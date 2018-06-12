志合者，上合也！习近平擘画上合命运共同体

来源：央视网

央视网消息：6月10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛举行，习近平主席主持小范围和大范围会谈，并同其他上合组织成员国领导人共同会见记者，通过深刻分析世界形势和时代潮流，赋予“上海精神”新的时代内涵，为上合发展提出“中国方案”。

站在上合新的起点上，习近平提出“构建更加紧密的命运共同体”。他指出：“‘上海精神’是我们共同的财富，上海合作组织是我们共同的家园”、“不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望”。

共同繁荣、普遍安全、开放型世界经济、文明共存、共商共建共享……习近平提到的所有“共同”，为推动各国携手建设人类命运共同体奏出时代强音。

“上海精神”是共同的财富

17年来，上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力，根本原因在于它创造性地提出并始终践行“上海精神”，主张互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。

面对世界大发展大变革大调整的新形势，既充满希望，也面临挑战，习近平指出：“我们必须登高望远，正确认识和把握世界大势和时代潮流。”

未来，如何破解时代难题，化解风险挑战？习近平强调我们要进一步弘扬“上海精神”，高瞻远瞩地提出五大观念，共谋地区和平稳定与发展。

——提倡创新、协调、绿色、开放、共享的发展观，实现各国经济社会协同进步，解决发展不平衡带来的问题，缩小发展差距，促进共同繁荣。

——践行共同、综合、合作、可持续的安全观，摒弃冷战思维、集团对抗，反对以牺牲别国安全换取自身绝对安全的做法，实现普遍安全。

——秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，拒绝自私自利、短视封闭的狭隘政策，维护世界贸易组织规则，支持多边贸易体制，构建开放型世界经济。

——树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越。

——坚持共商共建共享的全球治理观，不断改革完善全球治理体系，推动各国携手建设人类命运共同体。

对此，与会嘉宾东盟秘书长林玉辉表示，“上海精神”让每一位与会者印象深刻，它不仅加强了成员国之间的合作，而且也促进了地区间其他国家的交流。特别是在应对气候变化、贸易投资、打击恐怖主义等领域。他相信，“上海精神”可以引领区域内国家的共同繁荣。

上合组织是共同的家园

如今，上海合作组织是世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，成员国的经济和人口总量分别约占全球的20％和40％，已经成为促进世界和平与发展、维护国际公平正义不可忽视的重要力量。

这样的上合大家庭，共同建设美好家园，需要在团结协作和开放包容中获得利益最大公约数，实现各国经济社会协同进步，解决发展不平衡带来的问题，缩小发展差距，促进共同繁荣。

正如习近平曾经引用的哈萨克斯坦谚语所言，“有团结的地方，定有幸福相随”。在青岛峰会上，习近平在出席不同场合的公开讲话中，这样强调彼此的共识：

构建起不结盟、不对抗、不针对第三方的建设性伙伴关系。这是国际关系理论和实践的重大创新，开创了区域合作新模式，为地区和平与发展作出了新贡献。

——习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话

上海合作组织是顺应时代发展潮流、符合各国共同利益的事业。我们愿同各方一道，不忘初心，携手前进，推动上海合作组织实现新发展，构建更加紧密的命运共同体，为维护世界和平稳定、促进人类发展繁荣作出新的更大贡献。

——习近平主持上海合作组织青岛峰会小范围会谈

我们商定，恪守《上海合作组织宪章》宗旨和原则，弘扬互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，坚持睦邻友好，深化务实合作，共谋地区和平、稳定、发展大计。

——习近平同上海合作组织成员国领导人共同会见记者时的讲话

习近平主席的讲话引起了与会嘉宾的共鸣，上合组织印度国家协调员巴贾特称：“‘上海精神’是上合组织的核心，我们将上合组织视为上合大家庭，我认为‘上海精神’进入了新的发展阶段。正如《上合组织宪章》所说，我们坚持互信互利，睦邻友好，我认为这也是我们一直在追求的精神。”

“这次峰会非常精彩，今天的会谈富有成效。”上合组织秘书长阿利莫夫如此评价，为上合组织的发展翻开全新篇章，未来的发展前景将十分广阔。

交流互鉴是各国人民共同愿望

尊重多样文明、谋求共同发展。不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。

习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上发出倡议：“同舟共济，精诚合作，齐心协力构建上海合作组织命运共同体。”携手迈向持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

尽管文明冲突、文明优越等论调不时沉渣泛起，但文明多样性是人类进步的不竭动力，不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。

——习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话

我们要继续在“上海精神”指引下，同舟共济，精诚合作，齐心协力构建上海合作组织命运共同体，推动建设新型国际关系，携手迈向持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

——习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话

各方愿在相互尊重文化多样性和社会价值观的基础上，继续在文化、教育、科技、环保、卫生、旅游、青年、媒体、体育等领域开展富有成效的多边和双边合作，促进文化互鉴、民心相通。

——习近平同上海合作组织成员国领导人共同会见记者时的讲话

新形势下，上海合作组织要坚持弘扬“上海精神”，继续密切沟通协调，充分抓住机遇，妥善应对挑战，推进经贸、金融、农业、互联互通、人文等全方位合作，坚持打击“三股势力”，确保本组织持续健康稳定发展。

——习近平主持上海合作组织青岛峰会小范围会谈

“在地区和世界繁荣方面，中国是一个重要的带头人。”联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德表示，我们需要为争取一个和平、团结和包容的世界而努力，不应让任何人在发展的道路上掉队。在这方面，他认为当今世界比任何时候都需要中国的领导力。

中国有句古语，“志合者，不以山海为远”。意思是志趣相同的人，即使距离再远也不会觉得遥远。上合组织就是这样一些国家，本着互信互利合作共赢的共同理念走到了一起。相信在以“上海精神”这条跨越时代和地域的精神纽带连接下，未来上合组织的发展定将行稳致远。（文/田宏）（网站首页图：新华社图片）