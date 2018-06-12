摩拜百城免押金服务暂无上海-无任何条件限制、无需信用分　本市共享单车开始换新车

晨报记者 张 立

昨天，摩拜公司宣布了这样两则消息：一是从6月11日开始，摩拜单车在全国百城开启新老用户全面免押金模式，且无任何条件限制，无需信用分，但是目前不包括上海。另一则消息则是，借着免押金的东风，摩拜将在端午节之后在上海引进一批新车，用以置换申城街头的旧车。

对此，有业内人士分析表示，免押金早已是共享单车行业的大势所趋。此外，在车辆置换以及后续管理的问题上，结合即将在6月份出台的《上海市互联网租赁自行车管理办法》（以下简称《办法》），政府对企业的管理有了不一样的规定，沪上几家单车企业也纷纷有了新举措。

免押金城市可秒退押金

6月11日，摩拜单车宣布在全国百城开启新老用户全面免押，且无任何条件限制，无需信用分。早在今年5月起，摩拜单车便陆续在合肥、杭州、东莞等城市实行无门槛免押，此次摩拜免押城市，涵盖广大二三线城市。这些城市中并不包括上海。对此，摩拜单车方面表示：“上海很快，敬请期待。”

那么，对于已经交纳押金的用户而言，是否可以退回自己的押金呢？据悉，在免押金的城市，用户的押金可以秒退。此次摩拜免押金后，用户退押有两种途径：一是在摩拜APP内“我的钱包”页面按照程序操作； 二是通过摩拜官方微信微博留言。用户可随时发起退押申请，摩拜在收到申请后会立即启动退还操作，退完押金后，不影响用户骑行。若超时未到账，用户可以通过APP 上报情况，并提供摩拜账户和支付流水号以供查询。摩拜相关人员表示，押金原路退还到用户账户的具体时间取决于第三方支付渠道，一般在2到7个工作日内；如果用户在使用期间解除或更换过绑定的银行卡或支付宝，可能会造成退款延迟的现象。

免押金已是大势所趋

对于摩拜此次推出百城免押金的服务，有业内人士分析表示，早在小蓝单车、小鸣单车、酷骑单车等多家共享单车企业纷纷退场之后，用户押金难退的问题便已开始暴露。原本备受追捧的共享单车企业在一夕之间变成消费者议论的焦点。中国互联网络信息中心近期发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年底，国内共享单车押金存量规模约200亿-600亿元。随着多家共享单车企业的退场，用户的押金损失将达10多亿元。

刚开始，共享单车企业收取押金的主要目的之一是为了确保消费者不故意损毁单车，维持运营秩序，但有业内人士表示，除了收取押金之外，想要达成此目的，还可以通过建立消费者信用体系和正向鼓励等多重手段，不一定只依赖于押金。

就在不久前，上海市交通委针对即将出台的《上海市互联网租赁自行车管理办法》（以下简称《办法》）公开征求意见，其中，再次强调，鼓励企业免押金，现在，越来越多的消费者希望单车企业可以免押金，免押金成为大势所趋。

新车置换旧车需报备

除了免押金，摩拜还宣布将会在上海引进一批全新的车辆，用这些新车去置换申城街头破旧的共享单车，这批新车将会在端午节之后与上海市民见面。

《办法》草案中针对共享单车的安全性能问题作出了明确要求，要求车辆使用年限最长不超过3年。迄今，摩拜企业运营已经两年有余，ofo小黄车也已经完成小黄车成立3周年的庆祝仪式，两家企业的单车都纷纷面临报废期。

对此，记者了解到，由于共享单车投放过量、乱停乱放等问题，去年上海便出台了堪称“史上最严”的禁投令，除了禁止投放新车之外，企业如果想要用新车置换旧车，也需要事先向市交通委等有关部门进行报备。摩拜相关负责人表示，此次置换的新车获得了有关部门的批准。ofo相关负责人表示，在置换问题上，ofo还在与交通委进行沟通，一切都在推进之中。

“电子牌照”对车辆监控

车辆置换后，如何把控新旧车的数量？如何确切掌握共享单车在上海的投放数量？哪些车辆到达了置换的时间？这些问题在摩拜表示即将有新车进入后再次引发热议。

记者在《办法》中看到，政府将加强监管责任，明确由市交通行政管理部门牵头建设综合信息服务平台，实现车辆从投放到使用、停放、更新、调控等全面的动态掌握，同时要求企业必须将车辆和用户信息如实、准确地接入信息平台。

早在今年4月，市交通委等有关部门就对上海所有符合要求的共享单车进行电子化注册登记，将在全国率先形成一车一牌的管理模式，实现对共享单车的精细化管理。考虑到现在停放在申城街头的共享单车车身上都会标有车辆编号，因此，市交通委正依托建立起来的本市共享单车服务平台，将相关数据与公安部门对接，以建立电子牌照的方式，对合规车辆进行录入。

对此，ofo小黄车相关负责人表示，早在今年5月左右，ofo便完成了对车身的扫码工作。摩拜相关工作人员也表示，结束扫码工作后，未来想要置换车辆都可以直接提出申请，经报备后可进行1比1的置换。另一家进入上海不久的哈罗单车也表示，将会积极配合政府工作，按照要求，一旦发现车辆没有“电子牌照”，这些车辆就会被清出上海或者面临罚款。