕。

2018年3月，王某来到辖区派出所报警称自己被“合伙人”骗走了100多万元。原来，2017年，王某经人介绍认识了“做医疗器械生意”的老板韩某。并得知韩老板实力非同一般，其舅舅是某医疗器械上市企业老总，资产过亿，与沪上多家知名医院有合作关系。而韩老板也是一名“女强人”，正着手创办医用耗材公司，目前正积极寻找“有识之士”加盟。

9月王某应邀来到韩老板的办公室喝茶聊天。其间，韩某向她出示了相关“资质凭证”和“经营执照”，并声称与各大医院十分“熟络”，已形成了比较稳定的合作模式，且利润可观。这让王某更加坚定了投资加盟的决心。

不出半个月，“合伙人”韩老板告诉王某公司接到了项目：为某三甲医院提供一批雾化器。两人随即签署了《项目合作协议》，约定合作经营一次性医用耗材，项目单位为市某三甲医院，总金额为180万元，订单的提供者是该医院的“何主任”，物色的产品厂家是“有长期合作关系的医疗用品供应商”李某，王某负责出资70余万元，并约定王某将分得100万元利润。

实际上，“耗材供应商”李某的公司除了生产医用垃圾袋外再无资质生产其他医用耗材，两人也没有其他业务往来。但韩、李之间“配合默契”，韩某每次“接到订单”都会找李某“订货”，就是想通过李某做虚假的银行流水。为了使人相信她与李某有正常的业务来往，韩某还多次邀请“合伙人”进行实地参观。

为了使“整出戏”更加逼真，韩某还让自己的阿姨潘某扮演目标医院的“何主任”。当时因回款一直未能到账，王某电话联系韩老板询问情况。韩某回应称钱还在医院“何主任”处，可以带王某去见见她。韩某如约带着王某来到医院底楼的大厅内，在一个清冷的角落见到了“传说中”的“何主任”，其年约50岁，身着白大褂，带着“学究气”，在简单交流之后，王某就轻易相信了她们“只需再等几天”的说辞。

此后，韩某为了多捞钱财，先以收到部分回款为名主动转给王某20万元、10万元安抚其情绪，后又称“何主任”提供“短期订单”、订货资金不足，让王某先后追加投资35万元和30万元。后据调查，以上资金都被韩某用于偿还个人债务。

2018年3月，王某迟迟收不到回款，同时与韩某失联，遂向警方报案。韩某到案后拒不承认有诈骗行为，直至被查证涉案医院没有所谓的“何主任”，且采购雾化器一事根本是子虚乌有，她才沉默不语。

韩某以共同投资医用耗材为名，诱使被害人出资共计100余万元，实际却用于偿还个人债务，其行为已涉嫌诈骗罪。