中新网客户端三沙6月11日电 题：(新时代·幸福美丽新边疆)实地探访：在中国最南端城市生活，是一种什么感受？

记者 马学玲 李宇凡

距纽约13601公里，距北京2680公里，距海口452公里，距三亚339公里……所以，这是哪里？

这是永兴岛上西沙宾馆门外的“地理坐标”。中新网记者 马学玲 摄

对，这里就是三沙，永兴岛，中国最南端的地级市。

离海南本岛都如此之遥，这些岛礁上还能愉快地长期生活么？

确实，物资匮乏，淡水不足，交通不便，受困于先天因素，吃菜、喝水、看电视、种树……这些陆地上再正常不过的事情，在四周是一望无际的海洋的孤岛上，曾是遥不可及的梦想。

巨变发生在2012年6月，中国设立地级三沙市。如今，六年时间即将过去，三沙都有什么变化？在三沙生活，又会是一种什么感受？跟记者一起去看看！

图为永兴岛街景。中新网记者 马学玲 摄

能上网吗？

自嘲“离开手机就不能活”的现代人，到了一个陌生地方，最关心的三件事里，至少有一件是“能不能上网”。

作为登过永兴岛和赵述岛的一员，我可以负责任的告诉你，能上网！其实，好几年前就能上网了。并且宾馆里还有wifi，赞不赞？！

作为重要通讯手段之一，永兴岛上自然少不了邮局，很多国人喜欢在比“天涯海角”还南的南边，为自己在乎的人邮寄盖着三沙邮戳的明信片。

并且，永兴岛上还可以收发快递，不过时间肯定没陆地上那么快了……

图为永兴岛上的中国邮政储蓄银行。中新网记者 马学玲 摄

能手机支付不？

在移动支付开始大面积代替现金的当下，很多人关心的另一个问题是：能手机支付吗？

在永兴岛的一家超市里，店主告诉顾客，结账时可以“刷手机”。

记者当日买了一双价值20元的凉拖鞋，很快就通过微信完成了支付。

如果手机支付不方便、现金又不够的时候，斜对面就是中国邮政储蓄银行。在逛吃逛吃的途中，记者还看到了中国银行三沙分行、中国工商银行三沙分行、海口农商银行等。

图为傍晚时分三沙附近海域。中新网记者 马学玲 摄

淡水充足吗？

说完“手机控”最关心的两个话题后，接下来说说基本的生存和生活状况吧。几年前，曾有渔民这样说，“岛上最缺的不是手机，不是收音机，而是淡水。”

三沙永兴社区党支部副书记、居委会副主任赵恒表示，以前，淡水要从海南本岛运过来，碰到台风或是寒潮到来，船开不了，淡水就特别紧张，所以水得小口小口地喝，舍不得浪费一滴；洗澡、洗衣服只能用海水或是半咸半淡的井水，每次洗完澡，身上还黏糊糊的，总感觉没洗干净。

不过近年来，三沙各岛礁相继建成海水淡化设备，缓解了淡水之急。

永兴岛上居住的人家。中新网记者 马学玲 摄

渔民还住简易板房？

“这里的渔民以前都住的是简易板房，根本抵挡不住台风。”赵恒指着新盖的楼房介绍说，这些就是政府出资为渔民们建的定居点，只要是在岛上长期居住的居民都可以分配到房子，并且还可以获得补贴。

记者了解到，这主要是为了更好保护岛礁生态环境，推动渔民转产转业。

赵述岛也采取了类似措施。该岛岛长梁锋透露，渔民每年累计住够200天，就可享受免费住房政策。

渔民转产转业后如何过活？赵恒表示，随着岛上各类项目建设的开工和转产转业计划的不断实施，从而拓宽就业渠道，当地渔民就能更好“洗脚上岸”，随之住房也会更为安全舒适。

图为永兴环保中心的垃圾处理设备。中新网记者 马学玲 摄

垃圾怎么处理？

岛上的各类垃圾怎么处理？这也是令人困扰的一个难题。

烧掉？对空气污染太大！埋掉？也不是长久之计！扔海里？怎么可能！直接运送出岛？那工作量也太大了……

三沙永兴环保中心相关负责人符朝宁介绍，当地采用了垃圾源头分类“可回收物外运资源化”与“有机物岛内资源化”相结合的处理模式。其中值得一提的是，由于难以分解处理，一直以来，玻璃瓶和泡沫箱是不允许上岛的。

为了清理岛上垃圾，保护海洋生态环境，包括赵述岛在内的七连屿则采取了“岛长制”。

图为三沙市永兴学校学生做的手工作品。中新网记者 马学玲 摄

上学咋办？

对长期驻岛的居民来说，子女教育怎么办？为此，三沙市2014年6月开工建设学校，2015年12月正式投入使用。

三沙市永兴学校是一所集幼儿教育、小学教育及成人职业培训为一体的综合学校，也是中国最南端的学校。目前，该校有支教教师8名，幼儿部及小学部学生共25名。

为了使孩子对外面世界更为了解，学校不定期邀请岛上相关职能部门对学生进行安全知识等方面讲座。此外，还与北京、山东等地一些学校合作，进行远程教育。

别以为岛上的孩子只学习知识，他们跟中国其他地区孩子一样，也学习美术、音乐等课程。学校专门开辟区域，展示孩子们的绘画、手工等作品。

不过，小学最高只到三年级，再往上就得出岛去读了。

图为永兴岛上的电影院。中国新闻网记者 马学玲 摄

还有图书馆和电影院！

看到这里，是不是觉得，三沙跟你想象的并不太一样，甚至会觉得，三沙有点潮有点酷呢？

这不，岛上还有图书馆和电影院呢。小小的永兴岛，麻雀虽小，五脏俱全。

作为中国最南端的电影院，它有着非常特殊的规定——免费观影，但观影时不能吃爆米花等食物。

该电影院副经理全德裕解释称，因为岛上蚂蚁较多，而瓜子、爆米花、饼干等食物碎屑容易招来蚂蚁。

图为永兴岛上烧烤店外的一处文化元素设计。中国新闻网记者 马学玲 摄

我们不一样？

置身三沙，有那么一瞬间，你会突然觉得，其实，我们不一样。

然而，说不一样，其实也一样，大陆院线正在热映的《超时空同居》，永兴岛上的电影院也正在放映。只不过，岛上是免费的。

这是一种奇妙的感觉。(完)