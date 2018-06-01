【新时代·幸福美丽新边疆】我们都是三沙的“守护人”

编者按：在三沙市永兴学校一层的许愿墙上，一张写于2017年1月8日的贴纸上这样写道：“有一种情怀，叫追梦三沙。” 与星为伴，与海为邻，远离繁华，他们奔赴三沙，或是老师，或是村官，或是环卫工，又或是“岛长”，他们用双手打造美丽三沙，他们用努力守护三沙，他们用真情建设幸福三沙。

我在三沙支教 守护那片花

三沙市永兴学校支教老师熊海龙。人民网记者 刘云摄

还有一个月，在祖国最南端的三沙市永兴学校，第五批7名支教老师将完成这一年的教学任务。

永兴岛是西沙群岛最大的岛屿，也是三沙市政府驻地。2015年12月10日，岛上唯一一所学校——永兴学校正式开始招生，结束了三沙没有学校的历史。这些年来，先后有五批近40名年轻的支教志愿者通过“接力”的方式，为永兴岛的孩子们送来知识。

由于永兴岛上高温、高湿、高盐的特殊气候条件，永兴学校采取“支教”轮换制，进行一学期或者一年的支教活动。27岁的老师熊海龙来自琼台师范学院。据他介绍，支教老师们大多来自琼台师范学院和琼台师范学院附属幼儿园，以及海口市教育局选派的优秀教师。

作为一名90后，熊海龙选择了跟同龄人不一样的路。问及为何到永兴学校支教时，他不好意思地笑了起来，“是因为小学语文课本中《富饶的西沙群岛》——西沙群岛一带海水五光十色，瑰丽无比。”因为儿时的深刻记忆与向往，让熊海龙毫不犹豫地报了名。

初到三沙的熊海龙，很快就感受到了教学的困难。 “学生年龄分散，人数分布不均，对老师是很大的挑战。” 熊海龙介绍，目前永兴学校共有25名学生，根据年龄特点分为：混龄幼儿班、小学一年级、小学二年级3个教学班。同时，对每一个年龄段的孩子“因材施教”。

三沙市永兴学校一年级学生陈紫萱作品《大海》。人民网记者 刘云摄

在永兴学校，每一位老师都需要身兼多职，复式上课。熊海龙不仅要教科学课，还要兼职教体育、书法、计算机等其他的课程。“我们重新设置了课程，开展分组教学、讲故事、区域自主游戏、集体游戏等多重形式，鼓励小朋友之间‘小带大’，让孩子们在游戏的过程中去接触更多知识，让他们更全面地成长。”

除语数外等常规课程外，熊海龙和其他老师们还定期给孩子们教授艺术方面的课，美术、音乐、国学一样没有少。《海龟》《启航》《快乐的童年》《大海》……熊海龙看着孩子们的作品，目光似乎都温柔起来了。他和老师们一起把孩子们的作品汇集制作了一本作品集，希望可以作为他们童年的纪念。

2017年8月26日，熊海龙站在了三沙永兴岛上，一年时间转眼即逝，马上就该到离别的日子了。面对离别，他也陷入了纠结，一方面是已到了该娶妻生子、照顾父母的年纪，另一方面是舍不得自己一直守护的孩子们。但对于自己选择的道路，熊海龙从未后悔过。

我在三沙当村官 守护那些人

三沙市永兴社区一角。人民网 刘云摄

和熊海龙一样，小学课本上的《最美的西沙群岛》也让85后赵恒对西沙群岛充满了好奇与向往。作为来到永兴岛的第一批大学生村官，刚来到永兴岛的时候，因为岛上工作环境很差，办公室只有10平米还是刚搭建成的，每天都有着忙不完的杂事儿，这让刚刚来到永兴岛的赵恒心灵上有了不小的落差。

“年轻人不怕吃苦，我就是想为渔民做点事。” 同样是海南人的赵恒，和岛上的渔民沟通完全没有障碍，随着工作慢慢深入，从刚开始的不适应，到现在已完全融入到海岛的生活中去，如今赵恒已是永兴社区居委会副主任。赵恒坦言，跟渔民相处久了感觉像家人一样，三沙已经变成了他第二个故乡。

不到五年的时间，赵恒亲眼见证了永兴岛翻天覆地的变化：以前渔民洗澡洗衣服都是用的又黄又咸的岛水，房屋建设杂乱无章，村中蛇形小道蜿蜒曲折，生活条件简陋，没有公共厕所，随地大小便等情况屡禁不止。如今，三沙架设了发电机和海水淡化设备，渔民可以安心用水用电；盖了新楼房，设了社区卫生室，建了公共厕所等等，渔民生活条件得以改善，闲暇之余，渔嫂们还跳起了广场舞。

三沙市图书馆一角。人民网记者 刘云摄

赵恒憨憨地笑道，“就连我们的办公环境，也从原来拥挤的10平米换成了二层小楼，这些都是质的飞跃。”

对于未来，赵恒希望岛上的基础设施能够继续完善，渔民的收入能够稳步提高，把永兴岛变成一个有特色的美丽渔民乡村。同时，赵恒也呼吁更多的大学毕业生生能和自己一样投身到建设美丽乡村中去，“一方面可以实现自己的个人价值，另一方面是因为这些地方真的很需要新鲜血液的加入，来带动乡村的发展。”

我在三沙运垃圾 守护那片绿

三沙市永兴环保中心垃圾分类分拣传送装置。人民网 刘云摄

不同于熊海龙和赵恒的工作，符朝宁的工作“气味很大”，他的皮肤也显得比他人更加黝黑。符朝宁是三沙市永兴事务管理局环保中心的主管，负责环保中心的工作。

1978年出生的符朝宁因受到爷爷的影响，从小就有了建设西沙的理想。刚到永兴岛的时候，符朝宁发现岛上的环境非常的脏，“以前生活垃圾，厨余垃圾都丢在一块，难以处理，污染环境。”这一度让符朝宁感到失望与难受。从那时起，符朝宁就下定决心要让永兴岛美丽起来。

为了实现这个目标，符朝宁一头扎进工作。由于肩挑多项工作任务，符朝宁大部分时间都是坚守在工作岗位上。他甚至连续四年没有回家陪父母过春节了，每逢大年初一，他只能通过电话去问候、祝福家里的父母和孩子。

符朝宁的付出没有白费，在三沙永兴环保中心工作人员的努力下，西沙群岛拥有了垃圾收集转运站、西沙永兴岛污水处理厂、三沙市永兴岛供水及配套工程等设施。2015年7月25日，三沙永兴环保中心正式投入使用至今。

三沙市永兴环保中心内墙上挂满轮胎做的盆栽。人民网记者 刘云摄

“以前生活垃圾、餐厨垃圾等问题难以解决，主要靠露天焚烧、堆放填埋等方式处理，对堆放场地和附近海域造成不良影响。”2016年，三沙市对渔民村等区域试点开展垃圾分类投放与收集，对渔民广泛进行垃圾分类宣传，并为渔民免费提供垃圾分类袋，永兴岛垃圾共分为7大类，永兴岛居民按照可回收垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾、有害垃圾分别投放到垃圾分类收集桶，自行送至环保中心。加上“环保中心”的新型设备不断完善，垃圾的源头分类得到有效解决，这也为后续的垃圾处理环节提供了便利。

现在，靠众人的努力改变了永兴岛以及附近岛屿脏乱差的常态。这些年，符朝宁见证了永兴岛从“垃圾遍地”到如今“干净整洁”的华丽蜕变，就连垃圾站也越变越美。在三沙永兴环保中心，到处栽种着抗风桐、仙人掌、三角梅等植物，墙上挂着轮胎，里面种上了小花小草，废旧的水管里也填上土做成盆栽，整个环保中心成了园景式公园。

我在三沙当岛长 守护那片蓝

三沙市赵述岛”岛长“管理公示牌。人民网记者 刘云摄

对于三沙的很多渔民而言，怎么也想不到，打渔打了小半辈子，有一天会舍弃祖祖辈辈传下来的打渔手艺，走到陆地上去讨生活，做的还是海岛的生态保护工作。

“每天我们要监督自己负责的岛礁区域内，海底珊瑚是否遭到破坏，海岸线是否存在遭受严重侵蚀等。”2017年9月渔民梁锋“上任”三沙市七连屿赵述岛岛长。像这样的巡岛，梁锋每天要走上两遍。

“岛长制”试点在七连屿展开，是三沙加强对岛礁生态管理的最新探索。设1个总岛长、7个下级岛长，15名岛礁巡查员，负责岛礁生态环境的治理和保护工作，一岛一档案，责任到人。七连屿管委会主任邹志被大家称为总岛长。

三沙市赵述岛海岸线。人民网记者刘云 摄

1978年出生的梁锋本是琼海市潭门镇人，后来跟着父亲到赵述岛打，这一过就18年。“上岛这些年，我亲眼见证着海洋生态环境的变化。以前岛上很乱，海面上经常飘来垃圾，不捡的话会越积越多。近年来，海水更清了，沙更白了。” 梁锋笑称，自己和渔民们的努力没有白白费。如今，赵述岛已经有三分之一的渔民和梁锋一样已经转产转业。

“比起以前靠捕鱼吃饭，现在大家的收入更稳定了。”梁锋希望，还有剩下来的渔民也能走上陆地，和他一起保护好这片祖祖辈辈生活的海。