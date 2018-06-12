一店一方案、定时定车等措施减少物流配送对交通造成影响-“黄实线变黄虚线”解决超市卸货难

记者 吴艺璇

晨报讯 上海道路交通违法行为大整治行动开展以来，“乱停车”得到了有效治理，全市黄线道路基本实现“零违停”。但在追求交通秩序之美的同时，一些客观存在的民生问题却不能被忽视，例如超市门店的物流配送难的问题。物流配送车辆如何停车、如何卸货成为许多超市门店经理最头痛的问题，超市不能不进货，不按规定停车又要吃罚单，这是超市面临的现实问题。

随着“大调研”工作的深入开展，部分超市企业和物流公司也反映了“停靠难、装卸难”的问题。交警总队组织各级交警部门结合不同道路、不同路段自身条件，针对不同车辆类型、不同停放需求的实际情况，逐条排摸各条道路停车设置情况，通过“一店一方案”的方式进行逐一化解，取得很好的效果。

超市门前道路货车禁止通行、超市门前为“黄实线”道路、超市门前缺乏停车空间，装货、卸货困难……掌握“停靠难、装卸难”难在哪里后，交警部门跨前一步参与企业内部流程优化，降低停车卸货影响。同时，交警总队组织属地交警部门进行上门走访调研，与企业共同优化调整运输线路，尽可能地通过增设卸货区、调整装运模式等办法进行“自力”解决。

位于宝山区淞南路459号的农工商超市门店门口，原先设有“黄实线”和“电子警察”，物流配送车辆因为停车和卸货没少“吃罚单”。宝山交警支队组织专人会同农工商超市工作人员，在进行门店周边道路梳理和实地踏勘后，将门口不影响车辆通行的一段区域调整为“黄虚线”。

虹口支队针对农工商超市集团提出的3处难以依靠自身解决的配送难门店，按照“定时、定车”的模式，允许农工商超市集团于规定时间内（每日9:30-10:30）在门店门前停车卸货，并通过建立交通安全管理联络机制及时互通交通管理信息变化情况，尽可能减少停车卸货对交通造成的影响。

此外，各区交警支队还与超市、物流配送站点建立“点对点”交通安全管理联络机制，及时互通交通管理信息变化情况，监督货运企业在交通流量较低时段开展装载卸货工作，降低对道路交通产生的影响。