新时代·幸福美丽新边疆 | 网媒记者赴赵述岛深入采访海洋环保贡献者

来源： 南海网

“新时代·幸福美丽新边疆”海南行网络主题采访活动采访团一行来到三沙市赵述岛，了解海洋生态环境保护和岛礁居民生产生活情况。南海网记者陈望摄

南海网、南海网客户端三沙6月10日消息(南海网记者刘麦)6月10日上午，“新时代·幸福美丽新边疆”海南行网络主题采访活动采访团一行来到三沙市赵述岛，了解海洋生态环境保护和岛礁居民生产生活情况。

作为全国最南端的地级市，三沙高度重视海洋生态环境保护。2012年设市后，当地出台一系列生态环保政策，动员渔民转产转业，建设垃圾、污水处理设施，打击各类违法行为，保护了脆弱的海洋环境。2017年9月，三沙市开始施行“岛长制”，在推进岛礁海域管理系统化长效化制度化方面迈出坚实步伐。

“新时代·幸福美丽新边疆”海南行网络主题采访活动采访团一行来到三沙市赵述岛，了解海洋生态环境保护和岛礁居民生产生活情况。南海网记者陈望摄

来到赵述岛，中央重点网媒的记者们见到了七连屿管委会主任邹志，人们都称他为七连屿总岛长。七连屿七个岛上还分设二级岛长，另设15个巡查员，他们的主要工作就是加强岛礁景观整治、陆海污染物排放管控、海龟上岸产卵保护、海洋生态保护与修复等。

“新时代·幸福美丽新边疆”海南行网络主题采访活动采访团一行来到三沙市赵述岛，了解海洋生态环境保护和岛礁居民生产生活情况。南海网记者陈望摄

邹志说，七连屿的赵述岛上已经具备了一定的垃圾处理能力，可回收的垃圾压缩打包会运回海南本岛。去年以来，七连屿管委会在岛礁的“增绿”方面取得了巨大成就，到今年已新种植苗木多达11.5万余株。七连屿的北岛上，还设立了海龟保护中心，岛礁上渔民对海龟的保护意识也不断提高。

七连屿管委会主任邹志接受媒体记者采访。南海网记者陈望摄

赵述岛社区居委会主任梁锋是琼海潭门渔民。他说，“上岛10多年，我亲眼见证着海洋生态环境的变化。近年来，海水更清了，沙更白了。”他告诉记者，赵述岛上，200多位渔民其中有30多位已经转产转业，成为岛礁巡视员、清洁工人、服务人员等，有工资有补贴，比以前靠捕鱼靠天吃饭，大家的收入更稳定了，幸福感大大增强。记者看看一排排的现代小楼，梁锋说，这是岛上渔民安居点，目前第一期16栋已经建成，26户已经入迁新居。

三沙市赵述岛风景。南海网记者陈望摄

国际在线记者邓晨曦表示，采访后感受到三沙市和渔民们对保护好海洋环境的坚定决心，体会到它们为建设美丽幸福三沙作出了很大贡献。作为中央媒体的记者，希望能用最美的文字报道这些最美的三沙人，用图片、视频将最美的三沙展示给世界。

“新时代·幸福美丽新边疆”海南行网络主题采访活动采访团一行来到三沙市赵述岛，了解海洋生态环境保护和岛礁居民生产生活情况。南海网记者陈望摄

“新时代·幸福美丽新边疆”海南行网络主题采访活动采访团一行来到三沙市赵述岛，了解海洋生态环境保护和岛礁居民生产生活情况。南海网记者陈望摄

“新时代·幸福美丽新边疆”海南行网络主题采访活动采访团一行来到三沙市赵述岛，了解海洋生态环境保护和岛礁居民生产生活情况。南海网记者陈望摄

“新时代·幸福美丽新边疆”海南行网络主题采访团记者采访三沙市赵述岛上的渔民。南海网记者陈望摄

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