“曹氏老宅” 终于成了 文物保护点-预计6月底7月初挂牌

晨报首席记者 李芹

从去年底到今年初，晨报持续关注的“浦东高行镇曹氏老宅的去向如何”终有定论。

昨日，在市政协相关座谈会上，浦东新区相关负责人透露，根据建筑特点、布局、工艺、年代等方面的考察，判定此处宅院具有较高的历史、艺术、科学价值，符合《文物法》关于不可移动文物的认定标准，预计在近期将其列为浦东新区文物保护点，时间约在6月底7月初。

现场调查：

有浦东传统民居建筑特色

浦东新区相关负责人表示，这个建筑群最初都为曹氏所有，后曹氏将其中的部分转让给朱氏，因此，目前两栋主体结构较完整的建筑分别命名之曹氏宅与朱氏宅。

浦东新区文物部门通过现场调查，发现从建筑布局、工艺、材料和装饰等方面看，曹氏宅、朱氏宅均具有典型的浦东传统民居建筑特色，建造年代预估有百年以上。

因此，浦东新区文保所向高行镇人民政府发保护函，建议高行镇对曹氏宅及朱氏宅开展历史、建筑、文化底蕴调查，动迁完成后保留建筑，不得拆除，并由高行镇和地块开发使用单位共同研究保护和利用措施。

在过渡期间，高行镇安排专人看守、安装摄像监控等，防止进一步破坏和偷盗事件发生。

专家评审：

有较高历史艺术科学价值

城市更新过程中不能忘记古建筑的保护。在确立了“保留为主、有机更新”的思路后，高行镇请来了上海同济大学古建筑专家进行建筑勘察。

在同济大学完成对曹氏宅、朱氏宅实地勘测和价值评估、并制定《高行老集镇曹宅、朱宅保护方案》后，今年3月，浦东新区文保所在高行镇组织召开曹氏宅、朱氏宅现场专家论证会，对曹氏宅及朱氏宅进行了现场勘察，并对是否将其纳入浦东新区文物保护点进行专家评审。

包括上海交大建筑遗产中心、上海大学建筑系、上海建筑装饰集团以及新区规土局、新区建交委等在内的专家与职能部门工作人员根据现场勘察结果，初步断定高行曹氏宅、朱氏宅皆为清中后期建筑。依据建筑特点、布局、工艺、年代等方面考察，具有较高的历史、艺术、科学价值，符合《文物法》关于不可移动文物的认定标准，专家一致同意将两处建筑列为浦东新区文物保护点。

“我们将适时进行文物点的公布和挂牌工作，一切顺利的话，预计挂牌将在6月底7月初举行。同时，将进一步研究明确修缮方案，对两处老宅启动修缮。”上述负责人如此表示。

后续工作：

保护利用与周边环境结合

上述负责人提到，“曹氏老宅”是在城市更新中发现的老建筑，这件事情也给城市文脉的保护提出了新的思考。因此，浦东新区文广局除了督促高行镇尽快落实曹氏宅及朱氏宅的保护工作，并对曹氏宅、朱氏宅的修缮以及利用方案进行指导与审核外，还力争将曹氏宅及朱氏宅的保护利用与周边环境相结合，使文物建筑融入城市文化、融入市民生活。

与此同时，浦东新区将完善浦东文物保护管理体制机制，拟建立区层面的文物保护联席会议机制，由新区主要领导牵头，联合新区相关委办局和街镇共同做好文物保护联动机制。同时，新区文广局草拟了《浦东新区不可移动文物保护工作实施办法》，进一步明确各部门的职责，着力加强在城市建设开发中的文物保护工作。

此外，针对浦东文物开展“平安工程”和“人文工程”，具体包括文物实时监控项目、文物定期评估、文物巡查及保护修缮项目；以及挖掘浦东文化遗产的深厚底蕴；出版文物和非遗的图集，开展文物建筑的可视、可读、可听。

［老宅特点］

由于高行老集镇的城中村改造计划，这处在浦东静静度过许多时光的“曹氏老宅”才慢慢地浮现在了大众眼前。

老宅是一个家族建筑群，建筑群占地面积17850平方米：东至高行街，南为万安街，西为复兴路，北到连通黄浦江的卢九沟。其东南角有文保单位“万安楼”，东北角为“高行八景”之一的“四通桥”。

由于年代久远，如今建筑的主体已辨别不清，目前保留的主要建筑包括两座由双层建筑组成的两进院落。

在建筑的“身份信息表”上，是这样描述曹氏宅的：庭院式建筑，东西向设有三个庭院，中间的庭院及其建筑在抗战期间被炸毁、后没有修复；具有传统江南民居特点；粉墙、灰瓦、栗柱、栗色门窗；门窗图案精美；主入口门口装饰精美。

朱氏宅的特点如下：庭院式建筑，东西向设有二个庭院，建筑呈中轴线对称布局，平面布局中的避弄（避弄指宅内正屋旁侧的通行小巷。为女眷仆婢行走之道，以避男宾和主人）有特点，带有室外空间，与一般江南民居中的全室内避弄不一样。

［部门表态］

推动文化遗产保护管理工作

走向法制化精细化公开化

上海市文广影视局（市文物局）在昨天召开的专题座谈会上也提到，截至目前，上海共有全国重点文物保护单位29处，上海市文物保护单位238处，区级文物保护单位423处。文物保护点2745处。国家级历史文化街区1处，历史文化名镇10座，中国历史文化名村2座，中国历史文化名街3条。

未来，市文物局将配合全市建设工程主管部门市住建委，共同研究如何加强文物保护工程和优秀历史建筑修缮工程的信息公开工作，建立健全修缮工程实施现场的信息公示制度，明确公示主体、公示内容等细节，制订相应的政策规范，加强社会公众和媒体监督，推动文化遗产保护管理工作走向法制化、精细化、公开化。

［报道回顾］

2017·11·23A06

报道内容：

当时，浦东高行的曹家宅——这个未列入本市和浦东新区文物保护名单的老宅可能面临拆迁的消息，引起了一些文史研究者的关注。在这些研究者看来，这个曹氏老宅，可能事关“曹家渡、曹路镇”的名字由来，甚至上海建镇的起源。

报道见报前一日，曹家宅迎来了一个好消息，浦东新区文物保护所已发函给高行镇，要求暂停拆除工作：“镇里非常配合，愿意配合我们一起制定保护方案，未来还将请专家对房屋进行实地考察。”

2018·01·18A04

报道内容：

1月17日，部分市政协文史资料委员会委员和专家在浦东高行对曹氏老宅进行了实地走访调研后，展开了热烈的讨论。市政协常委、文史资料委员会主任马建勋也向记者表示，市政协文史资料委员会将进一步做好素材与资料的搜集与认证，争取能尽快形成提案，呼吁将高行曹宅列入历史文化风貌街坊。

当时，政协委员们就了解到，当地政府已经委托同济大学等专业机构开始了勘测，目前工作人员已经先后前往老宅勘测过6次，预计春节后可以形成初步报告。