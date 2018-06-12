为“来钱快”故意放置刀片扎坏他人车胎-黄兴路路面出现刀片，附近修车工干的

记者 吴艺璇

晨报讯5月12日下午，市民陈先生和几名路人走进杨浦公安分局控江路派出所值班室，向民警展示了他们用吸铁石在路上找到的几片约一厘米长的断刀片。

原来，陈先生每天骑电动车送外卖都要经过黄兴路，近期发现电动车车胎经常莫名其妙地爆胎漏气，且破损部位都是极整齐的切口。“这个太奇怪了，就像被刀割开的。”于是，他和朋友带着磁石来到该路段查找，果然找到了数枚刀片。

接到报案后，民警立即到现场进行了查看，发现这些被找到的刀片或用果皮或插在路面缝隙处进行固定，且刀口锐处朝上，很有可能是有人故意为之。

为此，民警对近期类似警情进行梳理，并反复查看该路段视频，发现一骑电瓶车男子形迹可疑。视频中，该男子驾车在黄兴路非机动车道上行驶过程中不时停下，用脚在地面缝隙处反复踩碾。

民警开展守候伏击。5月31日，熟悉的“刀片男”再次骑着电瓶车出现在了黄兴路上。只见他动作娴熟的用脚一夹，顺势就往地上踩了一脚。正当其准备离开时，守候多时的民警上前进行检查，当场在地上以及其电瓶车上发现数片刀片。

经核查，该男子为附近一修车店经营人员陈某。民警随即到店内将一同参与作案的小工黄某抓获。陈某供述：“车胎破损修补费时间还赚不了几块钱，不如直接换胎来钱快。”于是他买来刀片，与黄某一起对刀片进行涂色伪装，再抛掷在非机动车道上。一些过路车辆轮胎被刀片割坏后，就会来到修车店进行换胎，陈某从中进行牟利。

目前，犯罪嫌疑人陈某、黄某因涉嫌寻衅滋事已被依法刑事拘留，案件在进一步审理中。