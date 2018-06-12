李强调研长三角区域合作办公室-让长三角一体化发展成果 更多惠及广大百姓

晨报讯 市委书记李强昨天在长三角区域合作办公室调研时指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于推动长三角更高质量一体化发展的重要指示精神，尽快把长三角地区主要领导座谈会取得的成果落到实处，在做成事上下更大功夫。办公室作为上下协同、四方联动的枢纽平台，要按照三年行动计划，聚焦共同关切的问题，抓好任务分解落实，加强前瞻谋划，在综合协调和督促落实等方面发挥更大作用。

为进一步推动长三角一体化发展，今年1月，长三角区域合作办公室成立。近5个月来，来自三省一市的工作人员汇聚上海、集中办公，共同研究发展议题、加强需求对接、协调重大项目。李强上午走进办公室，同大家亲切交流，对同志们前一阶段富有成效的工作表示感谢。

随后举行的座谈会上，李强听取长三角地区主要领导座谈会会议成果落实情况汇报，就下一步工作安排和与会同志进行深入讨论，聚焦重点、分析情况、研究问题，推动各项工作目标任务举措落到实处。

李强说，这次长三角地区主要领导座谈会不仅在认识上达成了新共识，而且取得了丰硕务实的新成果，明确了长三角一体化发展近三年的任务书、时间表和路线图。长三角区域合作办公室作为推进这项工作的日常协调机构，要进一步抓好任务分解落实，把这次会议成果一项一项理出清单，明确责任、细化任务，建立完善相关协调推进和督查机制，推动各项工作真正落实落地。要加强前瞻谋划，既要根据三年行动计划突出抓好当前工作，也要思考谋划今后长三角一体化长远发展的战略问题，深化研究重大课题，着力整合各地优势，努力找准最大公约数，不断丰富一体化发展项目库。对工作推进过程中出现的新情况新问题，要及时掌握、及时研究，加强分析、提出对策，统筹协调各方力量，积极争取各方支持，努力推动问题的解决。要切实抓好人民群众关心的合作事项，以实际行动回应社会关切，让长三角更高质量一体化发展成果更多惠及广大百姓。

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“长三角”节能管理论坛召开

见习记者 荀澄敏

晨报讯 长三角区位优势独特，是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，也是“一带一路”与长江经济带的重要交汇点。6月11日，首届“长三角”三省一市公共机构节能管理创新与发展论坛在上海科学会堂召开。

本次论坛以“合作共享、协同共建，推进‘长三角’三省一市公共机构节能协同发展”为主题，汇集沪苏浙皖四地公共机构节能主管部门负责人、节能领域专家、节能服务企业代表，共同商议、谋划如何充分发挥区域优势，加强区域内公共机构节能管理协作互通、合作共建。